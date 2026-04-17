بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ ۲۷ فروردین در اظهاراتی درباره «جنگ ایران»، بر ادامه فشار بر تهران و جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کردند .

ترامپ گفت: «ایران پیشنهاد داده است که برای بیش از ۲۰ سال سلاح هسته‌ای نداشته باشد.»

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، جمهوری اسلامی را به «دزدی دریایی و تروریسم» در تنگه هرمز متهم کرد و هشدار داد اگر آتش‌بس کنونی پایان یابد و توافقی حاصل نشود، ایالات متحده آماده است نبرد را «با قدرتی بیش از گذشته» از سر بگیرد.

گزارش‌ها از ایران حاکی از آن است که جمهوری اسلامی پس از هفته‌ها درگیری نظامی با آمریکا و اسرائیل، اکنون با بحرانی اقتصادی روبه‌رو است که ابعاد آن گسترده‌تر از خسارات جنگ ایران و عراق ارزیابی می‌شود.

وزارت امور خارجه آمریکا از توافق آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان خبر داد و اعلام کرد دو کشور برای نخستین‌ بار در دهه‌های اخیر، پایان وضعیت جنگی را به رسمیت شناخته‌اند. این توافق همچنین مسیر مذاکرات مستقیم برای رسیدن به صلح پایدار را هموار می‌کند.

