دانشجویان متحد گزارش داد شامگاه ۲۲ فروردین، ۱۸ دانشجوی دانشگاه‌های تهران، شریف، بهشتی و فردوسی، با یورش ماموران مسلح جمهوری اسلامی مواجه شدند و برخی از آن‌ها مورد ضرب‌وشتم قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، همه دانشجویان بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. پس از بازجویی اولیه، ۱۴ نفر آزاد شدند، اما ۴ دانشجو به سلول انفرادی انتقال یافتند.

برای ۴ تن از این دانشجویان در دادسرای انقلاب مشهد اتهاماتی مانند «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی» و «تبلیغ علیه نظام» مطرح شد. در نهایت، ۳ نفر با قرار کفالت آزاد شدند، اما دانشجویی به نام محمدپارسا گلچین همچنان در بازداشت به‌ سر می‌برد.

گلچین دانشجوی ورودی ۱۴۰۳ کارشناسی رشته ادبیات دانشگاه تهران و دارنده مدال طلای المپیاد ادبی است.