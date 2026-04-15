اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، گفت «از همان روز یکشنبه که هیات جمهوری اسلامی به تهران برگشت تا امروز پیام‌های متعددی از طریق واسطه پاکستانی تبادل شده است.»

او همچنین اعلام کرد «امروز و در ادامه مذاکرات اسلام‌آباد، میزبان هیاتی از پاکستان هستیم.»

بقائی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت «حقوق مسلم جمهوری اسلامی که بر اساس حقوق بین‌الملل صحه گذاشته شده قابل گذشت نیست. حق جمهوری اسلامی برای استفاده از انرژی هسته‌ای بخشی از حقوقی است که به موجب عضویت در ان‌پی‌تی از آن برخوردار شدیم.»

سخنگوی وزارت خارجه افزود «درباره مباحث مرتبط با سطح و نوع غنی‌سازی ما همیشه گفته‌ایم که این بحث ما قابل گفت‌وگو است» و تاکید کرد جمهوری اسلامی «بر اساس نیاز باید بتواند غنی‌سازی را ادامه دهد.»

100 %

بقائی گفت که کشتن خامنه‌ای، «لکه ننگی ابدی» بر کارنامه آمریکا است.

او همچنین گفت که بازگشت مهدیه اسفندیاری به ایران در پی توافق با دولت فرانسه بوده است: «توافق ما با طرف فرانسوی این بود که شکایتی که در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه جمهوری اسلامی به بهانه بازداشت دو شهروند متهم به اقدامات امنیتی مطرح شده بود، پس گرفته شود که این اتفاق افتاد.»

سخنگوی وزارت‌خارجه جمهوری اسلامی در ادامه تاکید کرد: «ما در گذشته و در چارچوب برجام شیوه‌هایی را آزموده‌ایم، اما اکنون هنوز به مرحله تصمیم‌گیری نهایی نرسیده‌ایم.»

او گفت:‌ «محاصره دریایی می‌تواند نقض آتش بس تلقی شود و نیروهای مسلح ما هر جا که نیاز باشند برخورد می‌کنند.»

بقائی تاکید کرد: «اطلاق پلیس خوب و بد به آمریکا و اسرائیل درست نیست چون آنها پلیس نیستند؛ هر دو مجرم هستند.»