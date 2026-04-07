این روزنامه در گزارشی که دوشنبه ۱۷ فروردین منتشر شد، نوشت که «گروهی از فعالان مدنی و سازمان‌دهندگان کارزارهای جمع‌آوری امضا» از دولت آمریکا خواسته‌اند عیسی هاشمی، فرزند ۴۳ ساله ابتکار را که «سرسختانه او از محکوم کردن گذشته تکان‌دهنده مادرش امتناع می‌کند» مورد تحقیق قرار دهند و از آمریکا اخراج کنند.

به نوشته نیویورک‌پست هاشمی دوشنبه هنگام خروج از «باشگاه مجللی که در آن ورزش می‌کند» پرسش یک خبرنگار درباره پیشینه مادرش را «با بی‌اعتنایی» بی‌پاسخ گذاشت و از صحبت خودداری کرد.

معصومه ابتکار در جریان اشغال سفارت آمریکا در تهران به‌دست «دانشجویان پیرو خط امام» عضو این گروه بود و از آنجا که پس از سال‌ها درس خواندن در ایالات متحده به زبان انگلیسی تسلط داشت، طی ۴۴۴ روز گروگان‌گیری به‌عنوان سخنگوی این گروه فعالیت می‌کرد.

او در اظهارنظری مشهور، در پاسخ به یک خبرنگار خارجی که از او پرسید آیا حاضری اسلحه به دست بگیری و گروگان‌های آمریکایی را بکُشی؟ پاسخ داد: «بله».

اکنون نیویورک‌پست در این گزارش به فعالیت‌های ابتکار اشاره کرده و به نقل از یکی از سازمان‌دهندگان یک کارزار آنلاین جمع‌آوری امضا علیه هاشمی نوشته است: «در حالی که مادر او هرگز از اشغال سفارت آمریکا -کاری که به زندگی بسیاری از ایرانیان صدمه زد- اظهار پشیمانی نکرد، پسر خودش از زندگی در آمریکا بهره‌مند شده است. حالا درخواست ما این است که عیسی هاشمی و همسرش، مریم طهماسبی، هرچه سریع‌تر از آمریکا اخراج شوند.»

گروهی از ایرانیان ساکن کالیفرنیا، دهم بهمن، همزمان با بیانیه وزارت امور خارجه ایالات متحده مبنی بر اخراج مقام‌های جمهوری اسلامی و خانواده‌های آنها از خاک آمریکا، در مقابل دفتر کار عیسی هاشمی در مدرسه روان‌شناسی شیکاگو تجمع کردند و خواستار برکناری او از سمت دانشگاهی‌اش شدند.

بری روزن، گروگان پیشین سفارت آمریکا در ایران، پنجم بهمن ۱۴۰۴ با انتشار پستی بلند در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت که ابتکار، سخنگوی گروگان‌گیرهای سفارت بود و گروگان‌ها را به اعدام تهدید می‌کرد.

او «زندگی راحت» پسر ابتکار در لس‌آنجلس و فعالیتش به عنوان یک دانشگاهی را طنز تلخ تاریخ خواند و با اشاره به اخراج دختر علی لاریجانی از دانشگاه ایموری، گفت حضور فرزندان مقام‌های حکومت ایران در آمریکا خشم بسیاری از ایرانیان خارج از ایران و گروگان‌هایی را که از اسارت جمهوری اسلامی جان سالم به در بردند، برانگیخته است.

به گزارش نیویورک‌پست، عیسی هاشمی در سال ۲۰۰۶ از دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شد، سال ۲۰۱۰ به آمریکا مهاجرت کرد و در مقطع دکتری در رشته رهبری سازمانی در مدرسه شیکاگو مشغول شد.

او در حال حاضر به‌عنوان استاد مدعو در دانشگاهی که دکتری خود را از آن دریافت کرد، تدریس می‌کند. همسرش، مریم طهماسبی، نیز مدرس روان‌شناسی است و در شهر آگورا هیلز در محدوده سانتا مونیکا زندگی می‌کنند.

مادر گروگانگیر، پدر امنیتی

بخش عمده گزارش نیویورک‌پست به رابطه خانوادگی عیسی هاشمی با معصومه ابتکار پرداخته، اما به اشاره‌ای گذرا به پیشینه امنیتی پدرش، سیدمحمد هاشمی، بسنده کرده است.

این گزارش به نقل از فرزند یکی از گروگان‌ها می‌گوید: «پدر او هم یکی از اعضای اصلی گروه دانشجویان مسلمان پیرو خط امام بود و چندین نفر از گروگان‌های سابق، از جمله پدر من، به‌طور مشخص او را به‌عنوان فردی که در جریان شکنجه و بازجویی آنها حضور داشته، شناسایی کرده‌اند.»

هرچند سیدمحمد هاشمی در سال‌های گذشته در مصاحبه‌ها و اظهار نظرهای خود از توضیح دقیق درباره مسئولیت‌هایش در وزارت اطلاعات و همین‌طور فعالیت‌های اقتصادی‌اش، به‌ویژه در زمینه گردشگری طبیعت، شکار، حیات‌وحش و تجارت چوب، طفره رفته است اما در یکی از مصاحبه‌هایش با خبرگزاری ایلنا تایید می‌کند که در سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸ مسئولیت معاونت اطلاعات خارجی این وزارت‌خانه را بر عهده داشت.

کارزار اخراج مقام‌های جمهوری اسلامی و فرزندان‌شان

در یک سال گذشته، به‌ویژه پس از اعتراض‌های ۱۸ و ۱۹ دی و کشتار گسترده مردم ایران، کارزار شناسایی و اخراج بستگان مقام‌های جمهوری اسلامی در ایالات متحده با جدیت بیشتری از سوی دولت آمریکا دنبال می‌شود.

در تازه‌ترین رویداد مرتبط، وزارت امور خارجه آمریکا، شنبه ۱۵ فروردین با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که دختر خواهر یا برادر قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه، و فرزند او که در آمریکا اقامت داشتند، پس از لغو اقامت دائم، به‌دست ماموران فدرال بازداشت شده‌اند و همسر او نیز از ورود به ایالات متحده منع شده است.

در این بیانیه، حمیده سلیمانی افشار «از حامیان صریح رژیم تمامیت‌خواه و تروریستی ایران» معرفی و به فعالیت‌های او برای «تبلیغ برای رژیم ایران، شادی بابت حملات علیه سربازان و تاسیسات نظامی آمریکایی در خاورمیانه، تمجید از رهبر جدید ایران، به کار بردن لفظ "شیطان بزرگ" در مورد آمریکا و حمایت بی‌قیدوشرط از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» اشاره شد.

این وزارت‌خانه ۹ بهمن ۱۴۰۴ نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد : «همزمان با مبارزه مردم ایران برای دست یافتن به حقوق اولیه خود، ایالات متحده برای لغو امتیاز حضور مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و خانواده‌های آنها در خاک آمریکا اقدام کرده است.»

پس از اعتراض‌های ۱۸ و ۱۹ دی اقامت فاطمه لاریجانی در آمریکا و اشتغال او در «انستیتو سرطان وینشیپ» وابسته به دانشگاه ایموری در آتلانتا نیز خبرساز شده بود. گروهی از ایرانیان مقیم آتلانتا ۲۹ دی در برابر این موسسه تجمع کردند و خواستار پاسخ‌گویی مسئولان این موسسه درباره استخدام او شدند.

طبق بیانیه اخیر وزارت امور خارجه آمریکا اقامت فاطمه لاریجانی نیز لغو و از آمریکا اخراج شده است. این وزارت‌خانه اعلام کرد که او و همسرش از ورود مجدد به آمریکا در آینده منع شده‌اند.