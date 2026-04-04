ارتش اسرائیل: سامانههای آتش حکومت ایران را بهطور مستمر هدف قرار میدهیم
ارتش اسرائیل اعلام کرد برای کاهش شلیک به شهروندان این کشور، سامانههای آتش حکومت ایران را بهطور مستمر هدف قرار میدهد و در حملهای دقیق در تبریز یک سکوی پرتاب متحرک موشکهای بالستیک را منهدم کرده است.
همزمان با ادامه کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل، گزارشها از ایران حاکی از آن است که شش پتروشیمی در استان خوزستان هدف قرار گرفتند.
معاون امنیتی استاندار خوزستان شنبه ۱۵ فروردین اعلام کرد جنگندهها پتروشیمی رجال، فجر یک و دو، امیرکبیر و بوعلی را هدف قرار دادند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، نیز از حمله به پتروشیمی بندر امام خبر داد و نوشت بخشهایی از این مجموعه آسیب دیده است.
گزارشها در رسانههای ایران همچنین از تخلیه کامل منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر و خروج تمامی نیروهای شاغل در واحدهای صنعتی فعال حکایت دارند.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در اطلاعیهای اعلام کرد تاکنون در پی حمله به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر، هیچگونه تلفات جانی گزارش نشده است.
در سوی دیگر، رادیو ارتش اسرائیل گزارش داد حمله به کارخانههای پتروشیمی در ایران با هدف «وارد آوردن آسیب بیشتر به حکومت» انجام میشود.
۱۰ فروردین، دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، هشدار داد اگر جمهوری اسلامی از رسیدن به توافق و باز کردن تنگه هرمز خودداری کند، آمریکا تمام نیروگاههای برق، چاههای نفت، جزیره خارک و احتمالا تاسیسات آبشیرینکن را هدف قرار خواهد داد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، نیز ۱۴ فروردین از هماهنگی کامل آمریکا و اسرائیل برای ادامه «بمباران رژیم در ایران» خبر داد: «فرماندهان را حذف میکنیم، پلها را بمباران میکنیم و زیرساختها را هدف قرار میدهیم.»
او افزود تاکنون ۷۰ درصد از ظرفیت تولید فولاد در ایران نابود شده است.
پیشتر در هفتم فروردین، ارتش اسرائیل دو کارخانه بزرگ فولاد ایران، فولاد مبارکه در اصفهان و فولاد خوزستان در اهواز، را هدف قرار داده بود.
انتقاد عفو بینالملل از تهدیدات «غیرمسئولانه» ترامپ علیه زیرساختهای ایران
سازمان عفو بینالملل ۱۵ فروردین در بیانیهای، تهدیدهای ترامپ در خصوص هدف قرار دادن زیرساختها در ایران را «عمیقا غیرمسئولانه» خواند و هشدار داد این اظهارات میتواند به «آسیبهای فاجعهبار» برای میلیونها غیرنظامی منجر شود.
عفو بینالملل سخنان ترامپ درباره احتمال حمله به نیروگاههای برق را «تهدید به ارتکاب جنایات جنگی» دانست و افزود چنین اظهاراتی نشان میدهد «ایالات متحده آماده است یک کشور را در تاریکی فرو ببرد و بهطور بالقوه مردم آن را از حقوق اساسیشان مانند حق زندگی، دسترسی به آب، غذا، خدمات درمانی و سطح مناسب زندگی محروم کند».
این سازمان از ترامپ خواست تهدیدات خود را «پس بگیرد» و به حقوق بینالمللی بشردوستانه پایبند باشد.
در سوی دیگر، جمهوری اسلامی نیز از ابتدای مناقشه کنونی بارها به تاسیسات غیرنظامی، از جمله در کشورهای حوزه خلیج فارس، حمله کرده است.
شهروندان نگران: حکومت بعدی نیاز به زیرساخت و پتروشیمی دارد
در واکنش به این حملات، کاربران شبکههای اجتماعی دغدغههای خود را مطرح کردهاند؛ از نگرانی نسبت به آسیب دیدن زیرساختها و غیرنظامیان تا تاکید بر ضرورت ادامه حملات هدفمند علیه نهادهای حکومتی.
کاربری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این پتروشیمیها و پالایشگاهها پر از نیروی کارگر است. خیلیها هم شاید پادشاهیخواه باشند. شاهزاده هم گفتند به زیرساختها نباید حمله شود.»
کاربری به نام مینا نوشت: «برای زدن پتروشیمی ماهشهر ترکیبی از غم و خشم توامان را تجربه میکنم. یاد نیزار ماهشهر هم افتادم وقتی بنزین گران شد. اینکه هیچ نیرویی نتوانسته بود چراغهای این زیرساخت را خاموش کند و خشونت جنگ توانست.»
او افزود: «چه بیپناهند مردم ایران. ما زیر این چرخدندهها له شدیم.»
در پست یک کاربر آمده است: «پتروشیمی زیرساخت است و هر سیستم و دولتی بعد از این سر کار باشد، احتیاج به پتروشیمی دارد.»
کاربر دیگری تاکید کرد: «ما موافق هدف قرار دادن سران نظام، ایستهای بازرسی و سپاه هستیم، اما مخالف زدن فولاد مبارکه، نیروگاه برق و پتروشیمی و پل و انستیتو پاستور هستیم. زدن زیرساختها هیچ دستاورد نظامی ندارد و حکومت هیچ اهمیتی به اینها نمیدهد. ما موافق حمله هدفمند هستیم.»
یک کاربر نگاه متفاوتی به حملات آمریکا و اسرائیل داشته و نوشته است: «ایران سرزمین ثروتمندی است که هیچ چیز ندارد. صنایع فولاد و نفت ایران فرسوده و در حال احتضار هستند. ناوگان حملونقل و جاده و خودروسازی هم به همین شکل. غیر از چند پتروشیمی و نیروگاه جدید که عددش به پنج نمیرسد، بقیه زیرساختهای ایران پس از سالها تحریم عملا سودده نیستند.»
روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد حمله پهپادی ماه گذشته جمهوری اسلامی به سفارت آمریکا در عربستان سعودی خسارتی بیش از آنچه پیشتر اعلام شده بود، بر جای گذاشته است. در سوی دیگر، سپاه پاسداران با انتشار بیانیهای حاضر به پذیرش مسئولیت این حمله نشد.
والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای پیشین و فعلی آمریکا نوشت یک پهپاد ایرانی ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ از پدافند هوایی منطقه دیپلماتیک ریاض عبور کرد و سفارت ایالات متحده را هدف قرار داد.
بر اساس این گزارش، یک دقیقه بعد پهپاد دیگری از شکاف ایجادشده بهوسیله پهپاد نخست به مجموعه نفوذ کرد و منفجر شد.
منابع آگاه به والاستریت ژورنال گفتند در این عملیات شبانه، یکی از بخشهای حفاظتشده سفارت آمریکا در ریاض هدف قرار گرفت و در پی آن، سه طبقه از ساختمان بهشدت آسیب دید. این در حالی است که این بخش حفاظتشده، محل کار صدها نفر در طول روز بود.
آنها افزودند مقر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) نیز در میان اهداف این حمله قرار داشت.
از زمان آغاز جنگ کنونی، جمهوری اسلامی علاوه بر حملات موشکی به اسرائیل و پایگاههای آمریکا در منطقه، ۱۳ کشور از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، اردن، قطر، عراق، عمان، لبنان و جمهوری آذربایجان را هدف قرار داده است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شنبه ۱۵ فروردین با انتشار بیانیهای در واکنش به گزارش والاستریت ژورنال، از پذیرش مسئولیت حمله به سفارت آمریکا در ریاض شانه خالی کرد.
سپاه این حمله را «محکوم» کرد و گفت این رویداد «مطلقا به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ارتباطی نداشته» است.
سپاه پاسداران همچنین اسرائیل را به دست داشتن در این حمله متهم کرد و افزود: «کشورهای منطقه غرب آسیا ضروری است نسبت به فتنهانگیزی جریان آمریکایی-صهیونیستی برای بیثباتسازی و نابودسازی منطقه هوشیار شوند.»
این نخستین بار نیست که مقامها و نهادهای جمهوری اسلامی در جریان مناقشه کنونی از پذیرش مسئولیت اقدامات خود سر باز میزنند. پیشتر حکومت ایران حمله پهپادی به نخجوان در جمهوری آذربایجان را نیز به اسرائیل منتسب کرده بود.
جمهوری اسلامی همچنین مسئولیت شلیک موشک به سوی ترکیه را نپذیرفته است.
والاستریت ژورنال در ادامه نوشت در حالی که وزارت دفاع عربستان سعودی پیشتر اعلام کرده بود حمله پهپادی جمهوری اسلامی تنها به آتشسوزی محدود و خسارات جزیی انجامیده است، منابع آگاه گفتند ابعاد حادثه گستردهتر بوده و حریق حدود نیمروز ادامه داشته است.
به گفته یکی از افراد مطلع، بخشهایی از ساختمان سفارت آمریکا در ریاض بهگونهای آسیب دیده که دیگر قابل بازسازی نبوده است.
حمله به سفارت ساعت ۱:۳۰ بامداد رخ داد. مقامهای آمریکایی به والاستریت ژورنال گفتند اگر این حمله در ساعات کاری اتفاق میافتاد، میتوانست تلفات گستردهای در پی داشته باشد.
چند ساعت بعد در همان شب، پهپادهای بیشتری رهگیری شدند و بقایای آنها در نزدیکی یک مهدکودک سقوط کرد. گمان میرود یکی از این پهپادها محل اقامت عالیترین دیپلمات آمریکایی در عربستان سعودی را هدف گرفته بود؛ مکانی که تنها چند صد متر با سفارت فاصله دارد.
برنارد هادسون، رییس پیشین بخش ضدتروریسم سیا، که از تجربه قابل توجهی در امور کشورهای حوزه خلیج فارس برخوردار است، به والاستریت ژورنال گفت حمله پهپادی به سفارت آمریکا در ریاض نشان داد جمهوری اسلامی «میتوانست هر نقطهای از آن شهر را هدف قرار دهد».
حکومت ایران اغلب حملات خود را به کشورهای حوزه خلیج فارس با استناد به فعالیت پایگاههای نظامی ایالات متحده در منطقه توجیه میکند. این در حالی است که تاسیسات غیرنظامی مانند فرودگاهها و هتلها، از جمله اهداف حملات حکومت ایران بودهاند.
در این میان، امارات بیش از همه هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفته و از زمان آغاز جنگ، حدود ۴۰۰ موشک و دو هزار پهپاد به سوی این کشور شلیک شده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد هرچند دونالد ترامپ و پیت هگست از تسلط کامل بر آسمان ایران سخن میگویند، اما اقدام اخیر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در هدف قرار دادن هواپیماهای آمریکایی نشان میدهد جنگندههای ایالات متحده و اسرائیل همچنان در آسمان ایران با خطراتی روبهرو هستند.
رویترز شنبه ۱۵ فروردین نوشت دو هواپیمای آمریکایی پیشتر بر فراز ایران و خلیج فارس هدف قرار گرفتند و ساقط شدند.
در میان خدمه این هواپیماها، دو نفر نجات یافتند، اما یک خلبان همچنان مفقود است و نیروهای جمهوری اسلامی در تلاش برای یافتن او هستند.
این خبرگزاری افزود احتمال زنده بودن خلبان آمریکایی و کوشش او برای گریختن از دست نیروهای حکومت ایران میتواند فشارها را بر واشینگتن افزایش دهد؛ بهویژه در شرایطی که کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی از حمایت گستردهای در میان افکار عمومی ایالات متحده برخوردار نیست و نشانهای از پایان نزدیک آن نیز دیده نمیشود.
بر اساس این گزارش، شهروندان آمریکایی «تا حد زیادی» نسبت به جنگ ایران «بدبین» هستند.
یافتههای تازهترین نظرسنجی رویترز/ایپسوس که در فاصله هفتم تا نهم فروردین انجام شد، حاکی از آن است که ۸۶ درصد از آمریکاییها نسبت به جان نیروهای نظامی کشورشان در جنگ ایران ابراز نگرانی کردهاند.
همچنین ۵۶ درصد از آمریکاییها معتقدند اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی بر وضعیت مالی آنها تاثیر منفی خواهد داشت، در حالی که تنها ۷ درصد آن را مثبت ارزیابی میکنند.
طبق آمار ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، تاکنون در جریان جنگ ایران ۱۳ سرباز آمریکایی کشته و بیش از ۳۰۰ تن دیگر زخمی شدهاند.
سایه جنگندهها بر مذاکرات تهران و واشینگتن
مقامهای ایالات متحده و جمهوری اسلامی ۱۴ فروردین تایید کردند یک جنگنده دو سرنشینه آمریکایی از نوع «اف-۱۵ای» بر اثر آتش حکومت ایران ساقط شده است.
همچنین دو مقام آمریکایی گفتند خلبان یک هواپیمای تهاجمی «ای-۱۰» در پی اصابت آتش جمهوری اسلامی، از هواپیما بیرون پرید و هواپیمای او در کویت سقوط کرد.
رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت دو بالگرد بلکهاوک نیز که در جستوجوی خلبان مفقود بودند، از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند، اما موفق شدند از حریم هوایی ایران خارج شوند.
بر اساس این گزارش، جزییات دقیقی درباره میزان جراحات خدمه در دست نیست.
رویترز در ادامه گزارش خود، به واکنش کنایهآمیز محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در پی هدف قرار گرفتن هواپیماهای آمریکا اشاره کرد و نوشت او با لحنی طعنهآمیز گفته هدف واشینگتن از «تغییر رژیم» در ایران، اکنون به جستوجوی خلبان آمریکایی تقلیل یافته است.
از قالیباف بهعنوان طرف مذاکره با مقامهای آمریکایی یاد میشود.
ترامپ ۱۴ فروردین گفت سرنگونی جنگنده آمریکایی در ایران تاثیری بر روند مذاکرات با جمهوری اسلامی ندارد.
این در حالی است روزنامه والاستریت ژورنال پیشتر گزارش داد جمهوری اسلامی به میانجیها اعلام کرده در شرایط کنونی حاضر به دیدار با مقامهای آمریکایی در پاکستان نیست و شروط آتشبس را نمیپذیرد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروی هوایی این کشور در روز جمعه، موجی از حملات را علیه زیرساختهای حکومت ایران در تهران انجام داده است.
در این حملات سامانههای پدافند از جمله یک سایت متعلق به سپاه که موشکهای مورد استفاده برای هدف قرار دادن هواپیماها در آن نگهداری میشد، هدف قرار گرفت.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد یک سایت نظامی مسئول حفاظت از مراکز تحقیق و توسعه تسلیحاتی جمهوری اسلامی نیز مورد حمله قرار گرفته است.
در ادامه این عملیات، یک محل نگهداری موشکهای بالستیک و چندین سایت تولید، تحقیق و توسعه تجهیزات نظامی دیگر نیز هدف قرار گرفتهاند.
ارتش اسرائیل اعلام کرد این حملات بخشی از مرحله تشدید آسیب به سامانههای اصلی و زیرساختهای حکومت ایران است.
قوه قضاییه از اعدام ابوالحسن منتظر و وحید بنیعامریان، دو زندانی سیاسی، خبر داد. این دو زندانی سیاسی به اتهاماتی، از جمله بغی از طریق مشارکت در اقداماتی با هدایت سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شده بودند.
شامگاه یکشنبه ۱۰ فروردین، نیروهای گارد زندان و ماموران امنیتی با ورود به بند چهار زندان قزلحصار کرج، ابوالحسن منتظر و وحید بنیعامریانرا به همراه ۲۰ زندانی دیگر با باتوم و ضربوجرح از بند خارج و به مکانی نامعلوم منتقل کردند.
پیشتر در بامداد سهشنبه ۱۱ فروردین نیز قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور، دو زندانی سیاسی، اعدام شدهاند. بامداد دوشنبه ۱۰ فروردین نیز اکبر (شاهرخ) دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی، دو زندانی سیاسی دیگر اعدام شده بودند.
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، سیاستهای سرکوبگرانه خود را بهطور چشمگیری تشدید کرده و حتی علیه شهروندان حاضر در اعتراضات سراسری دیماه از برچسب «تروریست» استفاده کرده است.