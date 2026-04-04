معاون امنیتی ا‌ستاندار خوزستان شنبه ۱۵ فروردین اعلام کرد جنگنده‌ها پتروشیمی رجال، فجر یک و دو، امیرکبیر و بوعلی را هدف قرار دادند.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، نیز از حمله به پتروشیمی بندر امام خبر داد و نوشت بخش‌هایی از این مجموعه آسیب دیده است.

گزارش‌ها در رسانه‌های ایران همچنین از تخلیه کامل منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر و خروج تمامی نیروهای شاغل در واحدهای صنعتی فعال حکایت دارند.

‫شرکت ملی صنایع پتروشیمی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد تاکنون در پی حمله به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر، هیچ‌گونه تلفات جانی گزارش نشده است.‬

در سوی دیگر، رادیو ارتش اسرائیل گزارش داد حمله به کارخانه‌های پتروشیمی در ایران با هدف «وارد آوردن آسیب بیشتر به حکومت» انجام می‌شود.

۱۰ فروردین، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، هشدار داد اگر جمهوری اسلامی از رسیدن به توافق و باز کردن تنگه هرمز خودداری کند، آمریکا تمام نیروگاه‌های برق، چاه‌های نفت، جزیره خارک و احتمالا تاسیسات آب‌شیرین‌کن را هدف قرار خواهد داد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نیز ۱۴ فروردین از هماهنگی کامل آمریکا و اسرائیل برای ادامه «بمباران رژیم در ایران» خبر داد: «فرماندهان را حذف می‌کنیم، پل‌ها را بمباران می‌کنیم و زیرساخت‌ها را هدف قرار می‌دهیم.»

او افزود تاکنون ۷۰ درصد از ظرفیت تولید فولاد در ایران نابود شده است.

پیش‌تر در هفتم فروردین، ارتش اسرائیل دو کارخانه بزرگ فولاد ایران ، فولاد مبارکه در اصفهان و فولاد خوزستان در اهواز، را هدف قرار داده بود.

انتقاد عفو بین‌الملل از تهدیدات «غیرمسئولانه» ترامپ علیه زیرساخت‌های ایران

سازمان عفو بین‌الملل ۱۵ فروردین در بیانیه‌ای، تهدیدهای ترامپ در خصوص هدف قرار دادن زیرساخت‌ها در ایران را «عمیقا غیرمسئولانه» خواند و هشدار داد این اظهارات می‌تواند به «آسیب‌های فاجعه‌بار» برای میلیون‌ها غیرنظامی منجر شود.

عفو بین‌الملل سخنان ترامپ درباره احتمال حمله به نیروگاه‌های برق را «تهدید به ارتکاب جنایات جنگی» دانست و افزود چنین اظهاراتی نشان می‌دهد «ایالات متحده آماده است یک کشور را در تاریکی فرو ببرد و به‌طور بالقوه مردم آن را از حقوق اساسی‌شان مانند حق زندگی، دسترسی به آب، غذا، خدمات درمانی و سطح مناسب زندگی محروم کند».

این سازمان از ترامپ خواست تهدیدات خود را «پس بگیرد» و به حقوق بین‌المللی بشردوستانه پایبند باشد.

در سوی دیگر، جمهوری اسلامی نیز از ابتدای مناقشه کنونی بارها به تاسیسات غیرنظامی ، از جمله در کشورهای حوزه خلیج فارس، حمله کرده است.

شهروندان نگران: حکومت بعدی نیاز به زیرساخت و پتروشیمی دارد

‫در واکنش به این حملات، کاربران شبکه‌های اجتماعی دغدغه‌های خود را مطرح کرده‌اند؛ از نگرانی نسبت به آسیب دیدن زیرساخت‌ها و غیرنظامیان تا تاکید بر ضرورت ادامه حملات هدفمند علیه نهادهای حکومتی.

کاربری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها پر از نیروی کارگر است. خیلی‌ها هم شاید پادشاهی‌خواه باشند. شاهزاده هم گفتند به زیرساخت‌ها نباید حمله شود.»

کاربری به نام مینا نوشت: «برای زدن پتروشیمی ماهشهر ترکیبی از غم و خشم توامان را تجربه می‌کنم. یاد نیزار ماهشهر هم افتادم وقتی بنزین گران شد. اینکه هیچ نیرویی نتوانسته بود چراغ‌های این زیرساخت را خاموش کند و خشونت جنگ توانست.»

او افزود: «چه بی‌پناهند مردم ایران. ما زیر این چرخ‌دنده‌ها له شدیم.»

در پست یک کاربر آمده است: «پتروشیمی زیرساخت است و هر سیستم و دولتی بعد از این سر کار باشد، احتیاج به پتروشیمی دارد.»

کاربر دیگری تاکید کرد: «ما موافق هدف قرار دادن سران نظام، ایست‌های بازرسی و سپاه هستیم، اما مخالف زدن فولاد مبارکه، نیروگاه برق و پتروشیمی و پل و انستیتو پاستور هستیم. زدن زیرساخت‌ها هیچ دستاورد نظامی ندارد و حکومت هیچ اهمیتی به این‌ها نمی‌دهد. ما موافق حمله هدفمند هستیم.»

یک کاربر نگاه متفاوتی به حملات آمریکا و اسرائیل داشته و نوشته است: «ایران سرزمین ثروتمندی است که هیچ چیز ندارد. صنایع فولاد و نفت ایران فرسوده و در حال احتضار هستند. ناوگان حمل‌ونقل و جاده و خودروسازی هم به همین شکل. غیر از چند پتروشیمی و نیروگاه جدید که عددش به پنج نمی‌رسد، بقیه زیرساخت‌های ایران پس از سال‌ها تحریم عملا سود‌ده نیستند.»