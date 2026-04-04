وال‌استریت ژورنال به نقل از مقام‌های پیشین و فعلی آمریکا نوشت یک پهپاد ایرانی ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ از پدافند هوایی منطقه دیپلماتیک ریاض عبور کرد و سفارت ایالات متحده را هدف قرار داد.

بر اساس این گزارش، یک دقیقه بعد پهپاد دیگری از شکاف ایجادشده به‌وسیله پهپاد نخست به مجموعه نفوذ کرد و منفجر شد.

منابع آگاه به وال‌استریت ژورنال گفتند در این عملیات شبانه، یکی از بخش‌های حفاظت‌شده سفارت آمریکا در ریاض هدف قرار گرفت و در پی آن، سه طبقه از ساختمان به‌شدت آسیب دید. این در حالی است که این بخش حفاظت‌شده، محل کار صدها نفر در طول روز بود.

آن‌ها افزودند مقر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) نیز در میان اهداف این حمله قرار داشت.

از زمان آغاز جنگ کنونی، جمهوری اسلامی علاوه بر حملات موشکی به اسرائیل و پایگاه‌های آمریکا در منطقه، ۱۳ کشور از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، اردن، قطر، عراق، عمان، لبنان و جمهوری آذربایجان را هدف قرار داده است.

سپاه پاسداران: محکوم می‌کنیم، کار اسرائیل بود

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شنبه ۱۵ فروردین با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به گزارش وال‌استریت ژورنال، از پذیرش مسئولیت حمله به سفارت آمریکا در ریاض شانه خالی کرد.

سپاه این حمله را «محکوم» کرد و گفت این رویداد «مطلقا به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ارتباطی نداشته» است.

سپاه پاسداران همچنین اسرائیل را به دست داشتن در این حمله متهم کرد و افزود: «کشورهای منطقه غرب آسیا ضروری است نسبت به فتنه‌انگیزی جریان آمریکایی-صهیونیستی برای بی‌ثبات‌سازی و نابودسازی منطقه هوشیار شوند.»

این نخستین بار نیست که مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی در جریان مناقشه کنونی از پذیرش مسئولیت اقدامات خود سر باز می‌زنند. پیش‌تر حکومت ایران حمله پهپادی به نخجوان در جمهوری آذربایجان را نیز به اسرائیل منتسب کرده بود.

جمهوری اسلامی همچنین مسئولیت شلیک موشک به سوی ترکیه را نپذیرفته است .

ابعاد حمله به سفارت آمریکا در ریاض

وال‌استریت ژورنال در ادامه نوشت در حالی که وزارت دفاع عربستان سعودی پیش‌تر اعلام کرده بود حمله پهپادی جمهوری اسلامی تنها به آتش‌سوزی محدود و خسارات جزیی انجامیده است، منابع آگاه گفتند ابعاد حادثه گسترده‌تر بوده و حریق حدود نیم‌روز ادامه داشته است.

به گفته یکی از افراد مطلع، بخش‌هایی از ساختمان سفارت آمریکا در ریاض به‌گونه‌ای آسیب دیده که دیگر قابل بازسازی نبوده است.

حمله به سفارت ساعت ۱:۳۰ بامداد رخ داد. مقام‌های آمریکایی به وال‌استریت ژورنال گفتند اگر این حمله در ساعات کاری اتفاق می‌افتاد، می‌توانست تلفات گسترده‌ای در پی داشته باشد.

چند ساعت بعد در همان شب، پهپادهای بیشتری رهگیری شدند و بقایای آن‌ها در نزدیکی یک مهدکودک سقوط کرد. گمان می‌رود یکی از این پهپادها محل اقامت عالی‌ترین دیپلمات آمریکایی در عربستان سعودی را هدف گرفته بود؛ مکانی که تنها چند صد متر با سفارت فاصله دارد.

برنارد هادسون، رییس پیشین بخش ضدتروریسم سیا، که از تجربه قابل توجهی در امور کشورهای حوزه خلیج فارس برخوردار است، به وال‌استریت ژورنال گفت حمله پهپادی به سفارت آمریکا در ریاض نشان داد جمهوری اسلامی «می‌توانست هر نقطه‌ای از آن شهر را هدف قرار دهد».

حکومت ایران اغلب حملات خود را به کشورهای حوزه خلیج فارس با استناد به فعالیت پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در منطقه توجیه می‌کند. این در حالی است که تاسیسات غیرنظامی مانند فرودگاه‌ها و هتل‌ها، از جمله اهداف حملات حکومت ایران بوده‌اند.

در این میان، امارات بیش از همه هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفته و از زمان آغاز جنگ، حدود ۴۰۰ موشک و دو هزار پهپاد به سوی این کشور شلیک شده است.