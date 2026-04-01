ارتش اسرائیل: «توفیقدارو» در پوشش غیرنظامی مواد شیمیایی سپاه را تامین میکرد
ارتش اسرائیل درباره هدف قرار دادن شرکت تحقیقاتی و تولیدی توفیقدارو در حملات صبح سهشنبه ۱۱ فروردین به وردآورد اعلام کرد که این شرکت «در پوشش یک شرکت غیرنظامی، بهصورت سیستماتیک مواد شیمیایی را به رژیم تروریستی ایران» منتقل میکرد.
ارتش اسرائیل توفیقدارو را «یکی از تامینکنندگان اصلی مواد شیمیایی برای سازمان سپند» دانست که مسئولیت برنامه نظامی هستهای و توسعه سلاحهای شیمیایی را بر عهده دارد.
در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است: «توفیقدارو در قالب یک شرکت غیرنظامی، در عمل مواد شیمیایی از جمله فنتانیل را در اختیار حکومت ایران میگذاشت تا برای تحقیق و توسعه ابزارهای جنگافزار شیمیایی استفاده کنند.»
صبح سهشنبه، جواد ظریف، وزیر پیشین امور خارجه جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس از حمله به توفیقدارو خبر داد و آن را «تولیدکننده مواد موثر دارویی، از جمله داروهای سرطان» توصیف کرد.
این حمله حدود ساعت هفت صبح رخ داد. ارتش اسرائیل یک ساعت قبل از انجام حملات هشدار تخلیهای صادر کرد که منطقهای شامل ساختمانهای توفیقدارو، داروسازی زاگرس، یک مرکز جراحی خیریه و چاپخانه روزنامه جمهوری اسلامی را در بر میگرفت.
پیام های مخاطبان ایران اینترنشنال حاکی است که سهشنبه شب و بامداد چهارشنبه ۱۲ فروردین تهران، اصفهان و برخی از استان های غربی ایران شاهد حملات هوایی اسرائیل و آمریکا بودند.
در تهران، سه انفجار پیاپی در اولین دقایق بامداد چهارشنبه در محدوده هروی شنیده شد.
یکی از مخاطبان گفت که چندین انفجار شدید سهشنبه در حوالی حافظیه و نزدیک اداره کشاورزی کرمانشاه رخ داد. در اصفهان، بین ۱۰ تا ۱۵ انفجار پیاپی ساعت ۲۳:۱۳ سهشنبه شب در مجتمع فولاد مبارکه گزارش شد. چند دقیقه بعد اتاق تأسیسات نیروگاه فولاد مبارکه دچار آتشسوزی شد. حدود ۱۰ انفجار هم ساعت یک بامداد چهارشنبه ۱۲ فروردین در شرق شهر اصفهان محدوده فرودگاه و پایگاه هشتم شکاری رخ داد. صدای هفت انفجار ساعت یک بامداد چهارشنبه ۱۲ فروردین در نطنز از سمت طرق شنیده شد
به گفته مخاطبان، صدای دو انفجار ساعت ۰۲:۱۲ بامداد چهارشنبه در شمال شهر شیراز شنیده شد. ساعت ۰۲:۲۰ در منطقه صدرا صدای جنگنده و دو انفجار شدید شنیده شد. ساختمان اطلاعات در محله تپه تلویزیون شیراز هم ساعت ۱۷:۵۲ سهشنبه هدف قرار گرفت.صدای چند انفجار پیاپی ساعت ۱:۳۰ بامداد چهارشنبه در آباده شنیده شد.
چهار انفجار بسیار شدید نیز در اولین ساعت بامداد چهارشنبه در محدوده تیپ تفنگداران دریایی و ستاد فرماندهی انتظامی بندر عباس گزارش شد. ساعت ۰۱:۵۳ سه نقطه در محله ۱۲ فروردین بندر عباس هدف قرار گرفت.
ساعت ۲۳:۲۹ سهشنبه شب صدای شلیک پدافند انفجارهای پیدرپی در تبریز شنیده شد. عصر سهشنبه نیز حمله موشکی به یک مرکز تحقیقاتی در جاده سلماس-تسوج انجام شد.
گزارشهای اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است که در پی تشدید تنشها میان دولت و فرماندهان نظامی، مسعود پزشکیان در یک «بنبست کامل سیاسی» قرار گرفته است.
بر اساس اطلاعات جدیدی که از منابع داخل ایران در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفته است، سپاه پاسداران با مقاومت در برابر انتصابات و تصمیمات مسعود پزشکیان و ایجاد حصار امنیتی دور هسته مرکزی قدرت، عملاً مدیریت اجرایی کشور را از کنترل دولت خارج کرده است.
بر اساس اطلاعات دریافتی، تلاشهای رئیسجمهوری برای معرفی وزیر اطلاعات در روز پنجشنبه هفته گذشته با بنبست کامل مواجه شده و تحت فشار مستقیم احمد وحیدی، تمامی گزینههای پیشنهادی از جمله حسین دهقان برای تصدی وزارت اطلاعات رد شدهاند.
گفته میشود وحیدی با صراحت اعلام کرده است که به دلیل شرایط بحرانی جنگ، تمامی پستهای کلیدی و حساس مدیریتی باید تا اطلاع ثانوی مستقیماً توسط سپاه پاسداران انتخاب و اداره شوند.
گزارشهای اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است که در پی تشدید تنشها میان دولت و فرماندهان نظامی، مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، در یک «بنبست کامل سیاسی» قرار گرفته است و اختیار انتصاب مقامهای کشتهشده دولت را نیز ندارد.
بر اساس اطلاعات جدیدی که از منابع داخل ایران در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفته است، سپاه پاسداران با مقاومت در برابر انتصابات و تصمیمهای پزشکیان و ایجاد حصار امنیتی دور هسته مرکزی قدرت، درعمل مدیریت اجرایی کشور را از کنترل دولت خارج کرده است.
بر اساس اطلاعات دریافتی، تلاشهای رییسجمهوری برای معرفی وزیر اطلاعات در روز پنجشنبه ششم فروردین به بنبست کامل رسیده و در پی فشار مستقیم احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، همه گزینههای پیشنهادی، از جمله حسین دهقان، برای تصدی وزارت اطلاعات کنار گذاشته شدهاند.
گفته میشود وحیدی بهصراحت اعلام کرده است که به دلیل شرایط بحرانی جنگ، تمامی پستهای کلیدی و حساس مدیریتی باید تا اطلاع ثانوی بهطور مستقیم از سوی سپاه پاسداران انتخاب و اداره شوند.
در لایهای دیگر از این بنبست سیاسی، پزشکیان در روزهای اخیر چندین بار خواستار ملاقات فوری با مجتبی خامنهای شده است اما تمامی این درخواستها بیپاسخ مانده و هیچ دیدار یا تماسی انجام نشده است.
منابع آگاه بر این باورند که هسته مرکزی قدرت اکنون در کنترل کامل یک «شورای نظامی» متشکل از فرماندهان ارشد سپاه قرار دارد که با ایجاد حصار امنیتی پیرامون مجتبی خامنهای، مانع از رسیدن گزارشهای دولت به او درباره وضعیت کشور میشوند. در این میان، گمانهزنیهایی نیز درباره تاثیر وضعیت سلامت مجتبی خامنهای بر ایجاد این وضعیت مطرح شده است.
همزمان با این تنشها، بحرانی بیسابقه در درون حلقه مجتبی خامنهای در حال شکلگیری است و برخی اطرافیان نزدیک او بهشدت به دنبال حذف علیاصغر حجازی، چهره پرنفوذ امنیتی دفتر خامنهای هستند. ریشه این برخورد حذفی به مخالفت صریح حجازی با جانشینی مجتبی خامنهای بازمیگردد؛ حجازی پیش از این به اعضای مجلس خبرگان هشدار داده بود که مجتبی فاقد صلاحیت لازم برای رهبری است و بر اساس تاکیدات شخص علی خامنهای، جانشینی موروثی در حکومت اسلامی غیرقابل قبول است.
او تاکید کرده بود که انتخاب مجتبی به معنای تسلیم کامل کشور به سپاه پاسداران و حذف همیشگی نهادهای اداری خواهد بود.
نیویورکتایمز نیز دوشنبه ۱۰ فروردین در گزارشی به نقل از منابع اطلاعاتی نوشت که جنگ آمریکا و اسرائیل ساختار رهبری ایران را دچار شکاف کرده است.
به نوشته این رسانه با کشته شدن دهها مقام ارشد و اختلال در روشها و ابزارهای ارتباطی، همینطور در سایه بیاعتمادی مسئولان، توان تصمیمگیری و هماهنگی حملات تلافیجویانه و حتی مذاکره با واشینگتن بهشدت تضعیف شده است.
خبر اختصاصی دیگری که ۸ فروردین در ایراناینترنشنال منتشر شد، از شکاف میان پزشکیان و وحیدی بر سر پیامدهای اقتصادی جنگ و نحوه مدیریت آن بهنحوی که از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کند، حکایت داشت.
به گفته منابع آگاه، پزشکیان با انتقاد از رویکرد سپاه درباره افزایش تنش و تداوم حملات به کشورهای همسایه انتقاد و تاکید کرده بود که بدون برقراری آتشبس، اقتصاد ایران ظرف سه هفته تا یک ماه با فروپاشی کامل مواجه خواهد شد.
افزون بر این، در روزهای گذشته رسانههای اسرائیلی به نقل از مقامهای این کشور درباره نشانههایی از شکاف میان قوای مختلف در ساختار حاکمیت ایران خبر دادند.
کانال ۱۴ اسرائیل در خبری که صبح سهشنبه ۱۱ فروردین بر اساس شنود تلفنی مکالمات پزشکیان منتشر کرد، از اختلاف نظر عمیق میان او و فرماندهان سپاه، بهویژه وحیدی، خبر داد. در این خبر به گفتوگویی میان پزشکیان با یکی از همراهانش اشاره شده بود که در آن پزشکیان از اینکه گویی به گروگان گرفته شده، نه اجازه استعفا دارد و نه توان تصمیمگیری گلایه داشت.
۲۴ اسفند روزنامه تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی نوشت: «نشانههایی از شکاف در رژیم ایران دیده میشود. ما اکنون در حال ایجاد شرایط مناسب برای سرنگونی رژیم هستیم اما در نهایت، همهچیز به مردم ایران بستگی دارد.»
رسانه اسرائیلی واینت نیز ۱۹ اسفند گزارش مشابهی از بروز شکاف داخلی درون ساختار حاکمیت ایران خبر داد.
جنگ در حالی وارد پنجمین هفته میشود که به تدریج آثار اقتصادی آن بروز یافته است. گزارشها از شهرهای بزرگ نشان میدهد که بسیاری از دستگاههای خودپرداز فاقد پول نقد هستند، خودپردازها کار نمیکنند یا بهطور فیزیکی از دسترس شهروندان خارج شدهاند، و خدمات بانکی آنلاین برای چند بانک اصلی، از جمله بانک ملی بهطور ادواری متوقف میشود.
در حالی که مواضع نظامی جمهوری اسلامی همچنان زیر آتش حملات اسرائیل و آمریکا قرار دارد، سندی «خیلی محرمانه» از سپاه پاسداران به ایراناینترنشنال رسیده که نشان میدهد برنامه موشکی سپاه چگونه امنیت شهروندان عادی و منابع طبیعی کشور را برای حملات موشکی به کار گرفته و به خطر میاندازد.
این سند که «شناسایی، نگهداری و استفاده» نام دارد، در معاونت اطلاعات و عملیات فرماندهی موشکی سپاه پاسداران تهیه شده و دستوراتی اجرایی را برای حفظ موضع و شیوه حمله به واحدهای مختلف موشکی ابلاغ کرده است.
این سند ۳۳ صفحهای از سوی گروه هکری «عدالت علی» در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفته است.
دهها بند و دستور در این سند نشان میدهد سپاه اقدام به استفاده از زیرساختهای شهری از جمله آب، برق و گاز، مراکز عمومی از جمله مراکز درمانی و مهندسی کرده و برای ایجاد یک شبکه گسترده موشکی همه نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و نظامی خود را به خدمت گرفته است.
این سند همچنین آشکار میکند که سپاه پاسداران چگونه یک سیاست چندلایه را برای برنامه موشکی خود به کار برده تا بتواند مواضع خود را بهصورت شبکهای و بینبخشی طراحی کند.
استفاده از جنگلها و عرصههای طبیعی
در حالی که این سند سطح آمادگی بالا برای حملات موشکی را مد نظر دارد، اما همزمان وابستگی آن به محیطهای غیرنظامی را نشان میدهد؛ موضوعی که جمهوری اسلامی بارها بهخاطر آن مورد انتقاد قرار گرفته است.
دستورهای این سند علنی میکند که سپاه پاسداران حد و مرزی برای بهکارگیری جنگلها، اماکن ورزشی و حتی جادههای محل تردد شهروندان غیرنظامی در حملات موشکی خود تعریف نکرده است.
طبق این سند، سپاه پاسداران استفاده از عرصههای طبیعی از جمله جنگلها و پوششهای گیاهی را برای استفاده نیروهایش مجاز دانسته است.
در روزهای اخیر، افشای ساخت شهر موشکی در مناطق طبیعی از جمله اعماق مجتمع کوهستانی یزد با عمق حدود ۵۰۰ متر، حاشیههای فراوانی در زمینه از بین بردن منابع آبی و زیستمحیطی ایجاد کرد.
در این سند، سپاه همچنین موضع «پراکندگی» را تعریف کرده که در آن، نقاط مرتفع از جمله کوهها، تپهها، و پوششهای جنگلی و درختی را برای حمله موشکی مورد اشاره قرار داده است.
۱۰ فروردین، خبر کشته شدن مجید ذکریایی، فرمانده حفاظت سازمان منابع طبیعی، منتشر شد که میتواند بخشی از سیاست سپاه در بهرهبرداری از نیروها و منابع حوزه طبیعی برای برنامه موشکی را روشن سازد.
استفاده سپاه از اماکن ورزشی برای برنامه موشکی
سپاه پاسداران در راستای استفاده از تمامی منابع و تاسیسات ایران برای اهداف موشکی خود، حتی استفاده از اماکن ورزشی و صنعتی را مجاز کرده است.
طبق بخشی از این سند، استقرار موشک از طریق پراکندگی «مصنوعی» یا «پوششی»، از جمله در مراکز خدماتی، صنعتی، ورزشی و سولهها و انبارها مجاز شمرده شدهاند. سولههای صنعتی نیز از جمله این اماکن تعریف شدهاند.
در طول جنگ جاری، برخی ویدیوهای منتشرشده نشان داد از جمله سالن ورزشی بعثت تهران یا اماکن صنعتی و سولههایی هدف قرار گرفتند که در روایات رسیده یا گزارش مقامها بعدا افشا شد که سپاه پاسداران برای سازماندهی حملاتش از آنها استفاده میکرده است.
ارزیابیهای ایراناینترنشنال حاکی از آن است که حملات اسرائیل و آمریکا به برخی اماکن صنعتی و ورزشی مورد استفاده سپاه به مرگ صدها نیروی این نهاد انجامید.
پرتاب در اضطرار و عجله
سپاه در این سند محرمانه وضعیت «اضطرار و عجله» برای خود تعریف کرده است. در این راستا، سپاه پاسداران اماکنی را بهعنوان «موضع پرتاب درجه سه (تعجیلی)» برای نیروهای واحد موشکی خود در نظر گرفته است.
این سیاست محدودیت زمانی و مکانی را مجوزی برای استقرار موشک و استفاده از مکانهای غیرنظامی میداند و آن را توجیه میکند.
علاوه بر این، در بخشی با عنوان «شرایط اختصاصی» اشاره شده که در صورت نیاز، باید امکان استقرار خودروهای پشتیبانی و امدادی در نزدیکی موضع وجود داشته باشد.
سند بهطور واضح بر جمعآوری و بهروزرسانی مداوم اطلاعات محیطی و زیرساختی تاکید دارد، از جمله «جمعآوری و بهروزرسانی بانک اطلاعات مواضع و محورهای عملیاتی» و استفاده از امکاناتی مانند آب، برق، گاز، تلفن و حتی زیرساختهایی نظیر «بیمارستان، تعمیرگاه، رستوران».
این رویکرد نشاندهنده تلاش برای ادغام عملیات موشکی با محیطهای غیرنظامی است، که شهروندان عادی را در خطر قرار میدهد و زیرساختهای عمومی را آسیبپذیر میکند.
خبرگزاری رویترز هفته گذشته به نقل از پنج مقام اطلاعاتی ایالات متحده گزارش داد آمریکا تا این مرحله از حملات، از نابودی یکسوم از زرادخانه موشکی جمهوری اسلامی اطمینان قطعی یافته است.
بر پایه سند محرمانه سپاه، نبود تاکید بر دقت در حملات و در مقابل، تمرکز بر تعجیل، نشان میدهد که بهجای پایبندی به استانداردهای حرفهای روز در عملیات نظامی، اولویت دیگری دنبال میشود.
همچنین اشاره به حفظ نیروها و مواضع، بیانگر آن است که نگرانی اصلی بیشتر معطوف به بقای واحدهای موشکی است تا اجرای موثر و حرفهای ماموریتهای عملیاتی.
سپاه بهدنبال افزایش بقا در برابر حملات خارجی به مواضع خود است، اما این پراکندگی با نیاز به «ارتباط مستمر با مرکز فرماندهی» در تناقض قرار میگیرد.
پراکندگی موثر در دکترینهای مدرن نظامی مستلزم شبکههای ارتباطی بسیار امن و مقاوم در برابر جنگ الکترونیک است، در حالی که در سند سپاه بیشتر بر روشهای ارتباطی عمومی یا قابل اخلال تاکید شده است.
فریب و اختفا برای فرار از شناسایی
سپاه در این دستورالعمل از نیروهای خود خواسته است که از «روشهای فریب، پوشش و عادیسازی» برای در امان ماندن از شناسایی و عملیات استفاده کنند.
از سوی دیگر، این سند سیاست جنگ گسترده و طولانیمدت را در نظر گرفته است.
با این حال، تاکیدهای چندباره بر اختفا، کنترل و بازرسی مرتب، فریب، کنترل دسترسی به مواضع و گزارش فوری نشت اطلاعات، از وجود هراس در این زمینه حکایت دارد.
در نخستین صفحات این سند، «ستاد فرماندهی موشکی» ملزم شده که شرایط ایمن برای استقرار پرتابگرها را رعایت کند، از جمله ارتباط باسیم واحدهای پرتاب در کمتر از ۱۰ کیلومتر، نزدیک بودن به محل اختفا بعد از شلیک، دسترسی آسان به جادههای اصلی، امکان استتار و اختفای تجهیزات و نیروها، و حفظ فاصله مناسب از مناطق مسکونی و جمعیتی.
با این حال، ویدیوهای منتشرشده در طول عملیات نظامی فعلی در مواردی نشان داده که فاصله موضع پرتاب تا مناطق مسکونی رعایت نشده و حتی سقوط موشک پرتابی به ایجاد خطر برای مردم عادی انجامیده است، از جمله در پارک کوهستان یزد و موضعی در همدان که ایراناینترنشنال بهتازگی تصاویر آن را منتشر کرد.
همچنین بهصورت خاص در این سند اشاره شده که سیلوها و تونلها از محلهای امن برای پرتاب موشک هستند.
موشکپرانی از کنار جادهها
ایجاد یک «بانک اطلاعاتی متمرکز» از دادههای مربوط به پشتیبانی از طریق محیط اطراف پرتابگرها، از دیگر سیاستهای سپاه در این سند است.
اما در صورت نفوذ یا درز اطلاعات، این موضوع خود میتواند کل شبکه مواضع را بهطور یکجا در معرض خطر قرار دهد.
در ارتشهای حرفهای، چنین وابستگیای معمولا با زیرساختهای اختصاصی یا پشتیبانهای ایزوله جبران میشود، اما در این سند چنین جایگزینی بهوضوح به چشم نمیخورد.
سپاه به نیروهای موشکی ابلاغ کرده که در شرایط «تعجیلی»، مواضعی تحت عنوان «گسترش» میتوانند بدون ثبت در بانک اطلاعات مخصوص پرتابگرها استفاده شوند.
این نهاد در زمینه مواضع «گسترش»، استفاده از محورهای اصلی و فرعی هم روی جاده و هم کنار آن را مجاز کرده تا بتواند به اهداف مورد نظر خود حمله کند.
در این زمینه اشاره نشده که برای حفظ جان و امنیت شهروندان غیرنظامی چه تمهیداتی در نظر گرفته میشود.
پیش از این در جنگ ۱۲ روزه و همچنین در جنگ جاری، مواردی از آسیب دیدن نیروهای سپاه از جمله قطع دست و پا و یا کشته شدن این نیروها گزارش شده است.
پیشتر امیرحسین ثابتی، نماینده تهران در مجلس، تایید کرد بیش از ۵۰ درصد احتمال کشته شدن ماموران پرتابگرهای موشک جمهوری اسلامی وجود دارد.
نمود بیاعتمادی و هراس در یگانها
در آغاز این سند به «توانمندیهای دشمنان در شناسایی، رهگیری و انهدام سامانههای موشکی» اشاره و بر رعایت دستورالعملها در استفاده و نگهداری از مواضع موشکی تاکید شده است.
در حالی که این سند سعی کرده ملزومات و احتیاطهای امنیتی را تشریح کند، در بخشهایی از آن هراس و بیاعتمادی دیده میشود.
برای نمونه، در بخشی از سند درباره بهکارگیری نیروهای مهندسی در آمادهسازی مواضع موشکی تاکید شده است که امور مهندسی نباید به یک راننده واحد سپرده شود.
همچنین تاکید شده که از رانندگان خرید خدمت یا افرادی با دوره خدمت کوتاهمدت در این حوزه استفاده نشود.
این سند همچنین افشا میکند که کارکنان تخصصی حوزه موشکی با «پوشش» تردد میکنند.
افزون بر این، در مواقعی که سولهها برای موشک استفاده میشوند، استعلام درباره صاحبان آنها توصیه شده است.
از سویی، سیاست پراکندهسازی مواضع موشکی در سپاه نهتنها بخش غیرنظامی و منابع کشور را به خطر انداخته، بلکه میتواند بهجای افزایش کارایی، موجب کاهش هماهنگی، تاخیر در تصمیمگیری و حتی از دست رفتن کنترل عملیاتی در شرایط واقعی جنگ شود.
در گزارش اسفندماه مرکز آمار، تورم نقطهبهنقطه به ۷۱.۸ درصد و شاخص قیمت مصرفکننده به ۵۴۲.۳ رسید؛ یعنی قیمتها نسبت به سال مبنا، بهطور متوسط ۵.۴۲۳ برابر شدهاند.
مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت مصرفکننده اسفند ۱۴۰۴ را منتشر کرد.
این شاخص با پایه سال ۱۴۰۰ برابر ۱۰۰ محاسبه میشود؛ یعنی سطح متوسط قیمت کالاها و خدمات در سال ۱۴۰۰ را عدد ۱۰۰ در نظر گرفتهاند.
حالا در اسفند ۱۴۰۴ این شاخص به عدد ۵۴۲.۳ رسیده است. یعنی قیمتها به طور متوسط ۵.۴۲۳ برابر شده و نسبت به چهار سال پیش (سال مبدا) حدود ۴۴۲ درصد افزایش داشتهاند.
تورم نقطهبهنقطه (تغییر نسبت به اسفند ۱۴۰۳) به ۷۱.۸ درصد رسیده که ۳.۷ واحد درصد بیشتر از بهمنماه است.
تورم سالانه (دوازده ماه منتهی به اسفند) نیز ۵۰.۶ درصد گزارش شده که نسبت به بهمنماه ۳.۱ واحد درصد بالاتر رفته است.
در گروه عمده خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات، تورم نقطهبهنقطه به ۱۱۲.۵ درصد رسیده که نسبت به بهمنماه (۱۰۵.۴ درصد) افزایش داشته است.
این گروه در اسفندماه تورم ماهانه ۸.۶ درصدی را ثبت کرده، در حالی که در بهمنماه ۱۵.۵ درصد بوده است.
نان و غلات با تورم نقطهبهنقطه ۱۴۰ درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآوردههای آنها با ۱۳۵ درصد، روغنها و چربیها با ۲۱۹ درصد و میوه و خشکبار با ۱۰۴.۲ درصد از جمله زیرگروههایی هستند که بالاترین افزایش قیمت را نسبت به اسفند سال قبل نشان میدهند.
سبزیجات و حبوبات ۴۶.۴ درصد و شیر، پنیر و تخممرغ ۱۱۶.۸ درصد افزایش داشتهاند.
گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات تورم نقطهبهنقطه ۵۰.۴ درصدی را ثبت کرده که نسبت به بهمنماه (۴۹ درصد) اندکی بالاتر رفته است.
در این گروه، مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها ۷۲.۸ درصد، کالاها و خدمات متفرقه ۹۰.۴ درصد و حملونقل ۶۷.۵ درصد نسبت به اسفند ۱۴۰۳ افزایش یافتهاند.
مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها با ۳۴.۹ درصد رشد نقطهبهنقطه، پایینترین افزایش را در میان گروههای عمده داشتهاند.
تورم ماهانه کل کشور در اسفند ۵.۶ درصد بوده که نسبت به بهمنماه (۹.۴ درصد) کاهش داشته است.
تورم ماهانه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات ۸.۶ درصد و تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۳.۵ درصد گزارش شده است.