هیلل نیومن، سفیر اسرائیل در استرالیا، روز سه‌شنبه ۱۱ فروردین در سخنرانی خود در باشگاه ملی مطبوعات استرالیا، گفت که جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن، به «بزرگ‌ترین حامی تروریسم» تبدیل شده و در عین حال برنامه‌های هسته‌ای خود را دنبال کرده، بدون آن‌که با حسن نیت وارد مذاکرات شود.

به گفته سفیر اسرائیل در استرالیا، اطلاعات موجود نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی قصد داشته برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را به‌سرعت بازسازی کرده و آن‌ها را در عمق زمین پنهان کند و سپس در زمانی مناسب، به‌طور همزمان علیه اسرائیل و غرب به کار گیرد.

نیومن افزود: «زمان در حال از دست رفتن بود. بنابراین اسرائیل و ایالات متحده اقدام کردند؛ نه برای تصرف سرزمین یا منابع، بلکه در چارچوب دفاع از خود.»

سفیر اسرائیل در استرالیا، همچنین اعلام کرد که به‌تازگی در سفری محرمانه به یکی از کشورهای خلیج فارس با وزیر خارجه اسرائیل دیدار کرده است.

او گفت که در این سفر با رهبران آن کشور درباره عادی‌سازی روابط گفت‌وگو کردند. به گفته او، این کشور حاشیه خلیج فارس تمایل به عادی‌سازی روابط با اسرائیل دارد، اما نگران است که ایران در واکنش، آن‌ها را هدف قرار دهد.