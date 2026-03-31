نتانیاهو شامگاه سه‌شنبه ۱۱ فروردین گفت تا پیش از آغاز جنگ کنونی، جامعه جهانی از جمله کشورهای عربی، اروپا و حتی برخی رهبران آمریکا، تهدید جمهوری اسلامی را «درک نمی‌کردند، اما اکنون همه متوجه آن شده‌اند».

نتانیاهو از شکل‌گیری «ائتلاف‌های جدید» با کشورهای «مهم» منطقه خبر داد، اما به نام این کشورها اشاره‌ای نکرد.

‫در سال‌های اخیر و در بازه‌های زمانی مختلف، گمانه‌زنی‌های متعددی درباره پیوستن کشورهای بیشتری از منطقه، از جمله عربستان سعودی ، به پیمان ابراهیم مطرح شده است.

‏تاکنون چهار کشور عربی امارات، بحرین، مراکش و سودان در چارچوب پیمان ابراهیم، روابط خود را با اسرائیل عادی‌سازی کرده‌اند. قزاقستان نیز سال ۲۰۲۵ به این توافق پیوست.

«جمهوری اسلامی دیر یا زود، سقوط خواهد کرد»

‏نتانیاهو در ادامه گفت جمهوری اسلامی با هدف نابودی اسرائیل، به توسعه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی و همچنین تامین مالی و تسلیح گروه‌های نیابتی روی آورد؛ اقداماتی که در نهایت به اعمال تحریم‌ها انجامید و در مجموع، هزینه‌ای نزدیک به یک تریلیون دلار بر این حکومت تحمیل کرد.

نخست‌وزیر اسرائیل افزود: «اکنون می‌توان گفت این یک تریلیون دلار هدر رفته است. اما بهایی که ما از ایران گرفته‌ایم، تنها مالی نبوده است... از حذف خامنه‌ای تا دانشمندان هسته‌ای، مقام‌های ارشد سپاه پاسداران و بسیج، و همچنین نصرالله، هنیه، ضیف، سنوار و بسیاری دیگر.»

نتانیاهو با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، کارزار نظامی کنونی و همچنین اعتراضات گسترده ضد حکومتی ایران تاکید کرد جمهوری اسلامی ضربات سنگینی متحمل شده و «دیر یا زود، سقوط خواهد کرد».

او ادامه داد: «با گذشت یک ماه از کارزار مشترک ما با ایالات متحده، ما به‌طور نظام‌مند در حال تضعیف رژیم وحشتی هستیم که دهه‌ها شعار "مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل" سر داده است.»

علی خامنه‌ای ، دیکتاتور تهران، علی لاریجانی ، دبیر شورای عالی امنیت ملی، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، عبدالرحیم موسوی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران، علی شمخانی، دبیر شورای دفاع و عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، از جمله مقام‌های بلندپایه‌ای بودند که در جریان جنگ اخیر از پا درآمدند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس ۱۱ فروردین به نقل از منابع آگاه گزارش داد کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، به رهبری عربستان سعودی و امارات، از دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، خواسته‌اند جنگ را تا زمان ایجاد «تغییرات قابل توجه در رهبری یا رفتار ایران» ادامه دهد.

«در جنگ جاری به توان صنعتی ایران برای تولید تسلیحات ضربه زدیم»

نخست‌وزیر اسرائیل اعلام کرد جمهوری اسلامی پیش از جنگ ۱۲ روزه با سرعت در حال توسعه سلاح هسته‌ای و تولید ده‌ها هزار موشک بالستیک بود، اما این جنگ تهدید فوری دستیابی تهران به این توانمندی‌ها را برطرف کرد.

‫او افزود در عملیات کنونی نیز با وارد آوردن ضربه به ظرفیت صنعتی حکومت ایران برای تولید این سلاح‌ها ، دستاوردی تکمیلی حاصل شده است.‬

نتانیاهو همچنین به تضعیف گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی اشاره کرد: «قدرت ارتش‌های تروریستی ایران را که ما را در محاصره قرار داده بودند، در هم شکستیم... درست است که هنوز توانایی محدودی برای تهدید ما دارند، اما دیگر نمی‌توانند موجودیت ما را تهدید کنند.»

‫به گفته او، اسرائیل کمربندهای امنیتی گسترده‌ای فراتر از مرزهای خود ایجاد کرده است؛ از تسلط بر بیش از نیمی از مساحت باریکه غزه گرفته تا امتداد حضور در سوریه از دامنه‌های حرمون تا یرموک، و نیز استقرار در منطقه‌ای حائل در لبنان.

نخست‌وزیر اسرائیل ‫هدف از این اقدامات را «دور کردن تهدید نفوذ نیروهای دشمن و جلوگیری از شلیک موشک‌های ضدتانک» به شهرهای این کشور عنوان کرد.