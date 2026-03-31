عفو بین‌الملل در واکنش به اعدام مخفیانه و خودسرانه چهار زندانی سیاسی در ایران در کمتر از ۲۴ ساعت، نسبت به خطر اجرای فوری احکام اعدام هفت معترض و مخالف دیگر هشدار داد و خواستار لغو فوری اعدام آنها شد. بر اساس این بیانیه پیکر دست‌کم سه نفر از اعدام‌شدگان هنوز به خانواده‌هایشان تحویل داده نشده است.

دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت: «مقامات ایرانی باید به‌سرعت هرگونه برنامه برای اعدام دگراندیشان، وحید بنی‌عامریان و ابوالحسن منتظر، و همچنین معترضان، محمدامین بیگلری، علی فهیم، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی و شاهین واحدپرست کلور که در زندان قزل‌حصار استان البرز نگهداری می‌شوند، متوقف کنند.»

این بیانیه اجرای مجازات اعدام به‌دست جمهوری اسلامی به‌عنوان «ابزاری برای نابودی صداهای مخالف و ایجاد رعب و وحشت بیشتر در میان مردم» در شرایطی که جمعیت کشور در اثر «درگیری‌ها و سوگواری گسترده ناشی از بمباران‌های هوایی مداوم اسرائیل و آمریکا در شوک و اندوه هستند» را «غیرقابل تصور» توصیف کرد.

در بخش دیگری از بیانیه آمده است که بابک علیپور، پویا قبادی، اکبر (شاهرخ) دانشور کار و محمد تقوی سنگدهی «بطور خودسرانه و بدون اطلاع قبلی به خودشان، خانواده‌ها یا وکلایشان و بدون دادن فرصت خداحافظی» اعدام شدند.

یک منبع آگاه به عفو بین‌الملل اطلاع داده است که حکومت پیکر دست‌کم سه نفر -بابک علیپور، پویا قبادی و اکبر (شاهرخ) دانشورکار- را به خانواده‌هایشان تحویل نداده‌ و این موضوع رنج و اندوه خانواده‌ها را دوچندان کرده است.