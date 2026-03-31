بر اساس اطلاعات جدیدی که از منابع داخل ایران در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفته است، سپاه پاسداران با مقاومت در برابر انتصابات و تصمیم‌های پزشکیان و ایجاد حصار امنیتی دور هسته مرکزی قدرت، درعمل مدیریت اجرایی کشور را از کنترل دولت خارج کرده است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، تلاش‌های رییس‌جمهوری برای معرفی وزیر اطلاعات در روز پنج‌شنبه ششم فروردین به بن‌بست کامل رسیده و در پی فشار مستقیم احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، همه گزینه‌های پیشنهادی، از جمله حسین دهقان، برای تصدی وزارت اطلاعات کنار گذاشته شده‌اند.

گفته می‌شود وحیدی به‌صراحت اعلام کرده است که به دلیل شرایط بحرانی جنگ، تمامی پست‌های کلیدی و حساس مدیریتی باید تا اطلاع ثانوی به‌طور مستقیم از سوی سپاه پاسداران انتخاب و اداره شوند.

در لایه‌ای دیگر از این بن‌بست سیاسی، پزشکیان در روزهای اخیر چندین بار خواستار ملاقات فوری با مجتبی خامنه‌ای شده است اما تمامی این درخواست‌ها بی‌پاسخ مانده و هیچ دیدار یا تماسی انجام نشده است.

منابع آگاه بر این باورند که هسته مرکزی قدرت اکنون در کنترل کامل یک «شورای نظامی» متشکل از فرماندهان ارشد سپاه قرار دارد که با ایجاد حصار امنیتی پیرامون مجتبی خامنه‌ای، مانع از رسیدن گزارش‌های دولت به او درباره وضعیت کشور می‌شوند. در این میان، گمانه‌زنی‌هایی نیز درباره تاثیر وضعیت سلامت مجتبی خامنه‌ای بر ایجاد این وضعیت مطرح شده است.

همزمان با این تنش‌ها، بحرانی بی‌سابقه در درون حلقه مجتبی خامنه‌ای در حال شکل‌گیری است و برخی اطرافیان نزدیک او به‌شدت به دنبال حذف علی‌اصغر حجازی، چهره پرنفوذ امنیتی دفتر خامنه‌ای هستند. ریشه این برخورد حذفی به مخالفت صریح حجازی با جانشینی مجتبی خامنه‌ای بازمی‌گردد؛ حجازی پیش از این به اعضای مجلس خبرگان هشدار داده بود که مجتبی فاقد صلاحیت لازم برای رهبری است و بر اساس تاکیدات شخص علی خامنه‌ای، جانشینی موروثی در حکومت اسلامی غیرقابل قبول است.

او تاکید کرده بود که انتخاب مجتبی به معنای تسلیم کامل کشور به سپاه پاسداران و حذف همیشگی نهادهای اداری خواهد بود.

نیویورک‌تایمز نیز دوشنبه ۱۰ فروردین در گزارشی به نقل از منابع اطلاعاتی نوشت که جنگ آمریکا و اسرائیل ساختار رهبری ایران را دچار شکاف کرده است.

به نوشته این رسانه با کشته شدن ده‌ها مقام ارشد و اختلال در روش‌ها و ابزارهای ارتباطی، همین‌طور در سایه بی‌اعتمادی مسئولان، توان تصمیم‌گیری و هماهنگی حملات تلافی‌جویانه و حتی مذاکره با واشینگتن به‌شدت تضعیف شده است.

خبر اختصاصی دیگری که ۸ فروردین در ایران‌اینترنشنال منتشر شد ، از شکاف میان پزشکیان و وحیدی بر سر پیامدهای اقتصادی جنگ و نحوه مدیریت آن به‌نحوی که از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کند، حکایت داشت.

به گفته منابع آگاه، پزشکیان با انتقاد از رویکرد سپاه درباره افزایش تنش و تداوم حملات به کشورهای همسایه انتقاد و تاکید کرده بود که بدون برقراری آتش‌بس، اقتصاد ایران ظرف سه هفته تا یک ماه با فروپاشی کامل مواجه خواهد شد.

افزون بر این، در روزهای گذشته رسانه‌های اسرائیلی به نقل از مقام‌های این کشور درباره نشانه‌هایی از شکاف میان قوای مختلف در ساختار حاکمیت ایران خبر دادند.

کانال ۱۴ اسرائیل در خبری که صبح سه‌شنبه ۱۱ فروردین بر اساس شنود تلفنی مکالمات پزشکیان منتشر کرد، از اختلاف نظر عمیق میان او و فرماندهان سپاه، به‌ویژه وحیدی، خبر داد. در این خبر به گفت‌وگویی میان پزشکیان با یکی از همراهانش اشاره شده بود که در آن پزشکیان از اینکه گویی به گروگان گرفته شده، نه اجازه استعفا دارد و نه توان تصمیم‌گیری گلایه داشت.

۲۴ اسفند روزنامه تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی نوشت: «نشانه‌هایی از شکاف در رژیم ایران دیده می‌شود. ما اکنون در حال ایجاد شرایط مناسب برای سرنگونی رژیم هستیم اما در نهایت، همه‌چیز به مردم ایران بستگی دارد.»

رسانه اسرائیلی وای‌نت نیز ۱۹ اسفند گزارش مشابهی از بروز شکاف داخلی درون ساختار حاکمیت ایران خبر داد.

جنگ در حالی وارد پنجمین هفته می‌شود که به تدریج آثار اقتصادی آن بروز یافته است. گزارش‌ها از شهرهای بزرگ نشان می‌دهد که بسیاری از دستگاه‌های خودپرداز فاقد پول نقد هستند، خودپردازها کار نمی‌کنند یا به‌طور فیزیکی از دسترس شهروندان خارج شده‌اند، و خدمات بانکی آنلاین برای چند بانک اصلی، از جمله بانک ملی به‌طور ادواری متوقف می‌شود.