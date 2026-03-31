نتانیاهو: یک تریلیون دلار که جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل هزینه کرد از بین رفت
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل اعلام کرد: «تمام جهان صدای «غرش شیران» ما را در مبارزهمان علیه رژیم شر در ایران میشنود؛ مبارزهای که در آن دستاوردهای عظیم و بزرگی داشتهایم و در عین حال بهای دردناکی هم پرداختیم. تنها روز گذشته چهار تن از بهترین فرزندان خود را از دست دادیم.»
او افزود: «با گذشت یک ماه از کارزار مشترک ما و ایالات متحده، ما بهطور نظاممند رژیم وحشتی را که طی دههها شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر داده است، تضعیف میکنیم.»
نخستوزیر اسرائیل ادامه داد: «درست است، در هر نسل کسانی برمیخیزند تا ما را نابود کنند، و در این نسل نیز رژیم آیتاللهها تلاش عظیمی برای نابودی ما، از بین بردن ما، تسلط بر خاورمیانه و تهدید کل جهان انجام داده است. این رژیم کوشید این اهداف مرگبار را از طریق توسعه برنامههای هستهای و موشکهای بالستیک، تأمین مالی و تسلیح شاخههای تروریستی در اطراف ما، و مقابله با تحریمهای سنگینی که علیه آن اعمال شده بود، پیش ببرد.»
او اضافه کرد: «سالها، همه اینها برای ایران نزدیک به یک تریلیون دلار هزینه داشته است. و اکنون میتوان گفت این تریلیون به هدر رفته است. اما بهایی که ما از جمهوری اسلامی گرفتهایم، فقط به پول محدود نمیشود.»
نتانیاهو گفت: «ضربه به حماس در غزه، ضربه به حزبالله در لبنان، ضربه به اسد در سوریه، ضربه به سازمانهای تروریستی در یهودا و سامره، ضربه به حوثیها در یمن، و پنج ضربه دیگر به ایران: ضربه به برنامه هستهای، ضربه به موشکها، ضربه به زیرساختهای رژیم، ضربه به نیروهای سرکوب و ضربه به مقامات ارشد. از دیکتاتور خامنهای گرفته تا دانشمندان هستهای، و دیگر سرکردگان کشتار در سپاه پاسداران و نهادهای آن، و البته پیشتر هم نصرالله، هنیه، سنوار و بسیاری دیگر.»
نخستوزیر اسرائیل تاکید کرد: «همینطور وضعیت نبرد علیه محور شر جمهوری اسلامی ادامه دارد و به پایان نرسیده است. اما همین حالا میتوان گفت که در مقابل ده ضربهای که دشمن متحمل شد، ما ده دستاورد عظیم در عملیاتها به دست آوردهایم.»