امارات «بیمارستان ایرانیان» را پیش از پایان مهلت تخلیه تعطیل کرد
در حالی که مقامهای دبی پیشتر به مسئولان «بیمارستان ایرانیان» مهلتی یکماهه برای توقف فعالیت داده بودند، این مرکز درمانی جمهوری اسلامی سهشنبه ۲۶ اسفند بهطور ناگهانی و ظرف چند ساعت به دست پلیس دبی تعطیل شد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نیروهای پلیس بیماران بستری را با آمبولانس به مراکز درمانی دیگر منتقل کردند و به کارکنان تنها چند ساعت فرصت دادند تا وسایل شخصی خود را جمعآوری و محل را ترک کنند.
بر اساس این گزارش، اجازه خروج تجهیزات الکترونیکی و رایانهها از بیمارستان داده نشده است.
به گفته منابع آگاه، کارکنانی که در خانههای سازمانی وابسته به بیمارستان سکونت داشتند نیز تنها یک هفته مهلت برای تخلیه این واحدها دریافت کردهاند. پیش از این نیز خانههای سازمانی مرتبط با مدارس ایرانی در دبی تخلیه شده بود.
در روزهای اخیر، فعالیت باشگاه ایرانیان و مدارس ایرانی در دبی نیز بهطور کامل متوقف شده است.