تلگراف شامگاه شنبه هشتم فروردین نوشت پرس‌تی‌وی، شبکه خبری انگلیسی‌زبان صداوسیمای جمهوری اسلامی، متهم است که از دفتر خود در لندن به‌عنوان پوششی برای جذب مهره استفاده می‌کند.

تلگراف افزود پرس‌تی‌وی با گزارش‌های خود درباره خیریه‌ها، مدارس و سازمان‌های اجتماعی یهودیان، عملا «فهرستی از اهداف برای تروریست‌ها» ایجاد کرده است.

هفته گذشته، چهار آمبولانس متعلق به یک خیریه یهودی در خارج از کنیسه‌ای در شمال لندن به آتش کشیده شدند. پلیس بریتانیا دو مرد را به اتهام دست داشتن در این حمله یهودستیزانه دستگیر کرد.

‫تحقیقات درباره این رویداد تحت هدایت پلیس ضد تروریسم بریتانیا ادامه دارد. هم‌زمان، برخی گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال دخالت حکومت ایران در این حمله مطرح شده است.

پیش‌تر دو مرد ایرانی به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی در بریتانیا تحت پیگرد قرار گرفتند. آن‌ها به «رصد خصمانه» سفارت اسرائیل و قدیمی‌ترین کنیسه بریتانیا متهم هستند.

تیرماه ۱۴۰۴، کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا نسبت به افزایش چشمگیر تمایل تهران برای انجام «ترور، جاسوسی و حملات سایبری» در خاک این کشور هشدار داد و از دولت بریتانیا خواست تا در راهبرد خود نسبت به جمهوری اسلامی «بازنگری اساسی» انجام دهد.

نقش خبرنگاران پرس‌تی‌وی در جذب جاسوس

تلگراف در ادامه گزارش داد تهدیدات ناشی از فعالیت عوامل جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا موضوع تازه‌ای نیست و از مدت‌ها پیش نسبت به آن هشدار داده شده است.

بر اساس این گزارش، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی بارها یهودیان، شهروندان اسرائیلی و مخالفان حکومت ایران را هدف قرار داده‌اند و اغلب از شبکه‌های تبهکار به‌عنوان عوامل نیابتی خود استفاده کرده‌اند.

جاناتان هکت، مامور سابق اطلاعاتی آمریکا و متخصص در زمینه عملیات مخفی جمهوری اسلامی، در مصاحبه با تلگراف گفت: «از نگاه ایران، لندن محیطی سهل‌گیرانه دارد. پرس تی‌وی نه‌تنها از این پوشش برای فعالیت‌های پنهانی استفاده کرده، بلکه برخی اقدامات را به‌صورت علنی نیز انجام می‌دهد.»

او افزود شماری از خبرنگاران پرس‌تی‌وی در فرآیند شناسایی، ارزیابی و در نهایت جذب «اهداف بالقوه» برای جمهوری اسلامی نقش داشته‌اند.

هکت که به‌مدت دو دهه مدیریت عملیات اطلاعاتی نیروی تفنگداران دریایی آمریکا را بر عهده داشت، همچنین هشدار داد استفاده از پوشش خبرنگاری برای جاسوسی، مختص حکومت ایران نیست.

اول فروردین، موسسه پژوهشی «نتورک کانتیجن» در گزارشی از ارتباط پرس‌تی‌وی با گروه‌های چپ افراطی در آمریکا پرده برداشت.

بر اساس این گزارش، مراسم یادبود علی خامنه‌ای، دیکتاتور پیشین ایران، در یکی از پارک‌های منهتن و همچنین تجمع «روز قدس» در این شهر، با هماهنگی میان این شبکه و گروه‌های چپ افراطی برگزار شده است.

تحریم‌شده در غرب، فعال در بریتانیا

هکت در ادامه مصاحبه خود با تلگراف گفت خبرنگاران پرس‌تی‌وی پس از «شناسایی و آماده‌سازی» افراد آن‌ها را به «ماموران باتجربه‌تر» واگذار می‌کنند.

او ادامه داد: «آن‌ها بخش زیادی از کارهای اولیه را انجام می‌دهند و با افراد صحبت می‌کنند. اگر پوشش خبرنگاری داشته باشید، بسیار مفید است، چون صحبت کردن با مردم طبیعی به نظر می‌رسد و در عین حال، امکان دسترسی بیشتر به مقام‌های دولتی بریتانیا را فراهم می‌کند.»

به گفته هکت، دفتر پرس‌تی‌وی در لندن اکنون نقش مهم‌تری در روند جذب جاسوس برای تهران ایفا می‌کند، به‌ویژه در شرایطی که این شبکه در دیگر کشورهای غربی با تحریم مواجه شده است.

او همچنین به نقش مرضیه هاشمی، مجری پرس‌تی‌وی در واشینگتن، در فعالیت‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود او در مراحل اولیه جذب مونیکا ویت، کارشناس سابق ضدجاسوسی در نیروی هوایی ایالات متحده، دست داشت.

ویت که به پرونده‌های فوق‌محرمانه دفاع ملی آمریکا دسترسی داشت، از سوی جمهوری اسلامی به‌عنوان جاسوس به کار گرفته شد و در نهایت، در سال ۲۰۱۳ به ایران نقل مکان کرد.

در سال‌های اخیر، اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا و آمریکا پرس‌تی‌وی را به‌دلیل پخش اعترافات اجباری از بازداشت‌شدگان، از جمله روزنامه‌نگاران و کنشگران، در فهرست تحریم‌های خود قرار داده‌اند.