کاهش سهمیه سوخت در ایران
رسانههای جمهوری اسلامی به نقل از سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور اعلام کردند از ابتدای سال ۱۴۰۵ سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی خودروهای شخصی از ۱۰۰ لیتر به ۷۰ لیتر در ماه کاهش مییابد.
رسانههای لبنانی از کشته شدن علی حسن شعیب، روزنامهنگار عضو حزبالله و خبرنگار المنار در حمله اسرائیل خبر دادند.
در همین حال ارتش اسرائیل اعلام کرد که او عضو یگان اطلاعاتی واحد رضوان حزبالله بود و محل استقرار نیروهای این کشور در جنوب لبنان را افشا میکرد.
رسانههای رسمی جمهوری اسلامی این خبر را تایید کردند و نوشتند علاوه بر او فاطمه فتونی، خبرنگار المیادین نیز کشته شده است. آخرین استوری اینستاگرام فتونی پستی در حمایت از مجتبی خامنهای بود.
بهدنبال تشدید تنشها در خاورمیانه، کییف تلاش دارد همکاریهای دفاعی خود را با کشورهای حوزه خلیج فارس گسترش دهد؛ رویکردی که با سفرهای منطقهای مقامهای اوکراینی و توافقات جدید با کشورهای عربی وارد مرحله تازهای شده است.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، شنبه هشتم فروردین از دیدار خود با محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی، خبر داد و اعلام کرد دو طرف برای همکاری در حوزههای امنیتی و دفاعی به توافق رسیدند.
زلنسکی در پیامرسان تلگرام با اشاره به این توافق نوشت: «تیمهای ما جزییات همکاری را نهایی خواهند کرد.»
خبرگزاری دولتی امارات نیز گزارش داد بن زاید و زلنسکی درباره «فرصتهای توسعه همکاریهای دوجانبه» در چارچوب توافق جامع اقتصادی میان دو کشور گفتوگو کردند.
بر اساس این گزارش، بررسی «تحولات امنیتی، افزایش تنشهای نظامی در منطقه و پیامدهای آن بر کشتیرانی بینالمللی و اقتصاد جهانی» از دیگر محورهای دیدار رهبران اوکراین و امارات متحده عربی بود.
خبرگزاری دولتی امارات جزییات بیشتری درباره این ملاقات و ابعاد همکاریهای جدید میان کییف و ابوظبی منتشر نکرد.
در تحولی دیگر، سخنگوی «قرارگاه خاتم الانبیا» اعلام کرد سپاه پاسداران انبار سامانههای ضدپهپادی اوکراین را در دبی هدف قرار داده است.
وزارت خارجه اوکراین این خبر را تکذیب کرد.
زلنسکی ۲۴ اسفند خبر داده بود واشینگتن چند بار با کییف درباره کمک به کشورهای خاورمیانه برای مقابله با حملات پهپادی جمهوری اسلامی تماس گرفته است.
او گفته بود هر یک از تیمهای اعزامی اوکراین به کشورهای حوزه خلیج فارس برای تقویت توان دفاعی در برابر پهپادهای حکومت ایران، از دهها متخصص تشکیل شدهاند.
سفر زلنسکی به قطر و عربستان سعودی
رییسجمهوری اوکراین هشتم فروردین در ادامه سفرهای منطقهای خود وارد قطر شد.
کمی بعد، وزارت دفاع قطر از انعقاد توافقنامه همکاریهای دفاعی میان دوحه و کییف خبر داد و اعلام کرد این توافق شامل «تبادل دانش در زمینه مقابله با موشکها و پهپادها» است.
زلنسکی پیش از این نیز به عربستان سعودی سفر کرده بود.
هفتم فروردین، آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین، اعلام کرده بود کییف در آستانه امضای چند توافق امنیتی با کشورهای منطقه، از جمله با امارات و قطر، برای مقابله با حملات جمهوری اسلامی قرار دارد.
خبرگزاری رسمی عربستان سعودی هفتم فروردین گزارش داد یادداشت تفاهمی میان وزارتخانههای دفاع عربستان و اوکراین در جده به امضا رسیده است.
هدف از این توافق، ساماندهی «ترتیبات مرتبط با تامین تجهیزات دفاعی» عنوان شده است.
از زمان آغاز مناقشه کنونی، جمهوری اسلامی علاوه بر حملات موشکی به اسرائیل و پایگاههای آمریکا در منطقه، ۱۲ کشور از جمله عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، اردن، قطر، عراق، عمان و جمهوری آذربایجان را هدف قرار داده است.
تهران اغلب این حملات را با استناد به فعالیت پایگاههای نظامی ایالات متحده در این کشورها توجیه میکند.
این در حالی است که تاسیسات غیرنظامی مانند فرودگاهها و هتلها، از جمله اهداف حملات حکومت ایران بودهاند.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، هشتم فروردین با انتشار پیامی تهدیدآمیز در ایکس، خطاب به کشورهای منطقه نوشت: «اگر بهدنبال توسعه و امنیت هستید، اجازه ندهید دشمنان ما جنگ را از کشورهای شما اداره کنند.»
دارل ایسا، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، هفتم فروردین در مصاحبه با ایراناینترنشنال، بر تعهد واشینگتن به متحدانش در منطقه خلیج فارس تاکید کرد.
او افزود کشورهایی مانند امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی از ایالات متحده درخواست تجهیزات دفاعی بیشتر، بهویژه سامانههای ضد موشکی، کردهاند و واشینگتن در تلاش برای پاسخ به این نیازهاست.
به گزارش خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس، ساعت ۱۱ صبح شنبه نقطهای در بوستان «یاس فاطمی» هدف قرار گرفت.
این بوستان در شمالشرق تهران و در حاشیه شمالی بزرگراه «بابایی» قرار دارد. منطقهای نزدیک به مناطق نظامی. پیشتر گزارشهای متعددی از استقرار نیروهای سرکوب در پارکها و اماکن عمومی نظیر ورزشگاهها منتشر شده است.
همچنین بر اساس این گزارش ظهر شنبه حوالی خیابان سهروردی، شهرک محلاتی و اتوبان ارتش، حوالی بلوار قائم، هدف قرار گرفت.
در بامداد نیز چند انفجار در شهرک محلاتی شنیده شده بود.
محمد مخبر، مشاور علی خامنهای، رهبر کشته شده جمهوری اسلامی در ایکس نوشت گزارشهای سیاسی مدیر کل آژانس انرژی اتمی درباره محکوم نکردن حمله به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی میتواند کشور را به تصمیماتی غیرقابل بازگشت برساند.
همزمان با این اظهارات، طرح سهفوریتی «حمایت از حقوق هستهای» با محورهای خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی)، لغو قانون اقدام متقابل در اجرای برجام و حمایت از پیمان جدید با کشورهای همسو برای توسعه فناوریهای «صلحآمیز» هستهای در سامانه مجلس شورای اسلامی بارگذاری و به معاونت قوانین ارجاع شد.
کنگره آزادی ایران ۸ و ۹ فروردین در لندن برگزار میشود. هدف اصلی این رویداد، تلاش برای «ایجاد گفتوگو و همگرایی میان دموکراسیخواهان»، از جمله احزاب، تشکلها، جریانهای فکری، گروههای مختلف سیاسی و فرهنگی، و چهرههای مخالف جمهوری اسلامی عنوان شده است.
«جنسیت و دموکراسی»، «عاملیت شهروندان و حمایت جامعه بینالمللی»، «توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی، پیشنیاز دموکراسی»، «اپوزیسیون متکثر چگونه به تفاهم میرسد؟»، «احزاب و سازمانهای سیاسی، موتور محرک دموکراسی»، «نقش جنبشهای اجتماعی و جامعه مدنی در دموکراسی پایدار»، «ایرانی بیتبعیض، مشارکت و همافزایی» و «ایران، کثرت و دموکراسی» هشت پنل این کنگره هستند.
به گفته برگزارکنندگان، این رویداد «فرصتی برای شنیدن صداهای متنوع، دیدگاههای متفاوت و ایجاد پلی میان اندیشه و عمل» است و در پی «ترسیم مسیر آینده» خواهد بود.
قرار است چهرههایی چون فریبا بلوچ، نعیمه دوستدار، عبدالله مهتدی، منظر ضرابی، شکریا برادوست، کامبیز غفوری، بهروز بیات، امیروفا پیرویان، هادی قائمی، مریم سطوت، سمانه سوادی، مهدی فتاپور و شیرین شمس در این کنگره سخنرانی کنند.
از جمله اعضای شورای هماهنگی کنگره آزادی ایران میتوان به رضا علیجانی، مهدیه گلرو، حسین رزاق، محسن سازگارا، شهریار آهی، محسن مخملباف، عطا هودشتیان، آرام حسامی، اسماعیل عبدی، امید شمس و نازنین افشینجم اشاره کرد.
پیشتر در چهارم و پنجم اسفند، بیش از ۳۰ نفر از فعالان سیاسی، مدنی و صنفی در لندن گرد هم آمدند تا مقدمات شکلگیری کنگره آزادی ایران را مورد بررسی قرار دهند.
در صفحه این کنگره در شبکه اجتماعی ایکس آمده است «به رسمیت شناختن تنوع عقاید، مذهب، جنسیت و دیدگاهها در تعیین سرنوشت کشور» امری ضروری محسوب میشود و کثرتگرایی و دموکراسی مفاهیمی «جداییناپذیر» هستند.