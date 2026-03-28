وزیر امورخارجه ترکیه: جهان به سمت جنگی بزرگتر حرکت میکند
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در نشست ارتباطات راهبردی بینالمللی ۲۰۲۶ گفت «با تنشهایی که اسرائیل ایجاد کرده، جهان به سمت جنگی بزرگتر حرکت میکند»
فیدان تاکید کرد ترکیه با هر درگیری گسترده در منطقه مخالف است. وزیر امورخارجه ترکیه افزود: «این جنگ برای بقای سیاسی بنیامین نتانیاهو دنبال میشود»
وزیر امورخارجه ترکیه که پیش از جنگ تلاشهای زیادی برای برپایی مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا انجام داده بود، تاکید کرد: «مذاکرات نتیجهمحور باید آغاز شود و ترکیه برای پایان دادن به درگیریها از همه ابزارهای دیپلماتیک استفاده خواهد کرد»
یک مقام امنیتی یمنی مخالف حوثیها به واینت گفت حوثیها «آخرین برگ برنده» جمهوری اسلامی در جنگ جاری هستند و پس از کاهش اهمیت راهبردی تنگه هرمز، تهران به آنها روی آورده است.
این مقام گفت هدف اصلی حوثیها ضربه زدن به چرخه تامین نفت در دریای سرخ است و آنها با توجه به افزایش فشارهای بینالمللی، ترجیح میدهند اکنون وارد درگیری شوند.
به گفته این مقام، تهران میتواند در مذاکرات با ایالات متحده خواستار آن شود که هرگونه آتشبس، جبهه حوثیها را نیز در بر بگیرد.
همزمان حوثیهای یمن اعلام کردند برای نخستین بار در جریان جنگ کنونی، حملهای به اسرائیل انجام دادهاند.
سخنگوی این گروه اعلام کرد حمله با شلیک مجموعهای از موشکها پس از ادامه هدف قرار گرفتن زیرساختها در ایران، لبنان، عراق و سرزمینهای فلسطینی انجام شده و افزود عملیات آنها تا زمان پایان «تجاوز» در همه جبههها ادامه خواهد یافت.
یحیی سریع، سخنگوی حوثیهای یمن، شامگاه هفتم فروردین تهدید کرد: «انگشتان ما برای مداخله نظامی روی ماشه است.»
او گفت اگر طرف دیگری به کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و «محور مقاومت» بپیوندد، یا از دریای سرخ برای انجام عملیات علیه حکومت ایران استفاده شود و روند تشدید تنشها ادامه پیدا کند، حوثیها نیز وارد این مناقشه خواهند شد.
«محور مقاومت» عنوانی است که مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی برای گروههای مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، جهاد اسلامی، حزبالله، حشد شعبی و حوثیها، استفاده میکنند.
سریع حملات اخیر به مواضع جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی را «تجاوزی ناعادلانه، ظالمانه و غیرقابل توجیه» خواند و افزود این حملات «به ثبات و امنیت جهانی و منطقهای و اقتصاد جهانی آسیب میرسانند».
بر پایه گزارش شهروندان، بامداد شنبه ۸ فروردین، دو انفجار شدید در محدوده اوین رخ داد. همچنین ۷ تا ۸ انفجار پیاپی در شمالشرق تهران، حوالی کامرانیه و فرمانیه، گزارش شده که براثر آن ساختمانها در این منطقه به لرزه درآمدند.
مخاطب دیگری گزارش داد بین ساعت ۱:۳۰ تا ۲ بامداد بیش از ۱۰ انفجار شدید در محدوده سردار جنگل گزارش شد.
گزارش انفجار در مناطق: حکیمیه، سیمون بولیوار،سوهانک، دیباجی جنوبی، بلوار ارتش، قنات کوثر، شهرک امید و زعفرانیه نیز بهدست ایراناینترنشنال رسیده است.