بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی وحیدآنلاین، همزمان با ادامه حملات هوایی، پیامهای متعددی از شهروندان درباره وقوع انفجار و پرواز جنگندهها در استان اصفهان و مناطق اطراف منتشر شده است.
به نوشته وحیدآنلاین بر اساس یک تصویر دریافتی که همراه با شرح ارسال شده، حوالی ساعت ۶:۴۰ صبح در شهرضا، «سپاه ثارالله» هدف حمله قرار گرفته است. در همین راستا، چندین پیام ارسالی نیز از وقوع چند انفجار در این شهر خبر میدهند. در یکی از این پیامها آمده است که «سه اصابت شدید» در پادگان ثارالله رخ داده و شدت انفجارها به حدی بوده که شیشههای منازل لرزیده است.
در برخی دیگر از پیامها نیز به شنیده شدن «سه انفجار نسبتاً شدید» در شهرضا اشاره شده و گفته شده محل اصابت در داخل شهر یا بسیار نزدیک به مناطق مسکونی بوده است. همچنین یک شاهد عینی از مشاهده «دود سیاه» در محدوده ویلاشهر به وحیدآنلاین خبر داده است.
همزمان، گزارشهای متعددی از اصفهان حاکی از پرواز جنگندهها در ارتفاع پایین از حوالی ساعت ۶:۲۰ تا ۶:۴۰ صبح است. به گفته برخی شهروندان، صدای جنگندهها «بسیار نزدیک و سنگین» بوده و در مواردی حتی با چشم قابل مشاهده بودهاند. در یکی از پیامها نیز ادعا شده که یک موشک کروز به سمت جنوب شلیک شده است.
گزارشهای جداگانهای از حمله بامداد شنبه به منطقه آران و بیدگل در نزدیکی کاشان نیز توسط وحیدآنلاین منتشر شده است. بر اساس این گزارشها، حوالی ساعت ۱:۳۰ تا ۱:۴۵ بامداد، چندین انفجار پیاپی در این منطقه رخ داده و برخی منابع غیررسمی مدعی شدهاند که تاسیسات «فولاد کویر» هدف قرار گرفته است.
در پیامهای منتشرشده توسط وحیدآنلاین آمده است که «آسمان کاملاً قرمز شده» و شدت انفجارها به حدی بوده که «خانهها و ساختمانها لرزیدهاند». همچنین برخی گزارشها به اصابت احتمالی به یک پادگان نظامی در این منطقه اشاره دارند.
در ادامه تشدید درگیریهای نظامی در منطقه، گزارشها از وقوع آتشسوزی در امارات، زخمی شدن نیروهای آمریکایی در عربستان سعودی و رهگیری موشکهای ایران در آسمان چند کشور حکایت دارد.
به گزارش رویترز، مقامهای ابوظبی بامداد شنبه ۸ فروردین اعلام کردند دو آتشسوزی در نزدیکی منطقه صنعتی «کِیزاد» (Khalifa Economic Zones Abu Dhabi) رخ داده است. این آتشسوزیها در پی سقوط بقایای یک موشک بالستیک که توسط پدافند رهگیری شده بود، ایجاد شدهاند.
ساعتی بعد خبرگزاری رویترز گزارش داد که پنج نفر در ابوظبی پس از سقوط بقایای موشک رهگیری شده در نزدیکی مناطق اقتصادی خلیفه زخمی شدند.
همزمان، تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که در دمشق و مناطق اطراف آن صدای انفجار شنیده شده است. این انفجارها در حالی رخ داده که سامانههای پدافندی اسرائیل در حال رهگیری موشکهای ایرانی در حریم هوایی سوریه بودند.
در بحرین نیز وزارت کشور این کشور اعلام کرد نیروهای دفاع مدنی موفق شدهاند آتشسوزی در یک تاسیسات را که هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته بود، مهار کنند.
در تحولی دیگر، یک مقام آمریکایی به رویترز گفت در حمله نظامی جمهوری اسلامی به پایگاه هوایی «پرنس سلطان» در عربستان سعودی، ۱۲ نظامی آمریکایی زخمی شدهاند که حال دو نفر از آنها وخیم گزارش شده است. با احتساب این موارد، شمار نظامیان آمریکایی زخمیشده از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند به بیش از ۳۰۰ نفر رسیده و ۱۳ نفر نیز جان خود را از دست دادهاند.
در جبهه شمالی اسرائیل، ارتش این کشور اعلام کرد پس از حمله موشکی حکومت ایران، آژیرهای هشدار در مناطق مختلف از جمله بلندیهای جولان به صدا درآمد. با این حال، به گفته مقامهای اسرائیلی، این موشکها رهگیری شده و گزارشی از تلفات یا مجروحان منتشر نشده است.
همچنین در جنوب اسرائیل، یک موشک بالستیک که به سمت شهر بئرشبع و مناطق اطراف آن شلیک شده بود، توسط سامانههای دفاعی رهگیری شد و هیچگونه تلفات جانی گزارش نشد.
موشکپراکنیهای جمهوری اسلامی در ساعات گذشته در حالی روی داد که تهران و دیگر شهرهای ایران نیز هدف حملات هوایی ارتش اسرائیل قرار دارند.