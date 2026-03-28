در ادامه حملات هوایی بامداد شنبه به نقاط مختلف ایران، تصاویر رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد یک واحد مسکونی در ساختمانی واقع در شهرک ایران‌خودرو در منطقه هشتگرد به‌طور مستقیم هدف حمله قرار گرفته است.

بر اساس این تصاویر، این واحد مشخص به صورت هدفمند مورد اصابت قرار گرفته و خسارت جدی به آن وارد شده است.

گزارش‌ها همچنین از وقوع انفجار و بمباران در شماری از شهرهای ایران از جمله تهران، کرج، هشتگرد، گرمدره، شهر قدس، اصفهان، شیراز، زنجان، کرمانشاه، اندیمشک، بوشهر، آبیک قزوین و بیدگنه حکایت دارد.

در تهران، رسانه‌های داخلی از شنیده شدن صدای انفجارهای پیاپی در مناطق غرب، جنوب شمال و شمال‌شرق شهر خبر داده‌اند. به گفته این منابع، در مناطقی از جمله هروی و لویزان، علاوه بر وقوع چندین انفجار شدید، قطعی برق نیز گزارش شده است.

گزارش‌های منتشرشده حاکی از وقوع دست‌کم پنج انفجار در محدوده هروی و چند انفجار دیگر در اطراف پارک شیان لویزان است. همچنین صداهای انفجار در مناطقی مانند پاسداران، نارمک، مهرآباد، فردوس غرب و چیتگر نیز گزارش شده است.

در استان البرز نیز رسانه‌ها از شنیده شدن دست‌کم سه انفجار در هشتگرد و وقوع انفجارهایی در کرج خبر داده‌اند.

در اصفهان نیز گزارش‌ها از شنیده شدن «صدای بمباران بسیار شدید» در بامداد شنبه حکایت دارد.

در همین حال، خبرگزاری خبرگزاری فارس گزارش داد که «چندین حادثه» در مناطق مختلف تهران رخ داده و صداهای مهیب در مناطق ۱، ۴، ۹ و ۱۸ پایتخت شنیده شده است.

بر اساس این گزارش، مناطق شهرک شهید محلاتی، دارآباد، پاسداران، بزرگراه رسالت، اطراف فرودگاه مهرآباد و شادآباد از جمله نقاطی هستند که صدای انفجار در آن‌ها گزارش شده است. همچنین دو مورد اصابت در خیابان‌های هفده شهریور و کلاهدوز اعلام شده است.

به گفته این خبرگزاری، نیروهای امدادی و انتظامی به محل‌های حادثه اعزام شده‌اند.

پیش از این ارتش اسرائیل اعلام کرده بود که موج تازه‌ای از حملات علیه مواضع نظامی «رژیم تروریستی ایران» را آغاز کرده است.