بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی وحیدآنلاین، هم‌زمان با ادامه حملات هوایی، پیام‌های متعددی از شهروندان درباره وقوع انفجار و پرواز جنگنده‌ها در استان اصفهان و مناطق اطراف منتشر شده است.

به نوشته وحیدآنلاین بر اساس یک تصویر دریافتی که همراه با شرح ارسال شده، حوالی ساعت ۶:۴۰ صبح در شهرضا، «سپاه ثارالله» هدف حمله قرار گرفته است. در همین راستا، چندین پیام ارسالی نیز از وقوع چند انفجار در این شهر خبر می‌دهند. در یکی از این پیام‌ها آمده است که «سه اصابت شدید» در پادگان ثارالله رخ داده و شدت انفجارها به حدی بوده که شیشه‌های منازل لرزیده است.

در برخی دیگر از پیام‌ها نیز به شنیده شدن «سه انفجار نسبتاً شدید» در شهرضا اشاره شده و گفته شده محل اصابت در داخل شهر یا بسیار نزدیک به مناطق مسکونی بوده است. همچنین یک شاهد عینی از مشاهده «دود سیاه» در محدوده ویلاشهر به وحیدآنلاین خبر داده است.

هم‌زمان، گزارش‌های متعددی از اصفهان حاکی از پرواز جنگنده‌ها در ارتفاع پایین از حوالی ساعت ۶:۲۰ تا ۶:۴۰ صبح است. به گفته برخی شهروندان، صدای جنگنده‌ها «بسیار نزدیک و سنگین» بوده و در مواردی حتی با چشم قابل مشاهده بوده‌اند. در یکی از پیام‌ها نیز ادعا شده که یک موشک کروز به سمت جنوب شلیک شده است.

گزارش‌های جداگانه‌ای از حمله بامداد شنبه به منطقه آران و بیدگل در نزدیکی کاشان نیز توسط وحیدآنلاین منتشر شده است. بر اساس این گزارش‌ها، حوالی ساعت ۱:۳۰ تا ۱:۴۵ بامداد، چندین انفجار پیاپی در این منطقه رخ داده و برخی منابع غیررسمی مدعی شده‌اند که تاسیسات «فولاد کویر» هدف قرار گرفته است.

در پیام‌های منتشرشده توسط وحیدآنلاین آمده است که «آسمان کاملاً قرمز شده» و شدت انفجارها به حدی بوده که «خانه‌ها و ساختمان‌ها لرزیده‌اند». همچنین برخی گزارش‌ها به اصابت احتمالی به یک پادگان نظامی در این منطقه اشاره دارند.