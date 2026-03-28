آنچه گذشت
همزمان با شدت گرفتن کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی، ارتش اسرائیل هفتم فروردین دو کارخانه کیک زرد اردکان و آب سنگین اراک را هدف قرار داد.
خبرگزاری رویترز به نقل از پنج مقام اطلاعاتی ایالات متحده گزارش داد واشینگتن تاکنون از نابودی حدود یکسوم از زرادخانه موشکی جمهوری اسلامی اطمینان قطعی حاصل کرده است.
کشورهای عضو گروه هفت و اتحادیه اروپا در بیانیهای مشترک، خواستار رفع محدودیتها در تنگه هرمز شدند و تاکید کردند عبور و مرور در این آبراه حیاتی باید «رایگان و ایمن» باشد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در سخنرانی خود در میامی با توصیف جمهوری اسلامی بهعنوان «کشوری بیمار و منحرف»، گفت تهران تنها «دو هفته» با دستیابی به سلاح هستهای فاصله داشت.
دارل ایسا، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت در مقطع کنونی، آمریکا «نمیتواند مردم ایران و متحدانش را تنها بگذارد».
