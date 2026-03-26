کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و دریای عمان با انتشار بیانیه‌ای مشترک و شدید‌الحن، حملات جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی‌اش را محکوم کردند و آن را نقض فاحش حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، حقوق بین‌الملل، حقوق بشردوستانه و منشور سازمان ملل متحد خواندند.

عربستان سعودی، قطر، کویت، امارات متحده عربی، بحرین و اردن بامداد پنج‌شنبه ششم فروردین در این بیانیه به‌طور ویژه بر حملاتی تأکید کردند که از سوی گروه‌های مسلح مورد حمایت حکومت ایران از خاک عراق علیه چند کشور منطقه و همچنین تاسیسات و زیرساخت‌های آنها انجام شده است.

این قطعنامه به‌صراحت از حکومت ایران می‌خواهد هرگونه حمله و تهدید علیه کشورهای همسایه را بی‌درنگ و بدون قید و شرط متوقف کند.