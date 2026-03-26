وزیر دفاع آلمان: این جنگ فاجعهای برای اقتصاد جهان است
وزیر دفاع آلمان گفت که جنگ ایران فاجعهای برای اقتصاد جهان است و اثرات آن پس از کمی بیش از دو هفته آشکار شده است. بوریس پیستوریوس افزود: «این جنگ ما نیست و ما نمیخواهیم به این جنگ کشیده شویم.»
ترامپ در یک سخنرانی در واشینگتن دیسی گفت: «اگر ما نبودیم، جمهوری اسلامی مدتها پیش به سلاح هستهای دست یافته بود. تمام جهان زیر تهدیدی مرگبار قرار میگرفت و چشمانداز صلح در خاورمیانه برای همیشه کاملا نابود میشد.»
او افزود: «خاورمیانه را فراموش کنید، ما هم با ابری بالای سرمان روبهرو میشدیم، چون جمهوری اسلامی از سلاح هستهای استفاده میکرد و آنها بدون تردید آن را علیه ما به کار میبردند.»
ترامپ با اشاره به اینکه به محض ورود به کاخ سفید برجام را لغو کرد، گفت: «اگر آن را لغو نکرده بودم، جمهوری اسلامی سه سال پیش سلاح هستهای را استفاده میکرد.»
او گفت: «اوباما با برجام حق، سود کامل و مطلق و همهچیز را به جمهوری اسلامی داد. یادتان هست وقتی بیبی نتانیاهو آمد و از او خواهش کرد این کار را نکند؟ اما او به ایران حق داشتن سلاح هستهای در بالاترین سطح را در مدت زمانی بسیار کوتاه داد.»
ترامپ با اشاره به حمله آمریکا به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی در جنگ ۱۲ روزه گفت: «ما برای بار دوم با آن بمبافکنهای زیبای بی-۲ جلوی دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای را گرفتیم. آنها وارد شدند و توان هستهای را بهشدت در هم کوبیدند. و اگر آن حمله انجام نمیشد، ایران ظرف دو تا چهار هفته پس از آن، سلاح هستهای میداشت. اما ما حمله کردیم، آن سایت را نابود کردیم و آنجا را هم نجات دادیم.»
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند که مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، تحت فشار مستقیم فرماندهان سپاه و از جمله احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه، محمد باقر ذوالقدر را بهعنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی منصوب کرده است.
این منابع که بهدلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، تاکید کردند که در پی تشدید درگیریهای درونی در رهبری جدید در جمهوری اسلامی، و در راستای تصاحب کامل قدرت از سوی سپاه پاسداران، انتصاب ذوالقدر به پزشکیان و دیگر اعضای شورای عالی امنیت ملی تحمیل شده است.
بهگفته این منابع پس از کشته شدن علی لاریجانی، در حالی که هیچ نشانهای از حضور مجتبی خامنهای در تصمیمگیریها وجود ندارد و با وجود مخالفت برخی از مقامهای ارشد باقیمانده جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران محمد باقر ذوالقدر را بهعنوان دبیر جدید شورایعالی امنیت ملی انتخاب و با وجود نارضایتی مسعود پزشکیان او را مجبور به صدور این حکم کرده است.
مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر پزشکیان سه شنبه چهارم فروردین ۱۴۰۴ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «با نظر و موافقت رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی و با حکم مسعود پزشکیان رییس جمهوری، محمدباقر ذوالقدر به عنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی منصوب شد.»
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند که این اقدام نشانه دیگری از کاهش نقش دولت پزشکیان و دیگر مراکز قدرت در عالیترین نهاد سیاستگذاری و تصمیمگیریهای کلان امنیتی و تسلط کامل سپاه پاسداران بر قدرت در جمهوری اسلامی و بهویژه شورایعالی امنیت ملی در شرایط کنونی است.
محمدباقر قاضیانی، که به نام محمد باقر ذوالقدر معروف است، در حال حاضر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هست. او در سال ۱۴۰۰ با حکم صادق آملی لاریجانی، جایگزین محسن رضایی شد.
در پی کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی بدون آنکه حکم انتصاب او از سوی مجتبی خامنهای، رهبر جدید و فرمانده کل قوا در جمهوری اسلامی منتشر شود، بهعنوان فرمانده کل سپاه پاسداران معرفی شد.
وحید شاهچراغی، معروف به احمد وحیدی، ششم دی ماه ۱۴۰۴ از سوی علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، بهعنوان جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران جایگزین علی فدوی شد. علی خامنهای پس از کشته شدن حسین سلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه، محمد پاکپور را بهعنوان فرمانده کل سپاه منصوب کرده بود.
احمد وحیدی در حالی بدون انتشار هیچ حکمی با امضای مجتبی خامنهای بهعنوان فرمانده کل سپاه معرفی شده است که محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران با صدور حکمی منتسب به رهبر جدید جمهوری اسلامی، بهعنوان مشاور نظامی او منصوب شده است.
از زمان معرفی مجتبی خامنهای بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، او هرگز در انظار عمومی دیده نشده و تنها چند پیام مکتوب منتسب به او منتشر شده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و دیگر مقامهای ارشد دولت او از جمله جیدی ونس، معاون رییسجمهوری، و پیت هگست، وزیر جنگ، از زنده بودن مجتبی خامنهای خبر داده اما تاکید کردهاند که او به سختی مجروح شده است و هیچ نشانهای از حضور او در اداره قدرت در جمهوری اسلامی به چشم نمیخورد.
مقامات ارشد اسرائیلی، از جمله بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این کشور نیز از جراحت مجتبی خامنهای خبر داده و تاکید کردهاند که تضمینی برای ادامه حیات او وجود ندارد.
جامعه ایران یکی از پیچیدهترین و متناقضترین دورههای تاریخی خود را تجربه میکند؛ دورهای که در آن شادی، سوگ و امید بهطور همزمان در هم تنیده شدهاند و تصویری کمسابقه از وضعیت اجتماعی و سیاسی کشور را شکل دادهاند.
ماههای گذشته برای جامعه ایران، ماههایی خونین و سرنوشتساز بوده است. سرکوب گسترده اعتراضات در دیماه، به بزرگترین کشتار خیابانی در تاریخ معاصر ایران تبدیل شد؛ رخدادی که از نظر ابعاد و شدت خشونت، حتی در مقیاس جهانی نیز کمنظیر توصیف میشود.
هدف اصلی حکومت از این سرکوب، ایجاد رعب و وحشت در جامعه بود؛ تلاشی برای پایان دادن به چرخه اعتراضات، جلوگیری از شکلگیری مجدد جنبشهای اجتماعی و خاموش کردن صدای مخالفت.
اما برخلاف این انتظار جامعه ایران نهتنها عقبنشینی نکرد، بلکه در بسیاری از موارد واکنشی معکوس نشان داد. یکی از نشانههای این وضعیت، حضور و اعتراض دوباره مردم در مراسم چهلم جانباختگان بود؛ مراسمی که بهجای آنکه صرفا به سوگواری محدود شود، به بستری برای طرح مطالبات سیاسی و اجتماعی تبدیل شد. در این تجمعها، جامعه معترض ایران خواستار توجه و حمایت جامعه بینالمللی شد و حتی از حمله خارجی علیه جمهوری اسلامی استقبال کرد.
این واکنشها را میتوان در چارچوبی گستردهتر تحلیل کرد. در شرایط عادی، هنگامی که کشوری مورد حمله خارجی قرار میگیرد، انتظار میرود مردم در کنار نیروهای مسلح خود قرار بگیرند. اما تجربه ایران در ماههای اخیر نشان داد که این قاعده همواره صادق نیست.
هنگامی که مردم در کنار ساختار نظامی قرار نمیگیرند، معمولا سه عامل اساسی در کار است:
نخست، بحران مشروعیت و کارآمدی حکومت است. وقتی بخش قابلتوجهی از جامعه، حاکمیت را نماینده واقعی خود نمیداند یا آن را ناکارآمد تلقی میکند، انگیزهای برای حمایت از آن در شرایط بحرانی باقی نمیماند.
دوم، نوع برداشت مردم از ماهیت درگیری است. در شرایط کنونی، بسیاری از شهروندان احساس نمیکنند که «ایران» بهعنوان یک کشور هدف حمله قرار گرفته، بلکه تصور غالب این است که «جمهوری اسلامی» بهعنوان یک ساختار سیاسی نامشروع و فاسد و جنایتکار هدف قرار گرفته است. این تمایز، نقشی تعیینکننده در شکلگیری واکنش اجتماعی دارد.
سومین عامل، نحوه ادراک از نیروی خارجی است. در حالی که در اغلب جنگها، نیروی مهاجم بهعنوان «متجاوز» تلقی میشود، در بخش غالب افکار عمومی ایران، این تصور شکل گرفته که نیروی خارجی نه لزوماا متجاوز، بلکه «عامل فشار» یا حتی «عامل تغییر» و کمک کننده به مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی است. چنین برداشتی، نتیجه سالها انباشت نارضایتی، سرکوب و جنایت است.
در چنین بستری، شروع سال نو۱۴۰۵ معنایی متفاوت پیدا کرده است . جامعه ایران در این مقطع، ترکیبی از سه حس عمده را تجربه میکند:
نخست، حس شادی و امیدی که با نوروز و آغاز بهار گره خورده است؛ احساسی که ریشه در فرهنگ دیرینه ایرانی دارد و حتی در سختترین شرایط نیز خود را بازتولید میکند.
دوم، حس عمیق اندوه ناشی از کشته شدن دهها هزار نفر در ماههای گذشته؛ اندوهی که تقریبا هیچ خانوادهای را بیتاثیر نگذاشته و به بخشی از حافظه جمعی تبدیل شده است.
و در نهایت، سومین حس، امید به تغییر و سرنگونی جمهوری اسلامی است؛ امیدی که پس از تحولات اخیر و افزایش فشارهای داخلی و خارجی بر جمهوری اسلامی، در جامعه تقویت شده است. این امید، البته با نگرانی و دغدغه همراه است و این طبیعی است.
همزمانی این سه حس شادی، سوگ و امید نشاندهنده شرایطی ویژه و متفاوت در جامعه ایران است. جامعهای که نه در وضعیت عادی قرار دارد و نه در یک نقطه پایانی، بلکه در میانه یک گذار تاریخی ایستاده است. گذاری که سرنوشت ایران و مردم ایران را میتواند برای دههها و حتی قرنهای آینده تعیین کند.
بهار ۱۴۰۵، بیش از هر زمان دیگری، بازتابدهنده این وضعیت است؛ جایی که مردم، همزمان با تبریک سال نو، یاد جانباختگان را گرامی میدارند و در عین حال، چشم به آیندهای متفاوت و سرنگونی جمهوری اسلامی و بازگشت به زندگی عادی دارند. ملت ایران ایستاده که این تغییر بزرگ را رقم بزند.
با گذشت ۲۶ روز از قطع دسترسی مردم به اینترنت جهانی در ایران، خرید ویپیان و کانفیگ به چالشی جدی برای شهروندان تبدیل شده است. گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از افزایش شدید قیمتها، کاهش کیفیت خدمات و گسترش کلاهبرداری در مسیر دسترسی به اینترنت آزاد است.
شماری از شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال گفتند فروشندگان فیلترشکن و کانفیگ با سوءاستفاده از شرایط موجود، قیمتها را به شکل چشمگیری افزایش دادهاند.
بر اساس این گزارشها، کانفیگ با رقمهایی متفاوت و حتی هر گیگابایت دو میلیون تومان عرضه میشود و حتی در برخی موارد، این خدمات پس از خرید نیز بهدرستی کار نمیکند.
هزینه خرید برخی کانفیگها به چندین برابر قبل از آغاز جنگ گذشته رسیده است.
شهروندی در همین زمینه گفت در شرایط فعلی، فروشندگان فیلترشکن و کانفیگ هر گیگابایت را یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عرضه میکنند.
شهروندی دیگر از رقم «۳۰ میلیون برای ۳ ماه» خبر داد.
مخاطبی نوشت حتی با پرداخت این ارقام سنگین هم تضمینی برای اینکه کانفیگها دو روز بعد از خریداری هم کار کنند، وجود ندارد.
شهروندی با اشاره به این هزینهها تاکید کرد: «خیلیها توان خرید ندارند و در تاریکی ماندهاند.»
کلاهبرداری، دشواری اتصال و کاهش شدید کیفیت اینترنت
در کنار افزایش قیمتها، کاربران از گسترش کلاهبرداری در بازار فروش کانفیگ نیز خبر دادند.
به گفته برخی شهروندان، فروشندگان با استفاده از اکانتهای جعلی و کانالهایی با تعداد عضو بالا، اقدام به تبلیغ خدمات میکنند اما پس از دریافت وجه، دسترسی غیرفعال ارائه میدهند یا پشتیبانی را قطع میکنند.
یک شهروند در همین زمینه به ایراناینترنشنال گفت: «ابتدا نسخه تست کانفیگ بهم دادند اما بعد از پرداخت اتصال قطع شد.»
شهروند دیگری در پیام خود نوشت: «آنچنان کلاهبرداری میکنند و پول میگیرند و متصل نمیشویم که حد ندارد.»
برخی شهروندان نسبت به فعالیت کانالهایی که خدمات رایگان تبلیغ میکنند هشدار دادند.
مخاطبی در همین زمینه نوشت: «در پیامرسانهای داخلی مثل روبیکا کانال به اسم کانفیگ رایگان زدهاند. از اینها استفاده نکنید، هدفشان شناسایی هویت کاربران است.»
برخی شهروندان در پیامهای خود اشاره کردند حتی در صورت خرید کانفیگ، اتصال پایدار به اینترنت همچنان دشوار است و کیفیت خدمات به شدت کاهش یافته است.
شهروندی نوشت: «اینترنت را آنچنان بد قطع کردند که با ۲ ساعت تلاش و تست کانفیگ فقط میشود نیم ساعت وصل شد.»
مخاطبی دیگر اشاره کرد سرعت نت آنچنان پایین است که فقط میتوان پیام متنی ارسال کرد.
بر اساس برخی پیامها، اتصال در ساعات خاصی از شب کمی آسانتر میشود.
به گفته یک شهروند، از ساعت یک و نیم بامداد به بعداد، وصل شدن به ابزارهای دور زدن فیلترینگ به نسبت راحتتر است.
هزینه تماس با خارج از کشور و محدودیت ارتباطی
در کنار مشکلات اینترنت، برخی کاربران از افزایش هزینه تماس با خارج از کشور نیز خبر دادند.
بر اساس گزارشهای رسیده، برخی شهروندان برای برقراری تماس با خانوادههای خود در خارج از ایران از بستههای ارتباطی همراه اول یا کارتهای تلفن استفاده میکنند.
قیمت این بستهها از یک میلیون تا پنج میلیون تومان گزارش شده است.
در یکی از پیامها آمده است: «بستههای رومینگ همراه اول ۶۰ دقیقه برای اروپا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و برای آمریکا حدود ۷۰۰ هزار تومان است.»
برخی مخاطبان علاوه بر مشکلات فنی و هزینههای بالا، نسبت به امنیت اطلاعات شخصی خود نیز ابراز نگرانی کردند.
شهروندی در همین زمینه، به احتمال درز اطلاعات مکانی و شخصی کاربران در استفاده از اپلیکیشنهای ایرانی اشاره کرد.
شهروند دیگری نیز وضعیت کلی ارتباطات را چنین توصیف کرد: «همه راههای ارتباطی شامل اینترنت، کانفیگها، شبکههای ماهواره بسته شدهاند. یک ملت را به گروگان گرفتهاند.»
به استناد روایتهای رسانهای، اگر طرف حساب دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی محمدباقر قالیباف باشد که «هدیهای شگفتانگیز» به رییسجمهوری آمریکا پیشکش کرده، به فرض توافق باید در انتظار معاهدهای شبیه گلستان و ترکمانچای بود؛ فردی که کارنامهای سیاه در ارزانفروشی و گران ساختن دارد.
در جمهوری اسلامی، مدیریت پرهزینه، رفتاری بعید و دور از انتظار نیست. عمده مدیران تراز این حکومت مدیران هزینهاند و در میان آنها کمتر کسی پیدا میشود که ابتدا به درآمدزایی فکر کند و سپس چاه ویلی برای مجموعه تحت فرمانش حفر کند.
یکی از سردمداران چنین رویکردی که شهره عام و خاص است، کسی نیست جز «سردار خلبان، دکتر» قالیباف، از فرماندهان پرنفوذ سپاه پاسداران و رییس فعلی مجلس شورای اسلامی، عزیزکرده علی خامنهای، دیکتاتور کشتهشده تهران.
جدا از اینکه او و تیمش در جمهوری اسلامی به انواع فساد اقتصادی سیستماتیک شهرهاند - بدون نیاز به افشاگری - آرشیو رسانهها در دهه ۸۰ و ۹۰ خورشیدی نشان میدهد قالیباف در مقام شهردار تهران، چگونه زمینها و باغهای شهر را با کمترین قیمت میفروخت و مجوز ساختوساز بلندمرتبه صادر میکرد تا، به ادعای خودش، برای پروژههای متعدد شهری مانند توسعه زیرزمینی مترو، اتوبانهای دوطبقه، تونلهای شهری و طرحهایی مانند باغموزهها تامین بودجه کند.
با این حال، گزارشهای حسابرسی تهیه شده از سوی شورای شهر تهران نشان داده است قالیباف عمده این پروژهها را با بالاترین هزینه به سرانجام رسانده است. هرچند میزان رانت و فساد جاری در این پروژهها، قراردادهای مشکوک با اشخاص و نهادها و واگذاریهای متعدد بیحسابوکتاب نیز خود بحثی جداگانه است.
او در سال ۸۷ در گفتوگویی اعتراف کرد که به دلیل روابط حسنه با خامنهای، مجوز «هرگونه درآمدزایی» را برای توسعه شهر تهران دارد.
قالیباف این مجوز را با توجیه ناسازگاری محمود احمدینژاد، رییس دولتهای نهم و دهم، برای تامین بودجه مورد نیاز پروژههای عمرانی تهران گرفته بود. اصطکاکی آشکار که بعدها با حسن روحانی، رییس دولت یازدهم، نیز داشت.
در نتیجه، او بیمحابا شهر را به نام نوسازی و ساخت صدها مرکز خرید، برج اداری و تجاری و آسمانخراش مسکونی، به ثمن بخس به خودیها و نیمهخودیها واگذار کرد. رویهای سیستماتیک که علاوه بر توزیع رانت میان پاسداران و نزدیکانشان، به قطع گسترده درختان و تخریب باغهای پایتخت منجر شد.
احتمالا در سالهای آینده، با فروکش کردن غبار جنگ، روایت ساخت پناهگاه چندطبقه زیر «بیت رهبری» نیز به این کارنامه سیاه افزوده خواهد شد. پناهگاهی که در روزهای نخست حملات اسرائیل و آمریکا در اسفند ۱۴۰۴ نابود شد و مطابق برخی مستندات، در دوره شهرداری قالیباف ساخته شده بود.
اکنون پایتخت ایران، بهدلیل مدیریت پرهزینه قالیباف، با بحرانهای زیستمحیطی ناشی از قطع درختان، تصرف و تخریب باغها و زمینهای بایر، برجسازی گسترده و هجوم جمعیت روبهرو است و همزمان با بحران جمعیتی، بیآبی، هوای آلوده، ترافیک کلافهکننده و گسستهای اجتماعی حلنشده دستوپنجه نرم میکند و به غدهای سرطانی در کشور بدل شده است.
اگر یک دهه عقبتر برویم، در نیمه دوم دهه ۷۰، ماجرای خرید هزاران دستگاه مرسدس بنز برای نوسازی ناوگان پلیس از سرمایه ایرانیان در اروپا، که در دوره فرماندهی قالیباف در نیروی انتظامی رخ داد، نیز روایتی اسفبار و شوکهکننده دارد. همچنین ایده مهار «گازانبری» دانشجویان معترض در جریان اعتراضات کوی دانشگاه در سال ۷۸.
و باز هم عقبتر، یک دهه پیش از آن، در دهه ۶۰، او که فرمانده تیپ ۲۱ «امام رضا» و سپس لشکر ۵ نصر خراسان بود، در عملیاتهای مختلف نیروهای نظامی ایران در جبهه جنگ با عراق، تلفات بالایی بر جای میگذاشت.
«قالیباف با لشکر رفت، با دسته برگشت ...» جملهای تکراری از سوی برخی همرزمان پیشین او در سپاه پاسداران درباره هزینههای بالای فرماندهیاش بود که از دهه ۸۰ به بعد علیه فعالیتهای سیاسی او به کار میرفت.
گویا قالیباف که زمانی بهدنبال بازسازی «رضا خان» در جمهوری اسلامی بود، اکنون و ظاهرا با هر هزینهای و به بهانه حفظ جمهوری اسلامی، در به در بهدنبال کارفرمای جدید میگردد؛ و چه کسی بهتر از ترامپ؟