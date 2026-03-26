ترامپ پنج‌شنبه ششم فروردین در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال نوشت به درخواست حکومت ایران، مهلت مذاکرات میان تهران و واشینگتن تا ششم آوریل ساعت ۸ شب به وقت شرق آمریکا (‫ساعت ۳:۳۰ بامداد سه‌شنبه ۱۸ فروردین به وقت ایران) تمدید شده است.

او افزود: «مذاکرات در جریان است و برخلاف اظهارات نادرست رسانه‌های جعلی و دیگران، بسیار خوب پیش می‌رود.»

پیش‌تر در دوم فروردین، رییس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد در صورت باز نشدن تنگه هرمز ظرف ۴۸ ساعت ، «نیروگاه‌های برق» ایران را هدف قرار خواهد داد.

یک روز بعد، ترامپ از مذاکرات «سازنده» با تهران خبر داد و گفت هرگونه حمله به نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های انرژی ایران به ‌مدت پنج روز به تعویق خواهد افتاد.

چهارم فروردین، یک مقام آمریکایی در مصاحبه با پایگاه خبری سمافور تاکید کرد کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات ادامه خواهد یافت.

به گفته او، توقف حملات تنها شامل نیروگاه‌های ایران می‌شود و اهداف نظامی را در بر نمی‌گیرد.

شامگاه ششم فروردین، حملات گسترده در نقاط مختلف ایران ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این حملات به قطعی برق در برخی مناطق تهران انجامید.

‌در سوی دیگر، مقام‌های جمهوری اسلامی به لفاظی‌های تهدیدآمیز خود ادامه می‌دهند.

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مقام‌های حکومت ایران برای شکستن آنچه او «چرخه شوم جنگ-آتش‌بس-جنگ» خواند، مصمم هستند.

او اضافه کرد: «هیچ کس نمی‌تواند برای ایران و ایرانی اولتیماتوم تعیین کند.»

علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، نیز کشورهای منطقه را تهدید کرد که نقش‌آفرینی در کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی «قطعا چون بومرنگی به مشارکت‌کنندگان بازخواهد گشت».

او افزود: «جغرافیای خلیج فارس نمی‌تواند بی‌سرانجام بماند. حتما اتفاقاتی رقم خواهد خورد که به زیان قطعی تهدیدکنندگان امنیت ملی ایران تمام خواهد شد.»

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شوند که حکومت ایران از زمان آغاز مناقشه کنونی، ۱۲ کشور منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، اردن، قطر، عراق، عمان و جمهوری آذربایجان را هدف قرار داده است؛ حملاتی که تهران اغلب آن‌ها را با استناد به فعالیت پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در این کشورها توجیه می‌کند.

پایگاه خبری تایمز اسرائیل ششم فروردین به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد ترامپ نسبت به انجام یک عملیات زمینی گسترده در ایران تمایل نشان داده است.

روزنامه نیویورک‌تایمز پنجم فروردین نوشت پنتاگون دستور اعزام حدود دو هزار سرباز از لشکر ۸۲ هوابرد ارتش را به خاورمیانه صادر کرده است.