ارتش اسرائیل: حملات خود علیه صنایع تولید تسلیحات جمهوری اسلامی را تشدید میکنیم
ارتش اسرائیل اعلام کرد که در حال تشدید حملات خود علیه «صنایع تولید تسلیحات رژیم تروریستی ایران» است و افزود تا کنون بیش از یکهزار هدف مرتبط با تولید تسلیحات مورد حمله قرار گرفتهاند.
حساب رسمی ارتش اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس بامداد جمعه هفتم فروردین در توضیح تلاش برای هدف قرار دادن صنایع نظامی جمهوری اسلامی نوشت: «از زمان آغاز عملیات شیر خروشان خطوط تولید را با هدف کاهش تواناییهای تولید، توسعه و تحقیق این رژیم در سراسر صنایع نظامی آن بهطور نظاممند هدف قرار دادهایم.»
ارتش اسرائیل تاکیده کرده است که فرآیند توسعه در ایران با همکاری شرکتهای خصوصی انجام میشود که در هماهنگی با دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی فعالیت میکنند و هدایت آنها بر عهده سپاه پاسداران است.
بر ااس این پست، بسیاری از تسلیحات تولیدشده در ایران به نیروهای نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی در سراسر خاورمیانه منتقل میشوندو برای هدف قرار دادن اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه مورد استفاده قرار میگیرند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، اعلام کرد ضربالاجل تعیینشده برای حمله به نیروگاههای ایران را به مدت ۱۰ روز دیگر به تعویق انداخته است.
ترامپ پنجشنبه ششم فروردین در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت به درخواست حکومت ایران، مهلت مذاکرات میان تهران و واشینگتن تا ششم آوریل ساعت ۸ شب به وقت شرق آمریکا (ساعت ۳:۳۰ بامداد سهشنبه ۱۸ فروردین به وقت ایران) تمدید شده است.
او افزود: «مذاکرات در جریان است و برخلاف اظهارات نادرست رسانههای جعلی و دیگران، بسیار خوب پیش میرود.»
پیشتر در دوم فروردین، رییسجمهوری آمریکا اعلام کرد در صورت باز نشدن تنگه هرمز ظرف ۴۸ ساعت، «نیروگاههای برق» ایران را هدف قرار خواهد داد.
یک روز بعد، ترامپ از مذاکرات «سازنده» با تهران خبر داد و گفت هرگونه حمله به نیروگاهها و زیرساختهای انرژی ایران به مدت پنج روز به تعویق خواهد افتاد.
چهارم فروردین، یک مقام آمریکایی در مصاحبه با پایگاه خبری سمافور تاکید کرد کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات ادامه خواهد یافت.
به گفته او، توقف حملات تنها شامل نیروگاههای ایران میشود و اهداف نظامی را در بر نمیگیرد.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشوند که حکومت ایران از زمان آغاز مناقشه کنونی، ۱۲ کشور منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، اردن، قطر، عراق، عمان و جمهوری آذربایجان را هدف قرار داده است؛ حملاتی که تهران اغلب آنها را با استناد به فعالیت پایگاههای نظامی ایالات متحده در این کشورها توجیه میکند.
پایگاه خبری تایمز اسرائیل ششم فروردین به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد ترامپ نسبت به انجام یک عملیات زمینی گسترده در ایران تمایل نشان داده است.
روزنامه نیویورکتایمز پنجم فروردین نوشت پنتاگون دستور اعزام حدود دو هزار سرباز از لشکر ۸۲ هوابرد ارتش را به خاورمیانه صادر کرده است.
پایگاه خبری تایمز اسرائیل به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، نسبت به انجام یک عملیات زمینی گسترده در ایران تمایل نشان داده است.
مقام یکی از کشورهای میانجی میان تهران و واشینگتن پنجشنبه ششم فروردین به تایمز اسرائیل گفت ایالات متحده بر این باور است که جمهوری اسلامی تحت فشار عملیات زمینی تسلیم خواهد شد.
او افزود کاخ سفید معتقد است حکومت ایران با طرح ۱۵ بندی ترامپ برای برقراری آتشبس موافقت نخواهد کرد و به همین دلیل، هزاران نیروی آمریکایی برای تصرف جزیره خارک به منطقه اعزام شدهاند.
پایگاه خبری اکسیوس ششم فروردین گزارش داد پنتاگون در حال تدوین گزینههای نظامی برای زدن «ضربه نهایی» به جمهوری اسلامی است؛ عملیاتی که میتواند شامل استفاده از نیروهای زمینی و بمباران گسترده باشد.
در هفتههای اخیر، اختلال در تردد شناورها در تنگه هرمز موجب برهم خوردن جریان انرژی جهانی و افزایش قیمت نفت شده است.
بر اساس برخی گزارشها، ایالات متحده ممکن است برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی و بازگشایی تنگه هرمز، خارک را به تصرف درآورد.
روزنامه اورشلیمپست سوم فروردین نوشت مقامهای ارشد آمریکایی در روزهای اخیر به همتایان خود در اسرائیل و سایر کشورها اعلام کردهاند که گزینهای جز اجرای عملیات زمینی برای تصرف جزیره خارک باقی نمانده است.
مقام دیگری از کشورهای میانجی در بحران خاورمیانه در مصاحبه با تایمز اسرائیل هشدار داد حتی اگر آمریکا بتواند خارک را به تصرف درآورد، حفظ آن در بلندمدت مستلزم اعزام نیروهای بیشتر و درگیریهای طولانیتر خواهد بود.
او افزود این زمان بسیار فراتر از بازه چهار تا شش هفتهای است که واشینگتن بهطور علنی برای مدت مناقشه کنونی در نظر گرفته بود.
به گفته این دو منبع آگاه، صرفنظر از تصمیم نهایی ترامپ درباره انجام عملیات زمینی در ایران، بعید است جمهوری اسلامی تن به خواستههای ایالات متحده دهد.
ترامپ ششم فروردین به مقامهای جمهوری اسلامی هشدار داد در صورت ناکام ماندن گفتوگوها، با «تهاجم مداوم» مواجه خواهند شد و ارتش آمریکا آنها را «بدون وقفه در هم خواهد کوبید».
او اضافه کرد: «این ایران است که برای رسیدن به توافق التماس میکند، نه من. خواهیم دید که آیا میتوانیم به توافق درستی برسیم و تنگه هرمز را باز کنیم یا نه.»