وزیر خزانهداری آمریکا: بازار نفت بهخوبی تامین شده است
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده در جلسه کابینه اعلام کرد: «رژیم [جمهوری اسلامی]ه طی چهار دهه گذشته تروریسم جهانی را هماهنگ کرده و هزاران آمریکایی را به کام مرگ کشانده است. بسیاری از مردم، بهویژه دموکراتها، اراده مردم آمریکا را برای پذیرش نوسانات کوتاهمدت در ازای ۵۰ سال امنیتی که در طرف دیگر این مسیر به دست خواهیم آورد، دستکم میگیرند و من معتقدم قیمت انرژی کاهش خواهد یافت، تورم پایینتر خواهد آمد.»
بسنت خطاب به ترامپ افزود: «از طریق کارزار فشار حداکثری، وزارت خزانهداری تلاش کرده تمام مسیرهای مالی این رژیم را شناسایی و قطع کند. شما این دستور را در ماه مارس گذشته صادر کردید. این چیزی نبود که یکشبه اتفاق افتاده باشد؛ این موضوع نزدیک به یک سال در حال بررسی و برنامهریزی بوده است.»
وزیر خزانهداری آمریکا تاکید کرد: «در واقع، سیستم مالی ایران در ماه دسامبر فروپاشید. ما بهصورت سیستماتیک توانایی ایران برای تأمین مالی عملیات و دستیابی به تسلیحات را تضعیف کردهایم، و این نیازمند ماهها آمادهسازی بوده است. تهدیدات علیه امنیت ملی آمریکا جایی در نظام اقتصادی جهانی ندارند. بازار نفت بهخوبی تامین شده است. ما اقداماتی انجام دادهایم تا اطمینان حاصل شود نفتهایی که در دریا متوقف ماندهاند به بازار جهانی عرضه شوند.»
وزیر خزانهداری آمریکا افزود: «اقدامات جسورانه شما—مانند برنامه بیمه مجدد دریایی توسط شرکت مالی توسعه، در همکاری با فرماندهی مرکزی—بهزودی سطحی از امنیت برای کشتیرانی در منطقه خلیج فراهم خواهد کرد که تاکنون بیسابقه بوده است. من اطمینان دارم که ترافیک کشتیرانی روزبهروز افزایش خواهد یافت، حتی پیش از آنکه ما تنگهها را بهطور کامل ایمن کنیم.»