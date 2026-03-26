دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، در پاسخ به سوالی درباره انتقال سلاح از اوکراین به خاورمیانه گفت: «ایالات متحده همواره سلاح‌ها را جابه‌جا می‌کند. ما پر از مهمات هستیم و گاهی از یک جا بر‌می‌داریم و در جای دیگر استفاده می‌کنیم. ما بابت همه چیز پول می‌گیریم. دیگر هیچ‌چیز را رایگان نمی‌دهیم.»

او همچنین درباره هدیه‌ای که جمهوری اسلامی به آمریکا داده است گفت: «آن‌ها گفتند که می‌خواهند به شما نشان دهند که ما واقعی و قابل اعتماد هستیم و حضور داریم. ما به شما اجازه می‌دهیم هشت کشتی نفت داشته باشید، هشت کشتی بزرگ نفت.»

او افزود: «بعد دیدم چیزی غیرمعمول در حال رخ دادن است. هشت کشتی بزرگ درست از وسط تنگه هرمز حرکت می‌کنند، هشت نفتکش بزرگ بارگیری شده با نفت از وسط تنگه عبور می‌کنند. من گفتم، به نظر می‌رسد درست می‌گفتند و واقعاً حضور داشتند. فکر می‌کنم پرچم پاکستان داشتند. و گفتم به نظر می‌رسد با افراد مناسب سروکار داریم. و در واقع، بعدا آن‌ها بابت چیزی که گفته بودند عذرخواهی کردند و گفتند دو کشتی دیگر هم خواهند فرستاد. در نهایت شد ۱۰ کشتی.»

ترامپ درباره مذاکرات دوباره تاکید کرد: «توانایی آن‌ها خیلی کمتر از دو هفته پیش است. و هر هفته و هر روز، صادقانه بگویم، کمتر و کمتر می‌شود. تنها چیزی که می‌توانم به شما بگویم این است که آن‌ها التماس می‌کنند تا به توافق برسند. پس ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. ممکن است به توافق برسیم.»