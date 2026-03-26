سفیر امارات متحده عربی در واشینگتن در یادداشتی در وال استریت ژورنال با اشاره به جنگ در خاورمیانه تاکید کرد: «یک آتشبس ساده کافی نیست» و «ما به یک نتیجه قطعی نیاز داریم.»
العتیبه در این یادداشت که چهارشنبه پنجم فروردین منتشر شد، افزود: «ما به یک نتیجه قطعی نیاز داریم که طیف کاملی از تهدیدهای [حکومت] ایران را در بر بگیرد: توانایی هستهای، موشکها، پهپادها، گروههای نیابتی تروریستی و محاصره خطوط دریایی بینالمللی.»
العتیبه نوشت ابوظبی نمیتواند اجازه دهد که جمهوری اسلامی، «ایالات متحده، امارات متحده عربی و اقتصاد جهانی را گروگان بگیرد.»
او با اشاره به اینکه بیش از سه هفته از جنگ گذشته، اضافه کرد این جنگ «آنچه ما نزدیک به ۵۰سال است میدانیم، تایید کرده است؛ انقلاب ایران تهدیدی برای امنیت جهانی و ثبات اقتصادی است.»
العتیبه با تاکید بر اینکه امارات متحده عربی در فاصله «۴۰ مایلی در خط مقدم این درگیری ایستاده است» نوشت: «ایران بیش از ۲۱۸۰ موشک و پهپاد به امارات شلیک کرده است، که بسیار بیشتر از هر کشور دیگر است. ما یکی از مؤثرترین سپرهای دفاعی جهان را داریم و بیش از ۹۵ درصد از این حملات را خنثی میکنیم.»
او اشاره کرد که جمهوری اسلامی ایران «در خارج از مرزهای ما، فرودگاهها، بنادر و زیرساختهای انرژی را هدف قرار میدهد» و اضافه کرد منطقه برای بازگشایی تنگه استراتژیک هرمز و بازگرداندن عرضه انرژی به مصرفکنندگان جهانی به «یک تلاش هماهنگ» نیاز دارد.
العتیبه تاکید کرد: «این جنگی نیست که ما میخواستیم. تا ساعاتی قبل از اولین حمله، مقامات اماراتی تلاشهای دیپلماتیک فشردهای را از تهران تا واشینگتن انجام دادند. ما برای ایرانیها روشن کردیم که در صورت جنگ، از خاک و حریم هوایی امارات برای حمله به ایران استفاده نخواهد شد. ما میدانستیم که اولین انتخاب [حکومت] ایران برای هدفگیری خواهیم بود.»
او در بخش دیگری از یادداشت خود با اشاره به اینکه «قابلیتهای هستهای ایران» و «نیروهای نیابتی آن تضعیف شدهاند» در عین حال خواستار آن شد که «برای از بین بردن تهدیدات موشکی و پهپادی باید اقدامات بیشتری انجام شود و ما آمادهایم تا به یک ابتکار بینالمللی برای بازگشایی تنگه و باز نگه داشتن آن بپیوندیم.»
العتیبه اشاره کرد: «ما از ایالات متحده نمیخواهیم که تمام بار را به دوش بکشد. ما از مردم خود دفاع میکنیم، از ثبات منطقهای و رفاه جهانی محافظت میکنیم و نشان میدهیم که اتحادهای واقعی بر اساس همکاری و مشارکت ساخته میشوند، نه وابستگی.»
او در پایان یادداشت خود تاکید کرد: «ما ایران را به عنوان یک همسایه عادی میخواهیم. این کشور میتواند منزوی و حتی ناخوشایند باشد، اما نمیتواند به همسایگان خود حمله کند، آبهای بینالمللی را مسدود کند یا افراطگرایی را صادر کند. کشیدن حصار دور مشکل و آرزوی از بین رفتن آن، راه حل نیست. این کار به سادگی بحران بعدی را به تعویق میاندازد.»
شش کشور عربی دوباره حملات مستقیم جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی تهران در منطقه را محکوم کردند
قطر، کویت، امارات متحده عربی، بحرین، عربستان سعودی و اردن چهارشنبه دوباره «حملات آشکار ایران را که نقض آشکار حاکمیت، تمامیت ارضی، حقوق بینالملل، حقوق بشردوستانه بینالمللی و منشور سازمان ملل متحد است، چه به طور مستقیم و چه از طریق گروههای نیابتی و گروههای شبهنظامی مورد حمایت آنها در منطقه» به شدت محکوم کردند.
در بیانیهای که از سوی وزارت خارجه قطر در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، آمده است: «ما به ویژه بر حملات انجام شده توسط گروههای مسلح وفادار به [حکومت] ایران از عراق علیه تعدادی از کشورهای منطقه و همچنین تاسیسات و زیرساختهای آنها تاکید میکنیم.»
این شش کشور عربی نوشتند: «این اقدامات ناقض قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی و ناقض آشکار قطعنامه شماره ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد است که به صراحت از [حکومت] ایران میخواهد هرگونه حمله یا تهدید علیه کشورهای همسایه، از جمله از طریق استفاده از نیروهای نیابتی، را فوراً و بدون قید و شرط متوقف کند.»
کشورهای امضاکننده بیانیه افزودند: «در شرایطی که ما برای روابط برادرانه خود با عراق ارزش قائلیم، از دولت عراق میخواهیم که اقدامات لازم را برای توقف فوری حملات جناحها، شبهنظامیان و گروههای مسلح از خاک عراق به سمت کشورهای همسایه انجام دهد تا روابط برادرانه حفظ شود و از تشدید بیشتر تنشها جلوگیری شود.»
آنها اضافه کردند: «ما همچنین بر حق کامل و ذاتی خود برای دفاع از خود در برابر این حملات جنایتکارانه مطابق با ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، که حق کشورها را برای دفاع از خود، به صورت فردی و جمعی، در صورت تجاوز، و حق ما را برای انجام تمام اقدامات لازم برای حفاظت از حاکمیت، امنیت و ثبات خود تضمین میکند، تاکید میکنیم.»
قطر، کویت، امارات متحده عربی، بحرین، عربستان سعودی و اردن اشاره کردند که اقدامات و فعالیتهای «بیثباتکننده را که امنیت و ثبات کشورهای منطقه را هدف قرار میدهند و توسط هستههای خفته وفادار به [حکومت] ایران و سازمانهای تروریستی مرتبط با حزبالله برنامهریزی میشوند»، محکوم کردند.
وزارت کشور بحرین: شهروندان برای هر گونه شرایط اضطراری آماده باشند
وزارت کشور بحرین خواستار پر کردن باک سوخت خودروها و شارژ تلفنها برای آمادگی در برابر هرگونه شرایط اضطراری شد.
این وزارتخانه در پیامی ویدیویی، از همه شهروندان و ساکنان بحرین خواست تا در بحبوبه آنچه «شرایط استثنایی بیسابقه» توصیف کرد، به مجموعهای از اقدامات و رویههای احتیاطی پایبند باشند، و بر اهمیت آمادگی لازم برای مقابله با هرگونه شرایط اضطراری احتمالی تاکید کرد.
وزارت کشور بحرین در این ارتباط خواستار آن شد که مردم باک سوخت وسایل نقلیه خود تا حد امکان پر نگه دارند و تلفنهای همراه خود را برای تسهیل عملیات ارتباطی و دریافت بهروزرسانیها و دستورالعملها شارژ کنند.
این وزارتخانه همچنین بر لزوم تهیه و آماده نگه داشتن یک «کیف اضطراری» تاکید کرد و توضیح داد که این کیف باید حاوی لوازم ضروری حیاتی باشد، از جمله: مقادیر کافی آب و غذا، یک جعبه کمکهای اولیه کامل، چراغ قوه و باتریهای یدکی.
در همین حال، گارد ملی کویت در پیامی به شهروندان و ساکنان این کشور اطمینان خاطر داد که «در صورت هرگونه نشت رادیواکتیو از کشورهای همسایه، جای نگرانی نیست.»
پیشتر محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در ایکس نوشته بود: «بر اساس برخی دادهها، دشمنان ایران با پشتیبانی یکی از کشورهای منطقه در حال تدارک عملیات اشغال یکی از جزایر ایرانی هستند.»
او تاکید کرده بود: «تمام تحرکات تحت اشراف نیروهای مسلح قرار دارد» و هشدار داد اگر «قدم از قدم بردارند»، تمام زیرساختهای حیاتی آن کشور منطقهای «بدون محدودیت» هدف حملات بیامان قرار خواهد گرفت.