این منابع که به‌دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، تاکید کردند که در پی تشدید درگیری‌های درونی در رهبری جدید در جمهوری اسلامی، و در راستای تصاحب کامل قدرت از سوی سپاه پاسداران، انتصاب ذوالقدر به پزشکیان و دیگر اعضای شورای عالی امنیت ملی تحمیل شده است.

به‌گفته این منابع پس از کشته شدن علی لاریجانی، در حالی که هیچ نشانه‌ای از حضور مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌گیری‌ها وجود ندارد و با وجود مخالفت برخی از مقام‌های ارشد باقی‌مانده جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران محمد باقر ذوالقدر را به‌عنوان دبیر جدید شورای‌عالی امنیت ملی انتخاب و با وجود نارضایتی مسعود پزشکیان او را مجبور به صدور این حکم کرده است.

مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر پزشکیان سه شنبه چهارم فروردین ۱۴۰۴ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «با نظر و موافقت رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی و با حکم مسعود پزشکیان رییس جمهوری، محمدباقر ذوالقدر به عنوان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی منصوب شد.»

منابع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفتند که این اقدام نشانه دیگری از کاهش نقش دولت پزشکیان و دیگر مراکز قدرت در عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان امنیتی و تسلط کامل سپاه پاسداران بر قدرت در جمهوری اسلامی و به‌ویژه شورای‌عالی امنیت ملی در شرایط کنونی است.

محمدباقر قاضیانی، که به نام محمد باقر ذوالقدر معروف است، در حال حاضر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هست. او در سال ۱۴۰۰ با حکم صادق آملی لاریجانی، جایگزین محسن رضایی شد.

در پی کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی بدون آنکه حکم انتصاب او از سوی مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید و فرمانده کل قوا در جمهوری اسلامی منتشر شود، به‌عنوان فرمانده کل سپاه پاسداران معرفی شد.

وحید شاهچراغی، معروف به احمد وحیدی، ششم دی ماه ۱۴۰۴ از سوی علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، به‌عنوان جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران جایگزین علی فدوی شد. علی خامنه‌ای پس از کشته شدن حسین سلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه، محمد پاکپور را به‌عنوان فرمانده کل سپاه منصوب کرده بود.

احمد وحیدی در حالی بدون انتشار هیچ حکمی با امضای مجتبی خامنه‌ای به‌عنوان فرمانده کل سپاه معرفی شده است که محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران با صدور حکمی منتسب به رهبر جدید جمهوری اسلامی، به‌عنوان مشاور نظامی او منصوب شده است.

از زمان معرفی مجتبی خامنه‌ای به‌عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، او هرگز در انظار عمومی دیده نشده و تنها چند پیام مکتوب منتسب به او منتشر شده است.

دونالد ترامپ،‌ رییس‌جمهوری آمریکا، و دیگر مقام‌های ارشد دولت او از جمله جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری، و پیت هگست، وزیر جنگ، از زنده بودن مجتبی خامنه‌ای خبر داده اما تاکید کرده‌اند که او به سختی مجروح شده است و هیچ نشانه‌ای از حضور او در اداره قدرت در جمهوری اسلامی به چشم نمی‌خورد.

مقامات ارشد اسرائیلی، از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور نیز از جراحت مجتبی خامنه‌ای خبر داده و تاکید کرده‌اند که تضمینی برای ادامه حیات او وجود ندارد.