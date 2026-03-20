کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد که بارنئا این ارزیابی خود را در دیدارهایی با نتانیاهو و دولت او پیش از حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی ارائه داده بود.

این شبکه تلویزیونی به‌نقل از چند منبع که نام آنها را فاش نکرد، افزود که بارنئا به مقامات سیاسی اسرائیل گفت که «اگر اهداف نظامی عملیات شامل بریدن سر رهبری و نیز وارد کردن آسیب جدی به نهادهای رژیم و توانایی آن برای سرکوب شهروندان خود محقق شود، آنگاه موساد و سیا خواهند دانست چگونه اطمینان حاصل کنند که ایرانیان دوباره به خیابان‌ها بیایند و جایگزینی برای رژیم پیدا کنند.»

این شبکه ادامه داد که رییس موساد توضیحات احتیاطی و شروطی ارائه داد و اشاره کرد که هم وضعیت در حال تحول است و هم دستیابی به نتایج مطلوب می‌تواند زمان طولانی ببرد.

نتانیاهو و دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، هنگام اعلام آغاز کارزار حملات نظامی خود علیه جمهوری اسلامی، خطاب به مردم ایران گفتند که این عملیات می‌تواند شرایط لازم برای سقوط حکومت را فراهم کند.

با این حال هر دو افزودند که این بر عهده خود ایرانیان خواهد بود که از این فرصت استفاده کنند.

نتانیاهو پنج‌شنبه ۲۸ اسفند نیز در یک کنفرانس خبری گفت: «نشانه‌های زیادی از فروپاشی رژیم ایران وجود دارد. نشانه‌های زیادی.»

او افزود: «دوست داشتم می‌توانستم همه آنها را فاش کنم، اما می‌بینم که وجود دارند. آیا من می‌توانم همین الان قول بدهم که رژیم فرو خواهد پاشید؟ نمی‌توانم. اما می‌توانم بگویم که ما در تلاش هستیم شرایطی ایجاد کنیم تا فروپاشی رخ دهد، اما ممکن است زنده بماند و اگر زنده بماند، بسیار ضعیف‌تر خواهد بود.»

تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده، در جلسه‌ای در کنگره اعلام کرده بود که اهداف آمریکا و اسرائیل در جریان عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی یکسان نیستند.

اما ترامپ جمعه اعلام کرد که اهداف آمریکا و اسرائیل در مورد جنگ علیه جمهوری اسلامی «تا حد زیادی مشابه» است.

رییس‌جمهوری آمریکا پنج‌شنبه هم اعلام کرد تعداد زیادی از نیروهای نظامی جمهوری اسلامی گریخته‌اند و رهبری حکومت نیز دچار آشفتگی شده است.

ترامپ ۲۸ اسفند در دیدار با سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، در کاخ سفید گفت : «رهبری ایران از بین رفته است. آنها دوباره به دنبال رهبران جدید هستند.»