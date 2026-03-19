ظهر چهارشنبه ۲۷ اسفند، تاسیسات پتروشیمی در میدان پارس جنوبی عسلویه هدف قرار گرفت . در پی این حمله، شماری از شهروندان در پیام‌هایی، نگرانی خود را از پیامدهای آن بر زیرساخت‌های حیاتی و زندگی روزمره مردم ابراز کردند.

برخی مخاطبان با تاکید بر نقش کلیدی این تاسیسات در تامین انرژی کشور، گفتند با توجه به نقش این تاسیسات در تامین گاز و برق مصرفی خانه‌ها، تاثیر مستقیم آن بیشتر بر زندگی مردم است.

از نگاه این گروه از شهروندان، هدف قرار دادن این زیرساخت‌ها می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای معیشت مردم داشته باشد.

شماری دیگر از شهروندان نسبت به آسیب‌های بلندمدت این حمله برای منابع انرژی کشور هشدار دادند.

یک مخاطب نوشت: «از اینکه نفت ما و تاسیسات نفتی مثل میدان پارس جنوبی هدف قرار می‌گیرد ناراحت هستیم. ما در ایران فردا به نفت کشورمان نیاز داریم.»

در کنار این نگرانی‌ها، برخی نیز ضمن حمایت از تداوم حملات اسرائیل و آمریکا به سران جمهوری اسلامی و مقرهای نظامی و پایگاه‌های سرکوب، خواستار تفکیک میان مردم و حکومت شدند.

در یکی از پیام‌ها به ایران‌اینترنشنال آمده است: «حساب ملت ایران را از حکومت جدا کنید .... عسلویه و پارس جنوبی متعلق به ملت ایران است، لطفا نزنید.»

در سوی دیگر، شهروندی با اشاره به این نگرانی‌های عمومی گفت در حمله عراق به کویت، صدام حسین، رییس‌جمهوری عراق، بخش بزرگی از چاه‌های نفت کویت را آتش زد، اما طی حدود دو سال این کشور توانست به ظرفیت تولید نفت خود در پیش از جنگ برگردد.

با گذشت نزدیک به یک روز از بمباران این تاسیسات، هنوز جزییات دقیقی از اهداف و میزان خسارت‌های احتمالی منتشر نشده است.

مقام‌های استان بوشهر ۲۷ اسفند و ساعاتی بعد از حمله، اعلام کردند فازهای سه، چهار، پنج و شش در پالایشگاه پارس جنوبی هدف قرار گرفته‌اند.

شهروندان نیز از همان دقایق نخست انفجار، در گزارش‌هایی به گمانه‌زنی درباره آسیب دیدن چندین فاز و پالایشگاه پرداختند.

مخاطبی گفت بخشی از ترکش‌های ناشی از انفجار به نیروگاه کناری اصابت کرده و باعث آتش‌سوزی در انبار ضایعات شده است.

شهروندی دیگر ضمن ابراز نگرانی از هدف قرار گرفتن تاسیسات نفت و گاز، گفت این حمله آسیب جدی در پی نداشته است.

هرچند که بر اساس گزارش منابع رسمی، هدف قرار گرفتن پارس جنوبی منجر به مرگ کسی نشده است، اما برخی مخاطبان نسبت به خطرات انسانی احتمالی در چنین حملاتی هشدار دادند.

در یکی از پیام‌ها آمده است که «به مهندسان اجازه خروج ندادند» و در صورت تکرار حمله، «افراد و متخصصان قربانی می‌شوند».

زیرساخت‌ها، زجر شهروندان و آنچه باقی خواهد ماند

گروهی دیگر از شهروندان، نگاه متفاوتی به پیامدهای این حمله دارند.

یکی از شهروندان که خود را دارای سابقه کار در عسلویه معرفی کرده، گفته است به دلیل وابستگی پالایشگاه‌ها به سکوهای فراساحلی، وقتی پالایشگاه را بزنند، جمهوری اسلامی مجبور می‌شود سکوها را برای مدتی غیرفعال کند و در نتیجه، «منابع گاز و میعانات گازی ایران حفظ می‌شود».

برخی دیگر نیز با نگاهی انتقادی‌تر، این تحولات را در چارچوبی سیاسی تحلیل کردند و گفتند هدف قرار گرفتن زیرساخت‌ها می‌تواند به تشدید فشار بر مردم منجر شود.

در یکی از این پیام‌ها آمده است: «این بازی حکومت است تا زیرساخت‌ها از دست برود و کسی نتواند چیزی ببیند یا منتشر کند.»

شهروندی دیگر نیز گفت: «متاسفانه جمهوری اسلامی هيچ تعلقی به اين كشور ندارد. اگر تمام زير‌ساخت‌های ايران را بزنند و کشور در تاریکی مطلق فرو برود، خوشحال‌تر هم خواهند شد.»

مخاطبی نیز معتقد است جمهوری اسلامی از این حمله رضایت دارد، زیرا «زجر شهروندان» همان هدف مطلوب حکومت است.

اثرات و پیامدهای منطقه‌ای

در کنار این روایت‌ها، برخی شهروندان نیز با اشاره به پیامدهای منطقه‌ای این حمله، از آن انتقاد کردند.

یکی از مخاطبان نوشت: «حمله اسرائیل به تاسیسات عسلویه بسیار غلط بود .... این کار ثبات منطقه را به خطر می‌اندازد و برای اقتصاد ایران در آینده بسیار بد است.»

جمهوری اسلامی و قطر به طور مشترک از پارس جنوبی که به‌عنوان بزرگترین میدان گازی جهان شناخته می‌شود، بهره‌برداری می‌کنند.

ساعتی پس از این حمله، سپاه پاسداران اعلام کرد به تاسیسات مهم نفتی، گازی و پتروشیمی در قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، حمله خواهد کرد.

شامگاه چهارشنبه ۲۷ اسفند و بامداد پنج‌شنبه ۲۸ اسفند، شهر صنعتی «راس لفان» و تاسیسات گازی در قطر هدف قرار گرفتند.

پنج‌شنبه نیز پالایشگاه‌های کویت، بندر ینبع و پالایشگاه سامرف شرکت آرامکوی عربستان سعودی، تاسیسات گازی حبشان و میدان باب امارات متحده عربی هدف قرار گرفتند اما به گفته مقام‌های این کشورها، آسیب‌ها حداقلی بودند.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، هم‌زمان با این حملات گفت آمریکا از حمله اسرائیل به تاسیسات پارس جنوبی هیچ اطلاعی نداشت و به جمهوری اسلامی در مورد حمله به قطر هشدار داد.

او تاکید کرد اسرائیل به شدت به میدان گازی پارس جنوبی در ایران حمله کرده است و اضافه کرد تنها بخش نسبتا کوچکی از این مجموعه هدف قرار گرفت.

ترامپ همچنین تاکید کرد دوحه به هیچ وجه و به هیچ شکل در این حمله دخالت نداشته و از وقوع آن نیز بی‌اطلاع بوده است.