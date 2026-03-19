وزارت خارجه قطر ۲۷ اسفند اعلام کرد در پی حملات جمهوری اسلامی، وابسته نظامی و امنیتی تهران باید ظرف ۲۴ ساعت خاک قطر را ترک کنند.

دوحه وابسته نظامی و وابسته امنیتی سفارت جمهوری اسلامی را «عنصر نامطلوب» خواند.

نشریه پیپر پنج‌شنبه ۲۸ اسفند نوشت که حمله اسرائیل به میدان گازی پارس جنوبی و حمله موشکی جمهوری اسلامی به تاسیسات قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی ، جنگ را وارد فاز مستقیم «جنگ علیه زیرساخت‌های انرژی» کرده است.

پیپر تاکید کرد چنین وضعیتی هم عرضه جهانی نفت و گاز را تهدید می‌کند و هم ثبات سیاسی و امنیتی دولت‌های خلیج فارس را.

از دید این نشریه چینی، تخریب این تاسیسات می‌تواند برای سال‌ها تولید انرژی را مختل کند، قیمت‌ها را در سطح بالایی نگه دارد، و به‌تدریج نظم اقتصادی متکی بر رانت انرژی از خلیج فارس را فرسوده کند.

بر این اساس، حفظ صادرات انرژی از خلیج فارس، «ستون اصلی مشروعیت داخلی دولت‌ها و ابزار اصلی آن‌ها برای حفظ ائتلاف‌های سیاسی و امنیتی» است.

پیپر پیش‌بینی کرد که جنگ فعلی، دست‌کم تا اردیبهشت ماه (دو ماه دیگر) ادامه خواهد داشت.

واکنش پکن به تلاش اسرائیل برای حذف مقامات تهران

وزارت خارجه چین اعلام کرد از گزارش‌ها درباره دستور بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، برای کشتن همه مقامات ارشد جمهوری اسلامی شوکه شده است.

این وزارت‌خانه ۲۸ اسفند تاکید کرد پکن همواره با استفاده از زور مخالف بوده و از طرف‌های ذی‌ربط می‌خواهد عملیات نظامی را متوقف کنند.

هم‌زمان، کانال ۱۲ اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد این کشور گزارش داد وضعیت رهبری در ایران «دچار هرج‌ و مرج کامل» شده است، زنجیره فرماندهی با گسست جدی مواجه شده و «خلأ حکمرانی در حال تعمیق» است.

این مقام ارشد اسرائیل افزود که «اقدامات قدرتمند و خارق‌العاده» در راه است.

بنا بر گزارش کانال ۱۲ اسرائیل، رده‌های سیاسی و امنیتی این کشور تشدید بحران در ایران را به عنوان «هدف اصلی برای روزهای آینده» شناسایی کرده‌اند.

به گفته مقام ارشد اسرائیل، هدف، ایجاد «نقطه شکست» و القای این باور است که حکومت به «پایان بازی» رسیده و شرایط برای حضور مردم در خیابان‌ها فراهم شده است.

تلاش‌های پکن برای حمایت از تهران

یک نهاد آمریکایی، در گزارشی به حمایت چین از جمهوری اسلامی هم‌زمان با پرهیز از هزینه‌های نظامی پرداخت.

کمیسیون آمریکا و چین، نهاد مشورتی دولت ایالات متحده، ۲۸ اسفند در گزارش تازه خود اعلام کرد پکن در روابطش با جمهوری اسلامی از تهران حمایت می‌کند، اما از پذیرش تعهدات امنیتی پرهیز دارد.

در این گزارش آمده است چین با ارائه حمایت‌های محدود به تهران، به‌طور هم‌زمان برای واشینگتن چالش ایجاد می‌کند، اما با خودداری از ورود به تعهدات دفاعی، تلاش دارد از هزینه‌های مستقیم درگیری‌ها فاصله بگیرد.

از سوی دیگر، وزارت خارجه چین اعلام کرد این کشور مایل است برای مقابله با چالش‌های امنیت انرژی ناشی از جنگ ایران، هماهنگی و همکاری با کشورهای جنوب شرق آسیا را تقویت کند.