رجی این وضعیت را «محوری» توصیف کرد و افزود کشورهایی که هدف تهران قرار گرفته‌اند باید «موضعی جسورانه و مسئولانه» برای دفاع از امنیت و حاکمیت خود اتخاذ کنند.

او گفت خطرناک‌ترین جنبه حملات اخیر از ایران این است که علیه کشورهایی انجام می‌شود که سیاست کاهش تنش با تهران را دنبال کرده‌اند.

در این نشست که چهارشنبه ۲۷ اسفند برگزار شد، کشورهای عربی و اسلامی بر حق دفاع از خود در برابر «تجاوزات» جمهوری اسلامی تاکید کردند.

بیانیه نشست وزیران خارجه کشورهای عربی و اسلامی با محکوم کردن «تجاوزهای عمدی» جمهوری اسلامی، این اقدام‌ها را «غیرقابل توجیه» دانست و بر حق این کشورها برای دفاع از خود تاکید کرد.

در این بیانیه از تهران خواسته شد این حملات را فورا متوقف کند.

حزب‌الله، جمهوری اسلامی و لبنان

وزیر خارجه لبنان با اشاره به نقش حزب‌الله در جنگ اخیر میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی گفت: «ماجراجویی این گروه در پرتاب موشک به اسرائیل، به حملات گسترده‌تر اسرائیل به خاک لبنان منجر شد که صدها کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشت و بیش از یک میلیون لبنانی را آواره کرد.»

او تاکید کرد دولت لبنان مجموعه‌ای از تصمیمات را اتخاذ کرده و در حال اجرای آن‌هاست و عقب‌نشینی نخواهد کرد.

رجی همچنین گفت بیروت به همبستگی و حمایت عربی و بین‌المللی از ابتکار ژوزف عون، رییس‌جمهوری این کشور، برای مشارکت در مذاکرات مستقیم با اسرائیل با هدف پایان دادن به درگیری و دستیابی به راه‌حل‌های پایدار، متکی است.

در جریان نشست ریاض، فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، نیز با انتقاد شدید از رفتارهای جمهوری اسلامی، تهران را به «هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساخت‌های اقتصادی کشورهای منطقه» متهم کرد و هشدار داد که این اقدامات «هزینه‌بر» خواهد بود.

نزدیک شدن کشورهای منطقه به اسرائیل

هم‌زمان، روزنامه هاآرتص به نقل از انور قرقاش، مشاور ارشد سیاسی رییس‌ امارات متحده عربی، گزارش داد حملات جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس می‌تواند به تقویت روابط این کشورها با اسرائیل و آمریکا منجر شود و جایگاه منطقه‌ای اسرائیل را نیز گسترش دهد.

به نوشته این روزنامه اسرائیلی، قرقاش در نشستی در اندیشکده شورای روابط خارجی تاکید کرد در حالی که اسرائیل همچنان در منطقه شام به‌عنوان یک تهدید تلقی می‌شود، حکومت ایران به بزرگ‌ترین چالش برای کشورهای خلیج فارس تبدیل خواهد شد.

او گفت: «کسی که هزاران موشک و پهپاد به سوی امارات شلیک می‌کند، [حکومت] ایران است، نه اسرائیل.»

قرقاش همچنین اعلام کرد کشورش آماده مشارکت در یک ابتکار بین‌المللی به رهبری آمریکا برای تامین امنیت تنگه هرمز است و افزود مسئولیت حفظ آزادی کشتیرانی در این آبراه باید میان اروپا و دیگر کشورهای منطقه نیز تقسیم شود.

به گزارش هاآرتص، این مقام اماراتی پیش‌بینی کرد در پی جنگ، روابط میان اسرائیل و کشورهای خلیج فارس که پیش‌تر با آن ارتباط داشته‌اند تقویت خواهد شد و حتی برای کشورهایی که روابط رسمی ندارند نیز «کانال‌های بیشتری» برای تعامل ایجاد می‌شود.