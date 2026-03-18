اسوشیتدپرس: هنوز برنامه قابل اعتمادی برای عبور امن از تنگه هرمز وجود ندارد
به گزارش اسوشیتدپرس، یک مقام ارشد دفاعی بریتانیا اعلام کرد هنوز هیچ برنامه قابل اعتمادی برای عبور امن کشتیها از تنگه هرمز وجود ندارد و دستیابی به چنین طرحی فاصله زیادی دارد.
دولت بریتانیا اعلام کرد با متحدان خود درباره گزینههای مختلف گفتوگو میکند و تیمی از برنامهریزان نظامی را به ستاد مرکزی آمریکا اعزام کرده است. با این حال، مقامها تاکید کردهاند این مذاکرات در مراحل اولیه است و تمرکز فعلی بر حفظ امنیت پس از کاهش درگیریها قرار دارد.
آل کارنس، وزیر نیروهای مسلح بریتانیا، نیز گفت تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشتیرانی شامل مینهای دریایی، قایقهای تندرو، موشکهای بالستیک، پهپادها و دیگر «تهدیدات نامتقارن» است و این وضعیت چالشی نظامی ایجاد کرده که به «راهحل چندملیتی» نیاز دارد.
تایمز اسرائیل اشاره میکند که اصطلاح «جنگ لوکس»، کلید درک وضعیت فعلی است.
نظرسنجیهای «موسسه دموکراسی اسرائیل» (IDI) نشان میدهد حدود ۸۰ درصد کل شهروندان و بیش از ۹۲ درصد یهودیان اسرائیل همچنان از عملیات علیه جمهوری اسلامی حمایت میکنند.
چرا حمایتهای مردمی فرو نمیریزد؟
نویسنده این مطلب تحلیلی بر این باور است که عوامل متعددی در این تابآوری نقش دارند.
در وهله نخست، اکثر اسرائیلیها تهدید جمهوری اسلامی را نه یک موضوع تئوریک، بلکه خطری «وجودی» تلقی میکنند که برای جلوگیری از فاجعهای بزرگتر در آینده، باید با آن روبهرو شد.
از سوی دیگر، برخلاف جنگهای فرسایشی سنتی، زیرساختهای مدنی اسرائیل همچنان فعال هستند؛ فروشگاهها پر از کالا، سیستم درمانی برقرار و حملونقل عمومی در جریان است.
به گزارش تایمز اسرائیل، تنها سیستم آموزشی تعطیل شده که آن هم با توجه به نزدیکی عید «پسح»، برای خانوادهها قابلتحمل است.
همچنین برخلاف اختلافات سیاسی گذشته، بیش از ۶۰ درصد رایدهندگان، حتی مخالفان بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، معتقدند رهبری سیاسی، منافع امنیتی را در اولویت قرار داده و همکاری با آمریکا به آنها اطمینان خاطر داده است.
چه چیزی میتواند ورق را برگرداند؟
در بخش دیگری از این گزارش، دالیا شیندلین، تحلیلگر سیاسی، هشدار میدهد که این حمایت همیشگی نیست.
به باور او، اگر آمار تلفات انسانی بهشدت افزایش یابد، خسارات سنگینی به شهرهای بزرگ وارد شود یا آمریکا از ائتلاف خارج شود، این اجماع ملی بهسرعت از هم میپاشد.
در نهایت، تایمز اسرائیل تاکید میکند که تنها ۱۱ درصد از اسرائیلیها به سقوط فوری حکومت جمهوری اسلامی باور دارند. با این حال، اکثریت معتقدند پیشروی در این عملیات برای امنیت بلندمدت آنها حیاتی است.
با اعلام کشته شدن اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، و پیشتر علی لاریجانی و علی شمخانی، از حلقه سهنفره تصمیمگیر تنها محمدباقر قالیباف باقی مانده است؛ چهرهای که بهنظر میرسد نقش او در ساختار قدرت پررنگتر شود.
گفتوگو با مراد ویسی، تحلیلگر ارشد ایران اینترنشنال
نوزدهمین روز جنگ با دو تحول مهم همراه بود: کشته شدن اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی و حملات اسرائیل به تاسیسات انرژی در عسلویه. این تحولات میتواند نشاندهنده ورود جنگ به مرحلهای جدید باشد.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، چهارشنبه ۲۷ اسفند اعلام کرد خطیب در جریان حمله هوایی شبانه به تهران کشته شده است.
او خطیب را «مسئول سیستم قتل و سرکوب داخلی رژیم در ایران و ترویج تهدیدات خارجی» معرفی کرد و خطاب به سایر مقامهای جمهوری اسلامی هشدار داد: «هیچکس در ایران مصونیت ندارد و همه در تیررس هستید.»
وزیر دفاع اسرائیل وعده داد در ادامه روز، «غافلگیریهای مهمی» در راه خواهند بود.
ارتش اسرائیل نیز در بیانیهای اعلام کرد خطیب «نقش قابل توجهی در هدایت بازداشتها و کشتار معترضان و نیز شکلدهی به برآوردهای وضعیتی در جریان اعتراضات داخلی اخیر در ایران» و همچنین جنبش مهسا ژینا امینی ایفا کرد.
ناظران معتقدند حذف خطیب یکی از سنگینترین ضربهها به هسته مرکزی امنیت حکومت ایران در سالهای اخیر به شمار میرود.
حمله به تاسیسات انرژی در عسلویه
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال از حمله به تاسیسات پتروشیمی پارس جنوبی در عسلویه حکایت دارند.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامی نوشت: «عسلویه را ساعت ۱۴:۱۰ بهشدت بمباران کردند.»
شهروند دیگری نوشت: «ساعت ۱۴ فاز ۴ و ۵ پارس جنوبی مورد حمله قرار گرفت و همه کارمندان و کارگران از فازهای عسلویه فرار کردند.»
یک مخاطب نیز گفت: «در عسلویه، پتروشیمیها هدف قرار گرفتهاند و انفجارها یکی پس از دیگری رخ میدهند.»
پایگاه خبری اکسیوس به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داد نیروی هوایی این کشور تاسیسات گاز در عسلویه را هدف قرار داده است.
به گفته این مقام اسرائیلی، حمله به عسلویه با هماهنگی و تایید آمریکا انجام گرفت.
فرماندار عسلویه اعلام کرد فازهای ۳، ۴، ۵ و ۶ پارس جنوبی هدف قرار گرفتهاند، اما شرایط «تحت کنترل» است.
روزنامه اسرائیلهیوم حمله به عسلویه را نشاندهنده تشدید تنشها دانست و نوشت احتمال میرود جمهوری اسلامی با هدف قرار دادن زیرساختهای انرژی در اسرائیل و سایر نقاط منطقه واکنش نشان دهد.
سخنگوی قرارگاه مرکزی «خاتم الانبیا» تهدید کرد جمهوری اسلامی حمله به عسلویه را «در اولین فرصت بهشدت تلافی میکند».
در پی این حملات، جمهوری اسلامی هشدار تخلیه صادر و اعلام کرد که به تاسیسات نفتی در عربستان سعودی، امارات و قطر حمله میکند.
سایر تحولات
از دیگر تحولات ۲۷ اسفند میتوان به سخنان رییسجمهوری آمریکا و وزیر خارجه آلمان اشاره کرد.
دونالد ترامپ بار دیگر از مواضع متحدان واشینگتن در قبال تنگه هرمز انتقاد کرد و در شبکه تروث سوشال نوشت کشورهایی که به تنگه هرمز وابسته هستند، باید مسئولیت تامین امنیت این آبراه را بر عهده بگیرند.
او همچنین منتقدان خود را «احمق» خطاب کرد و افزود: «به یاد داشته باشید، ایران از نظر همه "حامی دولتی شماره یک تروریسم" محسوب میشود. ما بهسرعت داریم آنها را از صحنه خارج میکنیم.»
یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان، نیز گفت: «مطلوب است که در ایران تغییر رژیم صورت گیرد.»
او در عین حال هشدار داد نمیتوان انتظار داشت که کارزار نظامی به «یک تغییر رژیم منظم» منجر شود.
سخنگوی دولت آلمان نیز تاکید کرد: «ضروری است جنگ ایران هرچه سریعتر و با یک برنامه روشن به پایان برسد.»
اعدام کوروش کیوانی، زندانی سیاسی دوتابعیتی ایرانی-سوئدی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل از دیگر رویدادهای ۲۷ اسفند بود که نشان داد جمهوری اسلامی حتی در میانه جنگ نیز به نقض حقوق بشر ادامه میدهد.
در حالی که مقامهای امارات متحده عربی پیشتر به مسئولان «بیمارستان ایرانیان» در دبی مهلت یکماهه برای توقف فعالیت داده بودند، این مرکز درمانی وابسته به جمهوری اسلامی روز سهشنبه ۲۶ اسفندماه بهطور ناگهانی و طی چند ساعت از سوی پلیس دبی تعطیل شد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نیروهای پلیس صبح سهشنبه با حضور در این بیمارستان، بیماران بستری را با آمبولانس به مراکز درمانی دیگر منتقل کردند و به کارکنان تنها چند ساعت فرصت دادند تا وسایل شخصی خود را جمعآوری کرده و محل را ترک کنند.
به گفته این منابع، ماموران حتی اجازه خروج تجهیزات الکترونیکی و کامپیوترها را از بیمارستان ندادند.
همچنین به کارکنانی که در خانههای سازمانی بیمارستان سکونت داشتند، تنها یک هفته مهلت داده شده است تا این واحدها را تخلیه کنند. پیشتر نیز خانههای سازمانی مرتبط با سرپرستی مدارس ایرانی در دبی تخلیه شده بود.
پس از آغاز حملات جمهوری اسلامی به خاک کشورهای خلیج فارس، امارات متحده عربی دستور داد فعالیت مراکز وابسته به حکومت ایران در این کشور از جمله بیمارستان ایرانیان، مدارس ایرانی، دانشگاه آزاد، مسجد «امام حسین» و همچنین «باشگاه ایرانیان» در دبی متوقف و این مراکز تعطیل شوند.
بر اساس دستور امارات متحده عربی، نیروهای اعزامی شاغل در این مجموعهها باید خاک امارات را ترک میکردند.
طی روزهای گذشته فعالیت باشگاه ایرانیان و مدارس ایرانی در دبی نیز بهطور کامل متوقف و بسته شدند.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داده بود که پس از دستور امارات برای تعطیلی مدارس ایرانی، این مراکز آموزشی وابسته به جمهوری اسلامی تحویل پروندههای دانشآموزان به خانوادهها را منوط به پرداخت کامل شهریه کردند، در حالی که این مدارس موظف بودند پروندهها را بدون دریافت پول و از طریق مراجع آموزشی امارات تحویل دهند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، مدیران این مراکز آموزشی جمهوری اسلامی از خانوادههای دانشآموزان خواستهاند برای دریافت پرونده تحصیلی فرزندان خود ابتدا شهریه کامل را تسویه کنند.