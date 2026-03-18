به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شهروندی به نام کوروش کیوانی صبح چهارشنبه ۲۷ اسفند اعدام شد.

حکم اعدام او به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» صادر شده بود.

میزان نوشت کیوانی «تصاویر و اطلاعات اماکن حساس کشور را در اختیار افسران موساد قرار می‌داد».

هر‌چند میزان بر طی شدن مراحل قانونی و تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور تاکید کرده است، اما پیش‌تر نامی از این زندانی سیاسی در رسانه‌ها منتشر نشده بود.

