وزارت خارجه سوئد در بیانیه‌ای اعلام کرد یک شهروند این کشور در ایران اعدام شده است که به نظر می‌رسد این بیانیه در ارتباط با اعدام کیوانی باشد.

معین خزائلی، حقوقدان مقیم سوئد، پیش از انتشار این بیانیه، درباره این اعدام در حساب شبکه اجتماعی ایکس خود نوشت: «کوروش کیوانی، زندانی سیاسی که امروز صبح اعدام شد، اقامت دائم سوئد را داشت و ساکن شهر تیرینگه بود. آپارتمان او در این شهر تا تابستان امسال همچنان به نام او ثبت بوده و مشخص نیست دقیقا چه زمانی به ایران بازگشته اما با توجه به زمان بازداشتش در جریان جنگ ۱۲ روزه، به نظر می‌رسد او بهار امسال به ایران سفر کرده بود.»

او در ادامه تاکید کرد: «اعدام کیوانی نشانه تداوم ماشین مرگی است که جمهوری اسلامی سال‌هاست علیه شهروندان به کار گرفته است. این ماشین باید متوقف شود.»

میزان در متن کوتاه خبر اعدام کیوانی نوشت که این فرد «تصاویر و اطلاعات اماکن حساس کشور را در اختیار افسران موساد قرار می‌داد».

هر‌چند میزان بر طی شدن مراحل قانونی و تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور تاکید کرده است، اما پیش‌تر نامی از این زندانی سیاسی در رسانه‌ها منتشر نشده بود.

بر اساس این خبر، کیوانی در چهارمین روز از آغاز جنگ ۱۲ روزه در شهرستان ساوجبلاغ دستگیر شده بود.

اعدام این شهروند در خلال حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی که از ۹ اسفند آغاز شده است، به اعتبار نظر ده‌ها تن از شهروندان و کاربران رسانه‌های اجتماعی در مورد اعدام‌های مشابه، «گرفتن انتقام شکست از جاسوس‌های واقعی، از مردم بی‌گناه» است.

پیش از این و در هشتم بهمن، قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام حمیدرضا ثابت اسمعیل‌پور، زندانی سیاسی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل خبر داده بود .

ثابت، «عامل پشتیبانی عملیات» موساد معرفی شده بود که به «ارتباط با افسر اطلاعاتی و واگذاری اسناد و مدارک و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده» متهم بود.

رسانه حکومتی میزان درباره او نوشته بود که دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی «با بررسی فعالیت‌های پنهان» ثابت «در بستر فضای مجازی» دریافتند او اسنادی را برای «افسر اطلاعاتی» اسرائیل ارسال کرده است.

در این گزارش همچون خبر اعدام کیوانی، هیچ مدرکی برای اتهامات مطرح شده علیه این زندانی سیاسی ارائه نشد و توضیحی وجود نداشت که او چگونه و به کدام اطلاعات محرمانه دسترسی داشته است.

حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.

پیش از اعدام ثابت و در آخرین موارد از اعدام به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل، حکم علی اردستانی و عقیل کشاورز به‌ترتیب ۱۷ دی و ۲۹ آذر به اجرا درآمد.

روزنامه بریتانیایی تلگراف ششم دی ماه گزارش داد پس از جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، حکومت ایران استفاده از مجازات اعدام برای متهمان به «جاسوسی» را افزایش داده است.

این روزنامه نوشت: «پس از آن که جنگ ۱۲ روزه ضعف‌های حکومت ایران را آشکار ساخت، جمهوری اسلامی که بالاترین نرخ اعدام در جهان را دارد، شمار اعدام‌ها را سه برابر کرد.»

تلگراف با اشاره به آمارهای سایت حقوق‌ بشری هرانا افزود جمهوری اسلامی دستگیری و اعدام مظنونان به «جاسوسی» را تشدید کرده و بیشترین شمار اعدام‌ها را دست‌کم در ۲۰ سال گذشته انجام داده است.

روزنامه ساندی‌تایمز نیز شهریور ماه گزارش داد احتمال می‌رود حکومت ایران ۱۰۰ نفر را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کند.