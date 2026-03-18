بر اساس اعلام خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شهروندی به نام کوروش کیوانی، صبح چهارشنبه ۲۷ اسفند اعدام شد. حکم اعدام او به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» صادر شده بود.
وزارت خارجه سوئد در بیانیهای اعلام کرد یک شهروند این کشور در ایران اعدام شده است که به نظر میرسد این بیانیه در ارتباط با اعدام کیوانی باشد.
معین خزائلی، حقوقدان مقیم سوئد، پیش از انتشار این بیانیه، درباره این اعدام در حساب شبکه اجتماعی ایکس خود نوشت: «کوروش کیوانی، زندانی سیاسی که امروز صبح اعدام شد، اقامت دائم سوئد را داشت و ساکن شهر تیرینگه بود. آپارتمان او در این شهر تا تابستان امسال همچنان به نام او ثبت بوده و مشخص نیست دقیقا چه زمانی به ایران بازگشته اما با توجه به زمان بازداشتش در جریان جنگ ۱۲ روزه، به نظر میرسد او بهار امسال به ایران سفر کرده بود.»
او در ادامه تاکید کرد: «اعدام کیوانی نشانه تداوم ماشین مرگی است که جمهوری اسلامی سالهاست علیه شهروندان به کار گرفته است. این ماشین باید متوقف شود.»
میزان در متن کوتاه خبر اعدام کیوانی نوشت که این فرد «تصاویر و اطلاعات اماکن حساس کشور را در اختیار افسران موساد قرار میداد».
هرچند میزان بر طی شدن مراحل قانونی و تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور تاکید کرده است، اما پیشتر نامی از این زندانی سیاسی در رسانهها منتشر نشده بود.
بر اساس این خبر، کیوانی در چهارمین روز از آغاز جنگ ۱۲ روزه در شهرستان ساوجبلاغ دستگیر شده بود.
اعدام این شهروند در خلال حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی که از ۹ اسفند آغاز شده است، به اعتبار نظر دهها تن از شهروندان و کاربران رسانههای اجتماعی در مورد اعدامهای مشابه، «گرفتن انتقام شکست از جاسوسهای واقعی، از مردم بیگناه» است.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال از وقوع چند انفجار شدید در ساعات اولیه صبح چهارشنبه ۲۷ اسفند در فردیس، ملارد، کرمانشاه و کازرون حکایت دارد.
شهروندان با ارسال پیامهایی در حوالی ساعت ۷ صبح به وقت ایران به وقوع بیش از سه انفجار شدید در فردیس که «باعث لرزش خانهها شد» اشاره کردند. این پیامها همچنین از حضور نیروهای امنیتی در خیابانهای شهرک ناز، در منطقه یک فردیس، شلیک تیر هوایی، تاباندن لیزر به پنجره خانهها و خاموش کردن آتشهای افروخته در خیابان اشاره دارد.یک شهروند از ملارد نیز میگوید که بین ساعات ساعت ۶:۵۰ نا تا ۷:۱۰ صبح چهارشنبه چندین انفجار مهیب شنیده است.
پیام دیگری از کرمانشاه به انفجاری مهیب در این شهر در حوالی ساعت ۵ صبح اشاره دارد و شهروند دیگری از کازرون در استان فارس نوشته که حدود ۷ صبح صدای یک انفجار بلند را شنیده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت که در جریان حمله هوایی اسرائیل به یک ساختمان در محله الباشوره در مرکز بیروت، این ساختمان با خاک یکسان شد. این حمله در ساعات اولیه صبح چهارشنبه ۲۷ اسفند گزارش شد. ارتش اسرائیل حدود یک ساعت پیش از حمله به ساکنان آن ساختمان هشدار تخلیه داده بود.
این چهارمین بار است که این ساختمان که به گفته ارتش اسرائیل محل ذخیره «میلیونها دلار برای تامین مالی فعالیتهایش» است، هدف حمله قرار میگیرد. ارتش اسرائیل در سه حمله قبلی در روز ۲۲ اسفند نتوانسته بود این ساختمان را ویران کند.
هنوز گزارشی از خسارتهای جانی احتمالی منتشر نشده است.