بر اساس اعلام خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شهروندی به نام کوروش کیوانی، صبح چهارشنبه ۲۷ اسفند اعدام شد. حکم اعدام او به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» صادر شده بود.
وزارت خارجه سوئد در بیانیهای اعلام کرد یک شهروند این کشور در ایران اعدام شده است که به نظر میرسد این بیانیه در ارتباط با اعدام کیوانی باشد.
معین خزائلی، حقوقدان مقیم سوئد، پیش از انتشار این بیانیه، درباره این اعدام در حساب شبکه اجتماعی ایکس خود نوشت: «کوروش کیوانی، زندانی سیاسی که امروز صبح اعدام شد، اقامت دائم سوئد را داشت و ساکن شهر تیرینگه بود. آپارتمان او در این شهر تا تابستان امسال همچنان به نام او ثبت بوده و مشخص نیست دقیقا چه زمانی به ایران بازگشته اما با توجه به زمان بازداشتش در جریان جنگ ۱۲ روزه، به نظر میرسد او بهار امسال به ایران سفر کرده بود.»
او در ادامه تاکید کرد: «اعدام کیوانی نشانه تداوم ماشین مرگی است که جمهوری اسلامی سالهاست علیه شهروندان به کار گرفته است. این ماشین باید متوقف شود.»
میزان در متن کوتاه خبر اعدام کیوانی نوشت که این فرد «تصاویر و اطلاعات اماکن حساس کشور را در اختیار افسران موساد قرار میداد».
هرچند میزان بر طی شدن مراحل قانونی و تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور تاکید کرده است، اما پیشتر نامی از این زندانی سیاسی در رسانهها منتشر نشده بود.
بر اساس این خبر، کیوانی در چهارمین روز از آغاز جنگ ۱۲ روزه در شهرستان ساوجبلاغ دستگیر شده بود.
اعدام این شهروند در خلال حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی که از ۹ اسفند آغاز شده است، به اعتبار نظر دهها تن از شهروندان و کاربران رسانههای اجتماعی در مورد اعدامهای مشابه، «گرفتن انتقام شکست از جاسوسهای واقعی، از مردم بیگناه» است.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال از وقوع چند انفجار شدید در ساعات اولیه صبح چهارشنبه ۲۷ اسفند در فردیس، ملارد، کرمانشاه و کازرون حکایت دارد.
شهروندان با ارسال پیامهایی در حوالی ساعت ۷ صبح به وقت ایران به وقوع بیش از سه انفجار شدید در فردیس که «باعث لرزش خانهها شد» اشاره کردند. این پیامها همچنین از حضور نیروهای امنیتی در خیابانهای شهرک ناز، در منطقه یک فردیس، شلیک تیر هوایی، تاباندن لیزر به پنجره خانهها و خاموش کردن آتشهای افروخته در خیابان اشاره دارد.یک شهروند از ملارد نیز میگوید که بین ساعات ساعت ۶:۵۰ نا تا ۷:۱۰ صبح چهارشنبه چندین انفجار مهیب شنیده است.
پیام دیگری از کرمانشاه به انفجاری مهیب در این شهر در حوالی ساعت ۵ صبح اشاره دارد و شهروند دیگری از کازرون در استان فارس نوشته که حدود ۷ صبح صدای یک انفجار بلند را شنیده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت که در جریان حمله هوایی اسرائیل به یک ساختمان در محله الباشوره در مرکز بیروت، این ساختمان با خاک یکسان شد. این حمله در ساعات اولیه صبح چهارشنبه ۲۷ اسفند گزارش شد. ارتش اسرائیل حدود یک ساعت پیش از حمله به ساکنان آن ساختمان هشدار تخلیه داده بود.
این چهارمین بار است که این ساختمان که به گفته ارتش اسرائیل محل ذخیره «میلیونها دلار برای تامین مالی فعالیتهایش» است، هدف حمله قرار میگیرد. ارتش اسرائیل در سه حمله قبلی در روز ۲۲ اسفند نتوانسته بود این ساختمان را ویران کند.
هنوز گزارشی از خسارتهای جانی احتمالی منتشر نشده است.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، سهشنبه ۲۶ اسفند در پارلمان بریتانیا به حضور بیش از ۲۰۰ متخصص این کشور در منطقه خاورمیانه و اعزام ۳۴ نفر دیگر در روزهای آتی به این منطقه اشاره کرد و گفت این افراد برای انهدام پهپادهای شاهد به کشورهای امارات متحده، عربستان سعودی، قطر و کویت کمک میکنند.
او با تاکید بر اینکه نمیخواهد «عملیات ترور رژیم ایران علیه همسایگانش» موفق شود، اعلام کرد که اعزام متخصصان اوکراینی اکنون به درخواست آمریکا و کشورهای اطراف ایران انجام میشود. زلنسکی افزود: «این بخشی از توافق پهپادی است که به آمریکا پیشنهاد داده بودیم و همچنان روی میز است.»
رییسجمهوری اوکراین به توانایی این کشور در تولید روزانه دستکم ۲ هزار رهگیر «موثر و آزمایششده در میدان نبرد» اشاره کرد و گفت که تحقق چنین امکانی به «میزان سرمایهگذاریها» بستگی دارد.
زلنسکی تاکید کرد که اوکراین برای مقابله با حملات پهپادی روسیه در روز به حدود یکهزار رهگیر نیاز دارد و میتواند روزانه یکهزار رهگیر دیگر را برای متحدان خود تامین کند.
او با اشاره به تکامل مستمر سامانههای پهپاد دریایی اوکراین گفت: «ما با تمرکز بر این پیشرفت در دریا پیروز شدیم؛ ابتدا کار را با پهپادهای ساده انتحاری آغاز کردیم، سپس پهپادهایی با برجک ساختیم که میتوانند به بالگردها شلیک کنند. اکنون پهپادهایی داریم که میتوانند از دریا جنگندههای روسی را ساقط کنند.»
او همزمان با برنامهریزیها و گفتوگوهای جهانی درباره خنثی کردن تلاشهای جمهوری اسلامی مبنی بر بسته نگه داشتن تنگه هرمز، به توسعه قایقهایی اشاره کرد که حامل پهپاد هستند: « قایقهایی توسعه دادهایم که حامل پهپادهای دیگر هستند و همچنین قایقهایی که از دریا اهداف زمینی را هدف قرار میدهند. در حال توسعه پهپادهای پایدارتر هستیم که بتوانند مدت طولانیتر و موثرتر در دریا فعالیت کنند. بهزودی، و نه در آیندهای دور، سامانههایی خواهیم داشت که حتی در شرایط اقیانوسی هم عمل کنند.»
زلنسکی افزود: «علاوه بر اینها در حال کار روی سامانههای زیردریایی موثر هستیم و برای مقابله با تهدیدها در دریای سیاه راهحلهای امنیتی مناسب پیدا کردهایم؛ راهحلهایی که میتواند در مسائل پیش روی اروپا، از جمله در شرایط پیچیده تنگه هرمز نیز به کار گرفته شوند.»