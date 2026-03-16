اکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت که در صورت ادامه متوقف ماندن نفتکش‌ها در خلیج فارس، ترامپ ممکن است گزینه تصرف این جزیره را بررسی کند؛ اقدامی که به استقرار نیروهای زمینی آمریکا نیاز خواهد داشت.

اهمیت موضوع

بر اساس این گزارش، ادامه مسدود شدن مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز باعث افزایش قیمت نفت و گاز شده و بخش قابل توجهی از عرضه جهانی نفت خام را تحت تاثیر قرار داده است. اکسیوس می‌نویسد حکومت ایران در حال جلوگیری از صادرات نفت کشورهای حوزه خلیج فارس از این مسیر است، در حالی که نفتکش‌هایی که نفت ایران را حمل می‌کنند اجازه عبور دارند و در نتیجه صادرات نفت ایران به چین و دیگر کشورها ادامه یافته است.

یک منبع آگاه از وضعیت به اکسیوس گفته است: «تا زمانی که این محاصره ادامه داشته باشد و صادرات نفت خلیج فارس محدود بماند، ترامپ حتی اگر بخواهد هم نمی‌تواند جنگ را پایان دهد.»

تلاش برای تشکیل ائتلاف بین‌المللی

اکسیوس گزارش داد که ترامپ روز شنبه در شبکه تروث سوشیال اعلام کرده است آمریکا و چند کشور دیگر قصد دارند برای بازگشایی مسیر کشتیرانی در خلیج فارس ناوهای جنگی اعزام کنند و از چین، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی و بریتانیا خواسته در این اقدام مشارکت کنند.

ترامپ روز یکشنبه نیز در گفت‌وگو با خبرنگاران در هواپیمای ایرفورس‌وان گفت از کشورهای عضو ناتو و دیگر کشورهای واردکننده نفت، از جمله چین، می‌خواهد برای تامین امنیت تنگه هرمز به آمریکا کمک کنند.

او در این باره گفت: «ما با کشورهای دیگر درباره گشت‌زنی در تنگه‌ها صحبت می‌کنیم. خوب است که کشورهای دیگر هم همراه ما این کار را انجام دهند. ما کمک می‌کنیم. پاسخ‌های خوبی هم دریافت کرده‌ایم.»

به گفته ترامپ، آمریکا با هفت کشور در حال مذاکره است، هرچند برخی کشورها پیشنهاد مشارکت را رد کرده‌اند. او همچنین تأکید کرد این ماموریت «کوچک» خواهد بود زیرا ایران «قدرت آتش بسیار کمی» در اختیار دارد.

رایزنی‌های فشرده دیپلماتیک

اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که ترامپ و مقام‌های ارشد دولت او در روزهای شنبه و یکشنبه تماس‌های متعددی برای تشکیل این ائتلاف چندملیتی انجام داده‌اند.

در همین راستا ترامپ روز یکشنبه با کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا نیز درباره این تلاش‌ها گفت‌وگو کرده است؛ اقدامی که به گفته اکسیوس چرخشی قابل توجه محسوب می‌شود، زیرا ترامپ چند روز پیش گفته بود برای کمک بریتانیا «خیلی دیر شده است».

یک منبع آگاه به اکسیوس گفته است: «آخر هفته‌ای بسیار پرکار از نظر دیپلماسی میان آمریکا و متحدان اروپایی، خلیج فارس و آسیایی آن بود. تمرکز اصلی دولت ترامپ ایجاد تعهد سیاسی از سوی متحدان برای تشکیل یک گروه ویژه در تنگه هرمز است.»

یک مقام ارشد دولت آمریکا نیز گفته است ترامپ انتظار دارد برخی کشورها همین هفته حمایت خود را اعلام کنند و آنچه کاخ سفید «ائتلاف هرمز» می‌نامد شکل بگیرد.

نقش کشورهای عضو احتمالی

بر اساس این طرح، از کشورها خواسته خواهد شد ناوهای جنگی، پهپادها، سامانه‌های فرماندهی و دیگر تجهیزات نظامی برای این ماموریت فراهم کنند. به گفته منابع آگاه، در حال حاضر تمرکز بر جلب تعهد سیاسی کشورهاست و جزئیات اینکه «کدام کشور چه چیزی و چه زمانی ارسال کند» در مراحل بعدی مشخص خواهد شد.

اکسیوس همچنین گزارش داد که ترامپ قرار است روز پنجشنبه در دیدار با نخست‌وزیر ژاپن درباره ایران و امنیت عبور نفتکش‌ها در تنگه هرمز گفت‌وگو کند. او همچنین از چین خواسته پیش از سفرش به پکن در پایان ماه برای دیدار با شی جین‌پینگ به این ائتلاف بپیوندد.

ترامپ در گفت‌وگو با فایننشیال تایمز هشدار داده است: «اگر پاسخی داده نشود یا پاسخ منفی باشد، فکر می‌کنم این موضوع برای آینده ناتو بسیار بد خواهد بود.»

احتمال حمله یا تصرف جزیره خارک

اکسیوس می‌نویسد آمریکا در عین حال به حملات خود به اهداف ایرانی ادامه می‌دهد و تمرکز ویژه‌ای بر سواحل خلیج فارس و جزیره خارک دارد؛ پایانه‌ای راهبردی در فاصله حدود ۲۴ کیلومتری ساحل ایران که حدود ۹۰ درصد صادرات نفت خام این کشور از آنجا انجام می‌شود.

ترامپ روز جمعه اعلام کرد دستور حمله به تاسیسات نظامی در این جزیره را صادر کرده اما تاسیسات نفتی آن را هدف قرار نداده است. او یک روز بعد به شبکه ان‌بی‌سی‌نیوز گفت آمریکا «ممکن است چند بار دیگر هم آنجا را بزند، فقط برای تفریح.»

با این حال یک مقام ارشد کاخ سفید به اکسیوس گفته است: «نباید بیش از آنچه رییس‌جمهوری اعلام کرده برداشت شود. رییس‌جمهوری هنوز تصمیمی درباره جزیره خارک نگرفته است.»

این مقام افزود اگر تلاش برای بازگشایی تنگه هرمز طولانی شود ممکن است این وضعیت تغییر کند: «رییس‌جمهوری قرار نیست منتظر بماند و اجازه دهد ایرانی‌ها سرعت درگیری را تعیین کنند.»

ارزیابی‌ها درباره پیامدهای این اقدام

به نوشته اکسیوس، ترامپ به ایده تصرف کامل جزیره خارک علاقه نشان داده است زیرا چنین اقدامی می‌تواند «ضربه اقتصادی مرگباری به رژیم» وارد کند و عملاً منابع مالی تهران را قطع کند.

اما مقام‌های آمریکایی هشدار داده‌اند چنین اقدامی به حضور نیروهای زمینی آمریکا نیاز دارد و می‌تواند به حملات تلافی‌جویانه ایران علیه تاسیسات نفتی و خطوط لوله در کشورهای خلیج فارس، به‌ویژه عربستان منجر شود.

یکی از مقام‌ها به اکسیوس گفته است: «ریسک‌های بزرگی وجود دارد. اما پاداش‌های بزرگی هم هست. رییس‌جمهوری هنوز به آن نقطه نرسیده و ما هم نمی‌گوییم حتماً خواهد رسید.»

واکنش‌ها

اکسیوس همچنین گزارش داد لیندزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا از تصمیم ترامپ برای «کشاندن جنگ به جزیره خارک» حمایت کرده و گفته است اگر حکومت ایران کنترل این پایانه نفتی را از دست بدهد اقتصاد این کشور «نابود خواهد شد».

او در شبکه ایکس نوشت: «در جنگ به ندرت پیش می‌آید که دشمن هدفی واحد مانند جزیره خارک در اختیار شما بگذارد که بتواند نتیجه جنگ را به شکل چشمگیری تغییر دهد. هر کس خارک را کنترل کند، سرنوشت این جنگ را کنترل خواهد کرد.»

اکسیوس پیش‌تر نیز گزارش داده بود که ارتش آمریکا در حال بررسی طرح تصرف جزیره خارک و همچنین اعزام نیروهای ویژه برای تامین امنیت ذخایر احتمالی اورانیوم با غنای بالا در ایران است.

