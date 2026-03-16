رییسجمهوری آمریکا با اشاره به کشتار گسترده معترضان توسط جمهوری اسلامی، گفت حاکمان ایران «تروریست و خطرناک» هستند و تاکید کرد در جریان اعتراضات اخیر دهها هزار نفر از شهروندان بیسلاح که در تظاهرات مسالمتآمیز شرکت کرده بودند کشته شدهاند.
دونالد ترامپ شامگاه یکشنبه ۲۴ اسفند در گفتوگو با خبرنگاران در هواپیمای ریاستجمهوری ایرفورسوان، حکومت ایران را به سرکوب مرگبار معترضان و انتشار اطلاعات جعلی متهم کرد.
ترامپ تاکید کرد که «حکومت ایران تنها در دو روز ۳۲ هزار نفر از مردم بیگناهی را که با دست خالی در خیابانها تظاهرات مسالمتآمیز کرده بودند، بهطور وحشیانه کشت.» او حاکمان ایران را «افرادی تروریست و خطرناک» توصیف کرد و گفت این حکومت در جریان درگیریهای اخیر «ضربات مهلکی» خورده است.
رییسجمهوری آمریکا افزود که به باور او حکومت ایران ممکن است «تا بیش از ده سال نتواند به شرایط پیش از عملیات خشم حماسی بازگردد.»
ترامپ همچنین درباره احتمال مذاکره با تهران گفت: «آنها بهشدت علاقهمند به مذاکره هستند، اما من در حال حاضر تمایلی به این کار ندارم.» او اضافه کرد که وضعیت رهبری در ایران نامشخص است و گفت: «اصلاً نمیدانم چه کسی اکنون آنها را رهبری میکند و با چه کسی باید مذاکره کرد.»
رییسجمهوری آمریکا در بخش دیگری از اظهارات خود به راهپیماییهای حکومتی «روز قدس» اشاره کرد و تاکید کرد که تصاویر منتشرشده از حضور گسترده مردم در این مراسم واقعی نیست. او گفت: «آنها یک ویدیوی جعلی با هوش مصنوعی ساختند و مدعی شدند بیش از ۲۵۰ هزار نفر برای حمایت از حکومت به خیابان آمدند، اما با این کارها راهی به جایی نمیبرند.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که تنشها میان ایران و آمریکا و متحدانش در منطقه همچنان ادامه دارد و دو طرف یکدیگر را به تشدید بحران و جنگ رسانهای متهم میکنند.
ترامپ ساعتی پیش از آن نیز با انتشار متنی در شبکه اجتماعی تروثسوشیال، جمهوری اسلامی را به استفاده از اطلاعات جعلی و تصاویر تولیدشده با هوش مصنوعی برای بزرگنمایی توان نظامی خود متهم کرد. او در این متن نوشت: «ایران مدتهاست بهعنوان استاد دستکاری رسانهها و روابط عمومی شناخته میشود. آنها از نظر نظامی ناکارآمد و ضعیف هستند، اما در خوراک دادن اطلاعات نادرست به رسانههای فیکنیوز بسیار ماهرند.»
ترامپ تاکید کرد تهران با استفاده از فناوریهای جدید تلاش میکند تصویری متفاوت از وضعیت جنگ ارائه دهد. او گفت: «هوش مصنوعی به سلاح دیگری برای انتشار اطلاعات نادرست تبدیل شده است.»
او در توضیح این ادعا گفت: «آنها قایقهای انتحاری جعلی را نشان میدهند که به کشتیهای مختلف در دریا شلیک میکنند؛ صحنههایی که قدرتمند و ترسناک به نظر میرسند، اما چنین قایقهایی اصلاً وجود ندارند.»
ترامپ به انتشار «اطلاعات جعلی و تصاویر ساختهشده با هوش مصنوعی» درباره جنگ توسط جمهوری اسلامی واکنش نشان داد و در مصاحبهای از متحدان غربی خواست برای بازگشایی تنگه هرمز به واشنگتن کمک کنند و هشدار داد بیپاسخ ماندن این درخواست میتواند «آینده بسیار بدی» برای ناتو رقم بزند.
ترامپ در گفتوگویی با روزنامه فایننشال تایمز تاکید کرد کشورهایی که از این مسیر حیاتی انرژی استفاده میکنند باید در بازگشایی آن مشارکت داشته باشند. او گفت: «کاملاً منطقی است که کشورهایی که از تنگه هرمز بهره میبرند کمک کنند تا مطمئن شویم هیچ اتفاق بدی در آنجا رخ نمیدهد.»
او افزود اگر متحدان آمریکا پاسخ مثبتی به این درخواست ندهند، «برای آینده ناتو بسیار بد خواهد بود».
طبق گزارش فایننشال تایمز، ترامپ از چند کشور از جمله بریتانیا، کرهجنوبی، فرانسه، ژاپن و چین خواسته است در یک «تلاش مشترک» برای بازگشایی این گلوگاه راهبردی مشارکت کنند؛ مسیری که حدود یکپنجم نفت جهان از آن عبور میکند. این درخواست در حالی مطرح شده که به گفته این گزارش، حکومت ایران عملاً پس از آغاز جنگ با آمریکا و اسرائیل تردد در این تنگه را مختل کرده است.
ترامپ همچنین درباره توان نظامی حکومت ایران گفت: «ما اساساً [حکومت] ایران را نابود کردهایم. آنها دیگر نیروی دریایی، پدافند هوایی یا نیروی هوایی ندارند. تنها کاری که میتوانند بکنند این است که با گذاشتن مین در آب کمی دردسر ایجاد کنند.»
او در عین حال هشدار داد واشنگتن میتواند حملات بیشتری علیه جزیره خارک، مرکز اصلی صادرات نفت ایران، انجام دهد و گفت: «دیدید که دیروز به خارک حمله کردیم؛ همهچیز بهجز لولهها. ما میتوانیم آن را در پنج دقیقه بزنیم و آنها هیچ کاری نمیتوانند بکنند.»
همزمان ترامپ در اظهاراتی جداگانه جمهوری اسلامی را به استفاده از اطلاعات جعلی و تصاویر تولیدشده با هوش مصنوعی برای بزرگنمایی توان نظامی خود متهم کرد. او در متنی که شبکه اجتماعی تروثسوشیال منتشر کرد، گفت: «ایران مدتهاست بهعنوان استاد دستکاری رسانهها و روابط عمومی شناخته میشود. آنها از نظر نظامی ناکارآمد و ضعیف هستند، اما در خوراک دادن اطلاعات نادرست به رسانههای فیکنیوز بسیار ماهرند.»
ترامپ تاکید کرد تهران با استفاده از فناوریهای جدید تلاش میکند تصویری متفاوت از وضعیت جنگ ارائه دهد. او گفت: «هوش مصنوعی به سلاح دیگری برای انتشار اطلاعات نادرست تبدیل شده است.»
او در توضیح این ادعا گفت: «آنها قایقهای انتحاری جعلی را نشان میدهند که به کشتیهای مختلف در دریا شلیک میکنند؛ صحنههایی که قدرتمند و ترسناک به نظر میرسند، اما چنین قایقهایی اصلاً وجود ندارند.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین گزارشهایی درباره آسیب دیدن تجهیزات نظامی آمریکا را رد کرد. او در اشاره به گزارشی از والاستریت ژورنال گفت: «پنج هواپیمای سوخترسان آمریکایی که گفته شده بود سرنگون یا بهشدت آسیب دیدهاند، همگی در حال خدمت هستند.»
ترامپ همچنین به گزارشهایی درباره آسیب دیدن ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن اشاره کرد و گفت: «ایران نشان میدهد که ناو هواپیمابر بزرگ ما در حال سوختن در اقیانوس است. نهتنها در حال سوختن نبود، بلکه حتی هدف حمله هم قرار نگرفت.»
او در ادامه تاکید کرد: «واقعیت این است که [حکومت] ایران در حال نابودی است و تنها نبردهایی که میبرد همانهایی است که از طریق هوش مصنوعی میسازد و رسانههای فاسد آنها را منتشر میکنند.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنشها در خلیج فارس و اختلال در عبور نفتکشها از تنگه هرمز نگرانیها درباره تأثیر جنگ بر بازار جهانی انرژی و امنیت منطقه را افزایش داده است.
رییسجمهوری فرانسه در گفتوگوی تلفنی با همتای ایرانی خود تاکید کرد برای بازگرداندن ثبات به خاورمیانه باید یک چارچوب سیاسی و امنیتی جدید شکل گیرد؛ چارچوبی که تضمین کند ایران هرگز به سلاح هستهای دست نمییابد و نگرانیها درباره برنامه موشکی و فعالیتهای منطقهای آن نیز برطرف شود.
این موارد همان موضوعاتی است که پیش از این در جریان مذاکرات چند ماه گذشته ایالات متحده با جمهوری اسلامی نیز پیگیری شده بود اما مقامات جمهوری اسلامی حاضر نشدند در مورد هیچ کدام از این سه محور انعطافی از خود نشان دهند که در نهایت به جنگ فعلی بین اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی انجامید.
به گفته امانوئل مکرون، تنها از طریق چنین چارچوبی میتوان صلح و امنیت پایدار را برای کشورهای منطقه تضمین کرد. او در گفتوگوی تلفنی با مسعود پزشکیان همچنین بر ضرورت بازگشت سریع آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرد.
مکرون در این تماس از رییس دولت جمهوری اسلامی خواست فوراً به حملاتی که به گفته او از سوی حکومت ایران - چه بهصورت مستقیم و چه از طریق نیروهای نیابتی - علیه کشورهای منطقه انجام میشود پایان دهد. او بهطور مشخص به فعالیت گروههای مورد حمایت تهران در لبنان و عراق اشاره کرد و گفت تشدید از کنترلخارجشده تنشها میتواند منطقه را به سوی بیثباتی گسترده سوق دهد.
رییسجمهوری فرانسه همچنین تاکید کرد که فرانسه در چارچوبی کاملاً دفاعی برای حفاظت از منافع خود، شرکای منطقهای و امنیت مسیرهای کشتیرانی اقدام میکند و هدف قرار گرفتن این کشور غیرقابل قبول است. او در این تماس خواستار آزادی و بازگشت دو شهروند بازداشتشده فرانسوی در ایران، سیسیل کوهلر و ژاک پاریس شد.
در مقابل، بنا بر روایت منتشرشده از سوی ریاستدولت جمهوری اسلامی، پزشکیان در این گفتوگو تاکید کرده است که ایران در برابر آنچه «متجاوزان» مینامد تردیدی برای دفاع از خود ندارد. به گفته او، حملات اخیر علیه دو جزیره ایرانی جزیره خارک و ابوموسی با استفاده از سرزمین برخی کشورهای حوزه خلیج فارس انجام شده است.
روز گذشته مقامات اماراتی این ادعای مطرح شده از سوی حکومت ایران را رد کرده بودند.
پزشکیان همچنین ریشه ناامنی و بیثباتی منطقه را «اقدامات خصمانه آمریکا و اسرائیل» دانست و گفت [حکومت] ایران هرگز به دنبال تنش یا درگیری نبوده است. با این حال او تاکید کرد که «ملت، دولت و نیروهای مسلح ایران» در دفاع از تمامیت ارضی و امنیت ملی کشور «قاطعانه» عمل خواهند کرد.
این گفتوگوی تلفنی در شرایطی انجام شد که جنگ و تنشهای فزاینده در خاورمیانه نگرانیها درباره گسترش درگیری و پیامدهای آن برای امنیت منطقه و اقتصاد جهانی را افزایش داده است.
با هدف قرار گرفتن زیرساختهای نفتی در چند کشور منطقه، جنگ حکومت ایران و اسرائیل به یکی از حساسترین نقاط اقتصاد جهانی یعنی بازار انرژی رسیده است؛ جایی که جهش قیمت نفت میتواند پیامدهای گستردهای برای اقتصاد جهانی داشته باشد.
روزنامه هاآرتص در گزارشی نوشت حملات جمهوری اسلامی به زیرساختهای نفتی در عراق، بحرین، دبی و عربستان باعث شده قیمت نفت دوباره به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد و بازارهای جهانی با شوک جدیدی روبهرو شوند.
بر اساس این گزارش، پنتاگون اعلام کرده شش روز نخست جنگ علیه حکومت ایران برای آمریکا حدود ۱۱.۳ میلیارد دلار هزینه داشته است، اما پیامدهای اقتصادی جنگ برای آمریکا و متحدانش بسیار گستردهتر بوده و اختلال در بازار انرژی موجب جهش قیمتها شده است.
هاآرتص مینویسد پس از آنکه قیمت نفت خام به ۱۲۰ دلار در هر بشکه رسید، دونالد ترامپ این افزایش را موقتی توصیف کرد. در همین حال کشورهای عضو گروه هفت اعلام کردند برای مهار بازار، ۴۰۰ میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفت خود را وارد بازار خواهند کرد و آمریکا نیز از برنامه اسکورت نفتکشها در تنگه هرمز خبر داده است.
طبق این گزارش، از زمان آغاز جنگ قیمت نفت برنت حدود ۴۰ درصد افزایش یافته و قیمت بنزین در آمریکا نیز حدود ۲۰ درصد بالا رفته است. همزمان بازارهای سهام جهان نیز با نوسان و افت روبهرو شدهاند؛ بهویژه در کشورهایی که واردکننده نفت هستند.
هاآرتص همچنین گزارش داد حملات به نقاط حساس زنجیره تامین نفت ادامه داشته است. عراق پس از حمله قایقهای پهپادی ایران فعالیت در بنادر نفتی خود را متوقف کرد، عمان کشتیها را از پایانه نفتی خود خارج کرد و بحرین نیز اعلام کرد حکومت ایران موشکهایی به مخازن نفتی این کشور شلیک کرده است. در دبی نیز یک پهپاد به ساختمانی اصابت کرده و عربستان از حملات بیشتری خبر داده است.
در ادامه گزارش آمده است افزایش قیمت نفت میتواند موج جدیدی از تورم جهانی ایجاد کند و حتی به افزایش نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ منجر شود. چنین وضعیتی هزینه وامگیری را بالا برده و مصرف و سرمایهگذاری را کاهش میدهد؛ مسالهای که احتمال کند شدن رشد اقتصادی جهانی را افزایش میدهد.
به نوشته هاآرتص، اقتصادهای نوظهور که وابستگی زیادی به واردات نفت دارند بیش از دیگران آسیبپذیرند. در این میان هند به دلیل وابستگی به نفت خلیج فارس و حضور میلیونها نیروی کار هندی در کشورهای منطقه ممکن است بیشترین تاثیر را از ادامه جنگ و بیثباتی بازار انرژی بپذیرد.
وبسایت خبری واینت به نقل از منابع آگاه در گروه حوثیها گزارش داد که یکی از دلایل اصلی خودداری این گروه از ورود به جنگ میان اسرائیل و جمهوری اسلامی کاهش قابل توجه ذخایر موشکی آنها و همچنین هشدارهایی است که گفته میشود از سوی آمریکا به این گروه ارسال شده است.
بر اساس این گزارش که به نقل از دو مقام حوثی منتشر شده، ذخایر تسلیحاتی این گروه پس از ماهها استفاده در جریان جنگ میان اسرائیل و حماس کاهش یافته است. به گفته این منابع، درگیری میان اسرائیل و آمریکا از یک سو و حکومت ایران از سوی دیگر نیز روند انتقال تسلیحات به حوثیها را کند کرده است.
در عین حال، یک مقام آگاه دیگر گفته است که حوثیها همچنان زرادخانه قابل توجهی از پهپادها در اختیار دارند. با این حال از زمان آغاز حملات علیه جمهوری اسلامی، این گروه هیچ موشک یا پهپادی به سمت اسرائیل شلیک نکرده؛ موضوعی که بسیاری از ناظران را غافلگیر کرده است.
این گزارش میافزاید که در بیانیهای منسوب به رهبر جدید جمهوری اسلامی، مجتبی خامنهای، تهران اعلام کرده ممکن است جبهههای تازهای در جنگ باز کند؛ موضوعی که برخی تحلیلگران آن را نشانهای از احتمال مشارکت حوثیها دانستهاند.
در همین حال، رهبر حوثیها، عبدالمالک الحوثی در سخنرانیهای اخیر خود گفته است که این گروه در صورت لزوم آماده مداخله است و «انگشتش روی ماشه» قرار دارد، هرچند درباره شکل احتمالی چنین مداخلهای توضیحی نداده است.
به نوشته واینت، منابع حوثی همچنین گفتهاند که آمریکا از طریق میانجیهای عمان پیامهایی به این گروه ارسال کرده و به آنها هشدار داده است از ورود به جنگ خودداری کنند. طبق این گزارش، به رهبران سیاسی و نظامی حوثی نیز اطلاع داده شده که تلفنهای همراه آنها تحت نظارت اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل قرار دارد.
همچنین گزارش شده است که به دلیل نگرانی از احتمال ترور توسط اسرائیل، به رهبران حوثی توصیه شده از حضور علنی در انظار عمومی خودداری کنند.
با وارد شدن جنگ به سومین هفته، بحران در تنگه هرمز به مرحلهای حساستر وارد شده است. آمریکا فشارها برای ایجاد ائتلاف دریایی با هدف پایان دادن به اختلال کشتیرانی تجاری را افزایش داده و از سوی دیگر تهران بر استفاده از این آبراه بهعنوان «ابزار به زانو در آوردن دشمن» تاکید دارد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، شنبه ۲۳ اسفند، ابراز امیدواری کرد که چین، فرانسه، ژاپن، کُره جنوبی، بریتانیا و دیگر کشورهایی که از اختلال در عبور و مرور کشتیها به دست جمهوری اسلامی از تنگه هرمز آسیب دیدهاند، برای پایان دادن به این وضعیت کشتیهای نظامی خود را به این آبراه اعزام کنند.
واکنش متحدان ایالات متحده به این درخواست صریح با احتیاط همراه بود و هنوز هیچیک از کشورها تعهد مشخصی برای مشارکت نظامی در حفاظت از کشتیرانی در هرمز ارائه ندادهاند.
کریس رایت، وزیر انرژی ایالات متحده، یکشنبه ۲۴ اسفند به شبکه خبری اِنبیسی گفت که با برخی از این کشورها «در حال گفتگو» است و انتظار دارد چین «شریک سازندهای» در بازگشایی تنگهای باشد که یک پنجم صادرات نفت جهان معمولا از آن عبور میکند.
منتقدان داخلی دولت آمریکا از پیچیدگیهای گشایش تنگه هرمز میگویند و دونالد ترامپ را به در نظر نگرفتن ریسکها پیرامون بسته شدن این آبراهه پیش از شروع جنگ متهم میکنند.
کریس مورفی، سناتور دموکرات، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آنها [دولت آمریکا] درباره تنگه هرمز هیچ برنامهای نداشتند. نمیتوانم جزئیات بیشتری درباره نحوه اخلال [حکومت] ایران در تنگه بگویم، اما همینقدر کافی است که بدانید در حال حاضر نمیدانند چگونه میتوان آن را دوباره بهطور ایمن باز کرد.»
برایان کاتولیس، پژوهشگر ارشد موسسه خاورمیانه، در گفتوگو با والاستریت ژورنال «احتمال» داد که در فقدان دنبال کردن گزینههای دیپلماتیک، «اولویتهای راهبردی مانند باز کردن تنگه هرمز و تامین امنیت بقایای ذخایر هستهای ایران» به اعزام نیروی زمینی نیاز داشته باشد.
واکنش جمهوری اسلامی: اظهارات ضد و نقیض و هشدار درباره گسترش جنگ
از سوی دیگر جمهوری اسلامی اعلام کرد که تنگه برای همه کشورها «بهجز ایالات متحده و متحدانش» باز است اما در اظهار نظرهای مقامهای حکومت روشن نشد که کدام کشورها متحد آمریکا به شمار نمیروند.
علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، عصر یکشنبه ۲۴ اسفند به وقت تهران، از مصمم بودن نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به استفاده از «همه ظرفیتهای ژئوپلیتیکی، از جمله مدیریت و کنترل عبور و مرور در تنگه راهبردی هرمز» با هدف وادار کردن آمریکا و اسرائیل به «تسلیم شدن» خبر داد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در گفتوگو با شبکه خبری سیبیاِس گفت که «تعدادی از کشورها» که به دنبال عبور امن کشتیهای خود هستند، به تهران «مراجعه کردهاند» و «این به ارتش ما بستگی دارد که تصمیم بگیرد».
او همچنین بدون ارائه جزئیات افزود که به گروهی از کشتیها از «کشورهای مختلف» اجازه عبور داده شده است.
علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود تنگه هرمز «هنوز به شکل نظامی مسدود» نشده است و صرفا «کنترل» میشود.
اما محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، همان روز گفت: «تنگه هرمز باز نخواهد شد.»
ایان برمر، تحلیلگر سیاسی، متخصص ریسک سیاسی و مدیر سازمان «گروه اوراسیا» درباره بحرانیتر شدن وضعیت در تنگه هرمز به سیانان گفت: «اکنون تمام داراییهای دریایی که آمریکا به خلیج فارس منتقل کرده است برای دفاع از زیرساختهای کشورهای منطقه، تاسیسات انرژی، آبشیرینکنها و پایگاههای نظامی آمریکا و متحدانش به کار گرفته شدهاند. در نتیجه، امکان دفاع از کشتیهایی که از تنگه هرمز عبور میکنند یا در آن مستقر هستند با اتکا به این داراییها وجود ندارد.»
او این کشتیها را «اهدافی آسان» برای جمهوری اسلامی خواند که در انتظار تصمیم نیروهای نظامی حکومتاند.
برمر با اشاره به اینکه آمریکا و اسرائیل برای شروع حمله از کشوری کمک نخواستند و حالا آمریکا با مشاهده یک «اختلال بسیار بزرگ» در مسیر اقتصاد جهانی، از متحدانش خواسته وارد عمل شوند، بر این باور است که «دیگر کشورها مشارکت دفاعی خواهند داشت»، نه الزاما به معنای پیوستن به ائتلافی به رهبری آمریکا برای حمله به ایران، بلکه چون همه میخواهند و نیاز دارند که تنگه هرمز دوباره باز شود.
ترامپ و تعدادی از اعضای کابینهاش، از جمله وزیر خزانهداری، در روزهای گذشته چند بار درباره اسکورت دریایی کشتیهای عبوری از تنگه هرمز صحبت کرده و وعده دادهاند که این امکان «بهزودی» فراهم خواهد شد.
احتیاط کشورهای آسیایی و فرانسه، حمایت ضمنی بریتانیا
تاکایوکی کوبایاشی، رییس شورای سیاستگذاری حزب حاکم لیبرالدموکرات ژاپن، صبح یکشنبه ۲۴ اسفند گفت که از نظر حقوقی نمیتوان امکان اعزام ناوهای این کشور به تنگه هرمز را رد کرد، با این حال تاکید کرد که باید «با احتیاط» تصمیم گرفت.
کوبایاشی در آستانه سفر نخستوزیر ژاپن به آمریکا و دیدارش با ترامپ، گفت که این موضوع باید در چارچوب گفتوگو میان رهبران دو کشور به بحث گذاشته و بهطور دقیق روشن شود که «مقصود واقعی» ترامپ از طرح چنین درخواستی از کشورهای مختلف چیست.
به گزارش والاستریت ژورنال، کره جنوبی نیز اعلام کرده است که قبل از هر تصمیمی درباره مشارکت در عملیات دریایی، با واشینگتن مشورت خواهند کرد.
وزارت امور خارجه فرانسه نیز ساعاتی پس از انتشار پست ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال با انتشار بیانیهای اعلام کرد که این کشور ناو جنگی به تنگه هرمز اعزام نخواهد کرد.
بریتانیا اما موضع نرمتری در قیاس با فرانسه اتخاذ کرد. سخنگوی وزارت دفاع این کشور اعلام کرد: «در حال گفتوگو با متحدان و شرکای خود درباره مجموعهای از گزینهها برای تضمین امنیت کشتیرانی در منطقه هستیم.»
بریتانیا پیشتر نیز اعلام کرده بود که با سامانههای مینیاب خودکارش به پاکسازی تنگه هرمز، مشارکت خواهد داشت، هرچند وزیر دفاع این کشور تاکید کرده بود که هنوز مدرک مستقیمی از مینگذاری بهدست جمهوری اسلامی مشاهده نکردهاند.
افزون بر این، اد میلیبند، وزیر امنیت انرژی بریتانیا، به بیبیسی گفت: «برنامه اکنون باید کاهش تنش در درگیری باشد. راههای مختلفی وجود دارد که میتوانیم کشتیرانی دریایی را ممکن کنیم.»
هند: در حال مذاکره با ایران درباره کشتیرانی در تنگه هرمز هستیم
سوبرامانیام جایشانکار، وزیر امور خارجه هند، یکشنبه ۲۴ اسفند به فایننشال تایمز «مذاکره مستقیم» با تهران را موثرترین راه برای از سرگیری کشتیرانی در تنگه هرمز خواند و تاکید کرد که این رایزنیها با «برخی نتایج» همراه بوده است.
گزارشهای رویترز در روزهای ۲۲ و ۲۳ اسفند نشان میدهد که جمهوری اسلامی به دو نفتکش حامل گاز نفتی مایعشده به مقصد هند اجازه داد از تنگه هرمز عبور کنند. مقامهای ترکیه نیز اعلام کردند که یک کشتی متعلق به ترکیه به نام روزانا مجوز عبور گرفته است. با این حال، همان گزارشها تاکید میکنند که شمار زیادی از کشتیها همچنان در انتظار مجوز یا در حال اجتناب از منطقهاند.
دادههای مراکز تحلیل امنیت دریایی در روز ۲۲ اسفند میگوید که از آغاز جنگ دستکم ۲۲ کشتی تجاری در خلیج فارس و اطراف تنگه هرمز هدف حملات موشکی، پهپادی و قایقهای انفجاری قرار گرفته و در برخی موارد نفتکشها نیز دچار آتشسوزی شدهاند.
این حملات سبب شده بسیاری از شرکتهای بیمه دریایی نرخ بیمه عبور از این مسیر را بهشدت افزایش دهند یا ارائه بیمه برای این مسیر را بهطور موقت متوقف کنند.
وبسایت «اِساندپی گلوبال»، از منابع معتبر بینالمللی در حوزه اطلاعات مالی، اقتصادی و بازارهای انرژی، نیز ۲۲ اسفند بر اساس دادههای ردیابی، گزارش داد که عبور و مرور از طریق تنگه هرمز در ۱۲ مارس (۲۱ اسفند) «تقریبا» متوقف شد.
به گزارش این رسانه، پس از انتشار بیانیه منتسب به رهبر جدید جمهوری اسلامی تنها یک کشتی در حال عبور از این آبراه حیاتی مشاهده شد. دادههای این شرکت نشان میدهد که یک روز پیش از انتشار این بیانیه، هفت کشتی فلهبر در حال عبور از تنگه هرمز ثبت شده بود.
تحلیلهای اولیه در خصوص عملکرد جمهوری اسلامی در قبال تنگه هرمز این بود که تهران برای حفظ امکان صادرات نفت خود تنگه را باز نگه خواهد داشت، اما تهدید کنونی که بقای حکومت را با خطر جدی روبهرو کرده، واکنشی بسیار شدیدتر از برآوردهای اولیه از سوی جمهوری اسلامی را رقم زده است.