برخاستن دود سیاه انفجار در حوالی نارمک تهران
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال در دوشنبه ۲۵ اسفند، برخاستن دود بلند انفجار را در حوالی نارمک تهران نشان میدهد.
وزیر خارجه آلمان اعلام کرد کشورش از تحریمها علیه افرادی که مسئول مسدودسازی تنگه هرمز هستند حمایت میکند و وضعیت لبنان را «فاجعهبار» توصیف کرد.
او گفت: «اسرائیل و آمریکا باید هنگام دستیابی به اهداف خود بهطور شفاف با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.»
وزیر خارجه آلمان تاکید کرد: «ناتو نقشی در تنگه هرمز ندارد؛ پس از مشخص شدن اهداف آمریکا و اسرائیل، چارچوب امنیت منطقهای طراحی خواهد شد.»
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت: «ما در حال یک مقاومت غرورانگیز هستیم و به این مقاومت خود بدون تردید ادامه میدهیم. مطمئنم در یکی از روزهای آینده پیروزی خود را در این جنگ جشن میگیریم.»
او افزود: «فکر میکنم یک سال گذشته در تاریخ ایران بینظیر است. ما یک جنگ را پشت سر گذاشتیم و اکنون در جنگ دیگری به سر میبریم.»
عراقچی ادامه داد: «سالی که طی کردیم سال سختی بود با این حال با عزت و افتخار بود.
او در خصوص وضعیت عبور کشتیها در تنگه هرمز، گفت: «از نظر ما تنگه هرمز باز است و فقط بر روی دشمنان بسته است.»
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است حوالی محله سعادتآباد تهران در دوشنبه ۲۵ اسفند هدف حملات هوایی قرار گرفته است.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت: «ما از ماهها قبل هشدارهای لازم را به کشورهای منطقه داده بودیم و اکنون نیز پایگاههای نظامی و امکانات آمریکا در منطقه را مورد هدف قرار میدهیم.»
او ادامه داد: «در این روز شاهد استفاده مستمر آمریکا از پایگاههای نظامی، امکانات، تاسیسات و مجموعه ظرفیت های خود در کشورهای منطقه بودیم که قابل کتمان نیست.»
بقائی افزود: «همواره تاکید کردیم که ما هیچ خصومت و دشمنی با کشورهای منطقه نداریم و تا ابد با همدیگر همسایه خواهیم بود.»
روزنامه نیویورکتایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد محمد بنسلمان، ولیعهد عربستان سعودی، از دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، خواسته است به حملات سنگین علیه مواضع جمهوری اسلامی ادامه دهد.
نیویورکتایمز شامگاه یکشنبه ۲۴ اسفند به نقل از مقامهای کاخ سفید نوشت از زمان آغاز کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی، ترامپ بهطور منظم با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و رهبرای کشورهای عربی، بهویژه ولیعهد عربستان سعودی، گفتوگو میکند.
بر اساس این گزارش، درخواست بنسلمان از رییسجمهوری ایالات متحده برای ادامه حملات به مواضع حکومت ایران در راستای همان توصیهای است که ملک عبدالله، پادشاه سابق عربستان سعودی، پیشتر بارها خطاب به مقامهای واشینگتن مطرح کرده بود: «سر مار را قطع کنید.»
ملک عبدالله از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ قدرت را در این کشور در دست داشت.
گزارش نیویورکتایمز درباره حمایت بنسلمان از کارزار ترامپ علیه جمهوری اسلامی در شرایطی منتشر شد که حکومت ایران همچنان به حملات خود به کشورهای منطقه ادامه میدهد.
وزارت دفاع عربستان سعودی دوشنبه ۲۵ اسفند اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی از نیمهشب تا صبح دوشنبه، ۶۱ پهپاد را در شرق این کشور رهگیری و منهدم کردند.
شبکه العربیه نیز گزارش داد بهدنبال حمله پهپادی به منطقه صنایع نفتی در بندر فجیره امارات متحده عربی، آتشسوزی گستردهای رخ داده و تیمهای امدادی به منطقه اعزام شدهاند.
خبرگزاری رویترز نوشت عملیات بارگیری نفت در بندر فجیره پس از این حادثه به حالت تعلیق درآمده است.
بامداد ۲۵ اسفند نیز فرودگاه بینالمللی دبی با پهپاد هدف قرار گرفته بود.
حکومت ایران از زمان آغاز مناقشه کنونی، ۱۲ کشور منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، اردن، قطر، عراق، عمان و جمهوری آذربایجان را هدف قرار داده است؛ حملاتی که تهران اغلب آنها را با استناد به فعالیت پایگاههای نظامی ایالات متحده در این کشورها توجیه میکند.
این در حالی است که تاسیسات غیرنظامی، از جمله فرودگاهها و هتلها، از اهداف حملات جمهوری اسلامی بودهاند.
پیشتر بنسلمان و محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی، در گفتوگویی تلفنی هشدار دادند حملات مداوم حکومت ایران به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، «تنشزا و خطرناک» است و امنیت و ثبات منطقه را تهدید میکند.
آنها تاکید کردند کشورهای شورای همکاری خلیج فارس «با تمام قوا به تلاش برای دفاع از خود ادامه خواهند داد و تمام منابع موجود را برای حمایت از امنیت منطقه و برقراری ثبات آن فراهم خواهند کرد».
رییس امارات متحده عربی ۱۶ اسفند در اظهاراتی کمسابقه جمهوری اسلامی را «دشمن» خوانده و هشدار داده بود امارات «طعمه آسانی» نیست.