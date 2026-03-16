تخریب کامل کلانتری نیاوران تهران
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال در دوشنبه ۲۵ اسفند، ویرانه بهجامانده از کلانتری نیاوران تهران را پس از حملات هوایی اسرائیل نشان میدهد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با اشاره به نقض گسترده حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی تاکید کرد مردم ایران خواستار ایجاد تغییرات بنیادین و برخورداری از حق تعیین سرنوشت هستند و این موضوع باید محور هر راهحلی برای بحران ایران باشد.
ساتو دوشنبه ۲۵ اسفند در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو اعلام کرد از زمان آغاز ماموریت او بهعنوان گزارشگر ویژه در اوت ۲۰۲۴، روند نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی تشدید شده است.
او با اشاره به سرکوب معترضان در جریان اعتراضات سراسری دیماه گفت دهها هزار نفر، از جمله اعضای کادر درمان و وکلا، بازداشت شدند و از برخی بازداشتشدگان اعترافات اجباری گرفته شد.
ساتو رویه رایج حکومت در «تروریست» خواندن معترضان و متهم کردن اقلیتهای دینی به «جاسوسی» برای کشورهای خارجی را مورد انتقاد قرار داد و گفت بر اساس گزارشها، شماری از کودکان در ارتباط با این اعتراضات به اعدام محکوم شدهاند.
سارا حسین، رییس کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل، نیز در این نشست گفت حکومت ایران برای سرکوب اعتراضات دیماه، از سلاحهای جنگی از جمله مسلسل علیه شهروندان استفاده کرده است.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پیشتر در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای کشته شدند.
۲۳ بهمن، پارلمان اروپا در قطعنامهای ضمن محکوم کردن سرکوب خشونتبار مردم ایران هشدار داد کشتار معترضان از سوی جمهوری اسلامی میتواند مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد.
مشروح این خبر را اینجا بخوانید
همزمان با تشدید تنشها در منطقه، یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد عملیات زمینی «هدفمند» این کشور در جنوب لبنان تا زمان رفع تهدیدهای حزبالله ادامه خواهد داشت.
او دوشنبه ۲۵ اسفند پس از برگزاری جلسه ارزیابی با فرماندهان نظامی گفت ارتش اسرائیل عملیاتی زمینی را در لبنان آغاز کرده است تا «تهدیدها را از میان بردارد» و از ساکنان مناطق شمالی اسرائیل محافظت کند.
کاتز افزود او و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، به ارتش دستور دادهاند «زیرساختهای تروریستی» در نزدیکی مرز را نابود کند تا از بازگشت نیروهای حزبالله به این منطقه جلوگیری شود، همانگونه که پیشتر چنین سیاستی علیه حماس در رفح، بیتحانون و تونلهای غزه در دستور کار قرار گرفته بود.
او تاکید کرد تا زمانی که امنیت برای ساکنان شمال اسرائیل برقرار نشود، آوارگان لبنانی امکان بازگشت به خانههای خود را نخواهند داشت.
ارتش اسرائیل صبح ۲۵ اسفند از آغاز یک عملیات زمینی «هدفمند» علیه اهداف کلیدی حزبالله در جنوب لبنان خبر داد.
اسرائیل هدف از این عملیات را ایجاد یک منطقه حائل گستردهتر در جنوب لبنان اعلام کرد.
«رهبر حزبالله میتواند بهزودی به نصرالله و خامنهای بپیوندد»
وزیر دفاع اسرائیل در ادامه سخنان خود، از مواضع نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، انتقاد کرد و گفت اقدامات او به آوارگی بیش از یک میلیون لبنانی انجامیده، اما خود در زیر زمین پنهان شده است.
کاتز افزود اگر قاسم دلتنگ حسن نصرالله و علی خامنهای است، «بهزودی میتواند در اعماق جهنم با آنها دیدار کند».
او هشدار داد حزبالله بهدلیل تلاشهایش برای نابودی اسرائیل «بهای سنگینی» خواهد پرداخت.
حزبالله ۱۱ اسفند در حمایت از حکومت ایران، اسرائیل را هدف قرار داد و لبنان را به مناقشه کنونی کشاند. اسرائیل نیز در واکنش، عملیات نظامی تازهای را علیه این گروه نیابتی جمهوری اسلامی آغاز کرد.
ششم اسفند، یک مقام ارشد حزبالله در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفته بود این گروه در صورت حملات «محدود» آمریکا به ایران مداخله نظامی نخواهد کرد، اما هرگونه آسیب به علی خامنهای را «خط قرمز» میداند.
خامنهای ۹ اسفند در عملیات مشترک اسرائیل و آمریکا کشته شد.
ابراز نگرانی آلمان از عملیات زمینی اسرائیل
خبرگزاری رویترز ۲۵ اسفند به نقل از سخنگوی دولت آلمان نوشت نشانهها از آمادگی اسرائیل برای آغاز یک تهاجم زمینی گسترده در لبنان حکایت دارند.
این مقام دولت آلمان هشدار داد چنین عملیاتی میتواند به وخامت اوضاع انسانی در منطقه بینجامد.
او تاکید کرد برلین از تلاشها برای از سرگیری مذاکرات میان اسرائیل و لبنان استقبال میکند.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، ۲۴ اسفند با اشاره به پشتیبانی تهران از حزبالله گفت جمهوری اسلامی باید حملات خود به کشورهای منطقه، چه به صورت مستقیم و چه از طریق گروههای نیابتی، را متوقف کند.
حزبالله یکی از مهمترین گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه محسوب میشود و حکومت ایران طی سالهای گذشته حمایت مالی و تسلیحاتی گستردهای از این گروه به عمل آورده است.
این سیاست با واکنش منفی گستردهای در داخل ایران مواجه شده و شهروندان که با وخامت شرایط اقتصادی و بحران معیشتی دستوپنجه نرم میکنند، پشتیبانی تهران از گروههای نیابتی، از جمله حزبالله، حماس و حوثیهای یمن، را بهشدت مورد انتقاد قرار دادهاند.
فرمانده سنتکام در ویدیویی درباره تحولات عملیات «خشم حماسی» در شانزدهمین روز حملات به جمهوری اسلامی گفت جمعه گذشته نیروهای ایالات متحده، یک حمله دقیق در جزیره خارک انجام دادند و بیش از ۹۰ هدف نظامی، از جمله انبارهای مین و موشکهای دریایی و دیگر زیرساختهای نظامی را نابود کردند.
سنتکام افزود تاکنون خلبانان نیروی هوایی، نیروی دریایی و تفنگداران بیش از شش هزار پرواز رزمی انجام دادهاند و تمرکز عملیات بر نابودی موشکهای بالستیک، پهپادها و تهدیدهای دریایی ایران است. به گفته این فرماندهی، بیش از ۱۰۰ شناور نظامی جمهوری اسلامی نیز منهدم شده است.
سنتکام همچنین اعلام کرد جمهوری اسلامی طی دو هفته گذشته بیش از ۳۰۰ حمله به کشورهایی از جمله عمان، عربستان، اسرائیل، اردن، قبرس، ترکیه، آذربایجان، امارات، قطر، عراق، کویت و بحرین انجام داده و غیرنظامیان را هدف قرار داده است.
این فرماندهی افزود جمهوری اسلامی در روزهای اخیر با بمبهای خوشهای محلههای غیرنظامی در تلآویو را هدف قرار داده و آمریکا این اقدام را محکوم میکند.
عاطفه رمضانیزاده و فاطمه پسندیده، دو بازیکن تیم ملی فوتبال زنان ایران که در پی تهدیدهای امنیتی جمهوری اسلامی، در استرالیا پناهنده شدند، در محل تمرین تیم فوتبال زنان «بریزبن رور» حضور یافتند و با این تیم تمرین کردند.
باشگاه «بریزبن رور» با انتشار تصاویری از این دو فوتبالیست ایرانی نوشت: «امروز باشگاه بریزبن رور رسما از فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانیزاده در مجموعه تمرینی باشگاه استقبال کرد تا در تمرینات تیم زنان لیگ A شرکت کنند و متعهد است محیطی حمایتی برای آنها در مسیر مراحل بعدی فراهم کند.»
در پی تهدیدهای جانی و امنیتی از سوی جمهوری اسلامی، شماری از اعضا و بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان ایران که برای حضور در جام قهرمانی آسیا به استرالیا سفر کرده بودند، از بازگشت به ایران خودداری کردند و در این کشور درخواست پناهندگی دادند.
پس از اعلام پناهندگی چند بازیکن در استرالیا، برخی از آنها با فشار مدیران فدراسیون فوتبال و مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی از تصمیم خود منصرف شدند، استرالیا را ترک کردند و به اردوی تیم ملی زنان در مالزی پیوستند.
با ادامه حملات آمریکا و اسرائیل در حمایت از مردم ایران، نگرانیها از وضعیت بازداشتشدگان و زندانیان در ایران افزایش یافته است.
گفتوگو با امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بینالملل