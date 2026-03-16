او دوشنبه ۲۵ اسفند پس از برگزاری جلسه ارزیابی با فرماندهان نظامی گفت ارتش اسرائیل عملیاتی زمینی را در لبنان آغاز کرده است تا «تهدیدها را از میان بردارد» و از ساکنان مناطق شمالی اسرائیل محافظت کند.

کاتز افزود او و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به ارتش دستور داده‌اند «زیرساخت‌های تروریستی» در نزدیکی مرز را نابود کند تا از بازگشت نیروهای حزب‌الله به این منطقه جلوگیری شود، همان‌گونه که پیش‌تر چنین سیاستی علیه حماس در رفح، بیت‌حانون و تونل‌های غزه در دستور کار قرار گرفته بود.

او تاکید کرد تا زمانی که امنیت برای ساکنان شمال اسرائیل برقرار نشود، آوارگان لبنانی امکان بازگشت به خانه‌های خود را نخواهند داشت.

ارتش اسرائیل صبح ۲۵ اسفند از آغاز یک عملیات زمینی «هدفمند» علیه اهداف کلیدی حزب‌الله در جنوب لبنان خبر داد.

اسرائیل هدف از این عملیات را ایجاد یک منطقه حائل گسترده‌تر در جنوب لبنان اعلام کرد.

«رهبر حزب‌الله می‌تواند به‌زودی به نصرالله و خامنه‌ای بپیوندد»

وزیر دفاع اسرائیل در ادامه سخنان خود، از مواضع نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، انتقاد کرد و گفت اقدامات او به آوارگی بیش از یک میلیون لبنانی انجامیده، اما خود در زیر زمین پنهان شده است.

کاتز افزود اگر قاسم دلتنگ حسن نصرالله و علی خامنه‌ای است، «به‌زودی می‌تواند در اعماق جهنم با آن‌ها دیدار کند».

او هشدار داد حزب‌الله به‌دلیل تلاش‌هایش برای نابودی اسرائیل «بهای سنگینی» خواهد پرداخت.

حزب‌الله ۱۱ اسفند در حمایت از حکومت ایران، اسرائیل را هدف قرار داد و لبنان را به مناقشه کنونی کشاند. اسرائیل نیز در واکنش، عملیات نظامی تازه‌ای را علیه این گروه نیابتی جمهوری اسلامی آغاز کرد .

ششم اسفند، یک مقام ارشد حزب‌الله در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفته بود این گروه در صورت حملات «محدود» آمریکا به ایران مداخله نظامی نخواهد کرد، اما هرگونه آسیب به علی خامنه‌ای را «خط قرمز» می‌داند.

خامنه‌ای ۹ اسفند در عملیات مشترک اسرائیل و آمریکا کشته شد .

ابراز نگرانی آلمان از عملیات زمینی اسرائیل

خبرگزاری رویترز ۲۵ اسفند به نقل از سخنگوی دولت آلمان نوشت نشانه‌ها از آمادگی اسرائیل برای آغاز یک تهاجم زمینی گسترده در لبنان حکایت دارند.

این مقام دولت آلمان هشدار داد چنین عملیاتی می‌تواند به وخامت اوضاع انسانی در منطقه بینجامد.

او تاکید کرد برلین از تلاش‌ها برای از سرگیری مذاکرات میان اسرائیل و لبنان استقبال می‌کند.

امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، ۲۴ اسفند با اشاره به پشتیبانی تهران از حزب‌الله گفت جمهوری اسلامی باید حملات خود به کشورهای منطقه، چه به صورت مستقیم و چه از طریق گروه‌های نیابتی، را متوقف کند.

حزب‌الله یکی از مهم‌ترین گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه محسوب می‌شود و حکومت ایران طی سال‌های گذشته حمایت مالی و تسلیحاتی گسترده‌ای از این گروه به عمل آورده است.

این سیاست با واکنش منفی گسترده‌ای در داخل ایران مواجه شده و شهروندان که با وخامت شرایط اقتصادی و بحران معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، پشتیبانی تهران از گروه‌های نیابتی، از جمله حزب‌الله، حماس و حوثی‌های یمن، را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده‌اند.