براساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، وضع جسمی مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، و ناتوانی او در برقراری ارتباط مستمر و منظم با مقامها و نهادهای مسئول در جمهوری اسلامی، موجب واکنش انتقادی و برخی اقدامات سیاسی در میان طیفی از روحانیان حاکم شده است.
بهگفته این منابع، علیاصغر حجازی قائم مقام دفتر علی خامنهای، و علیرضا اعرافی از فقهای شورای نگهبان، از جمله روحانیانی هستند که با انتقاد از شرایط جسمی و توان مدیریتی مجتبی خامنهای و تضعیف جایگاه رهبری در جمهوری اسلامی، تلاش میکنند قدرت و اختیارات در راس حکومت به شورای موقت رهبری بازگردد.
حجازی و اعرافی از جمله روحانیان پرنفوذی هستند که به افزایش اختیارات سپاه پاسداران و تسلط سرداران سپاه بر فرآیندهای تصمیمگیری حکومت، همزمان با جنگ، انتقاد دارند.
چند منبع مطلع ۱۷ اسفند در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفتند که علیاصغر حجازی، قائم مقام دفتر علی خامنهای و معاون سیاسی و امنیتی او از حمله اسرائیل جان سالم به در برده و کشته نشده است.
این منابع که بهدلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود تاکید کردند که حجازی زنده است.
پیشتر رسانههای اسرائیلی بهنقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داده بودند که اصغر حجازی از بانفودترین چهرههای امنیتی در دفتر علی خامنهای کشته شده است. مقامات و رسانههای جمهوری اسلامی این گزارشها را تکذیب نکرده بودند.
این مقام اسرائیلی که نامش اعلام نشده ۱۵ اسفند گفت که علیاصغر حجازی، قائممقام دفتر علی خامنهای، در حمله اسرائیل کشته شده است.
پس از کشته شدن علی خامنهای در اولین دقایق حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۹ اسفند، شورای موقت رهبری با حضور مسعود پزشکیان رییس دولت در جمهوری اسلامی، غلامحسین محسنی اژهای رییس قوه قضاییه و علیرضا اعرافی تشکیل شد. پس از معرفی مجتبی خامنهای بهعنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی و جانشین دیکتاتور تهران، مقامات جمهوری اسلامی از پایان کار این شورا خبر دادند.
از هنگام معرفی مجتبی خامنهای بهعنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی او در انظار عمومی دیده نشده و هیچ تصویر و ویدیویی از او منتشر نشده است. انتشار اولین پیام کتبی او در شامگاه چهارشنبه ۲۰ اسفند، ابهامات و تردیدها در مورد وضعیت جسمی مجتبی خامنهای و توان او برای رهبری بقایای جمهوری اسلامی بیش از پیش افزایش یافت.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، جمعه ۲۲ اسفند در یک نشست خبری تایید کرد که مجتبی خامنهای در جریان حملات اسرائیل و آمریکا مجروح شده و همچون «موشی» به زیر زمین خزیده است.
هگست از جراحت چهره مجتبی خامنهای و «بدشکل» شدن او خبر داد و گفت که او نمیتواند در انظار عمومی ظاهر شود.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل نیز شامگاه پنجشنبه ۲۱ اسفند، بدون اشاره به زخم چهره مجتبی خامنهای گفت: «دیکتاتور جدید، مجتبی، عروسک دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حتی نمیتواند چهره خود را در برابر مردم نشان دهد.»
پیشتر نیز منابع و رسانههای متعددی از مجروح شدن مجتبی خامنهای خبر داده بودند. رسانههای حکومتی در جمهوری اسلامی نیز از او بهعنوان «جانباز جنگ رمضان» یاد کردهاند.
درحالی که هنوز جزییات دقیقی در مورد وضعیت جسمی مجتبی خامنهای منتشر نشده، بهنظر میرسد که خلاء ناشی از کشته شدن علی خامنهای در زیر حملات شدید آمریکا و اسرائیل پر نشده است.
منابع مطلع به ایراناینترنشنال گفتند که شکاف و اختلافنظر میان مقامهای سیاسی و روحانیان حکومتی با فرماندهان سپاه پاسداران، پس از کشتهشدن دیکتاتور ایران، و بهویژه بعد از معرفی مجتبی خامنهای بهعنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی تشدید شده است.
براساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دو دیپلمات جمهوری اسلامی در کشورهای دانمارک و استرالیا، با ترک محل خدمت خود درخواست پناهندگی کردهاند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، علیرضا صحبتی، دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی در کپنهاگ، و محمد پورنجف دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی در کانبرا، تازهترین دیپلماتهای جمهوری اسلامی هستند که درخواست پناهندگی دادهاند. پورنجف پیشتر نیز به عنوان کاردار سفارت جمهوری اسلامی در استرالیا فعالیت کرده بود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پس از آغاز حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، از دیپلماتهای جمهوری اسلامی در سراسر جهان خواسته بود از حکومت فاصله بگیرند و درخواست پناهندگی بدهند.
او در پیامی اعلام کرده بود این افراد میتوانند در ساختن «ایران جدید و بهتر» نقش داشته باشند.
در ماههای اخیر، همزمان با تشدید تحولات سیاسی و اجتماعی مرتبط با انقلاب ملی ایرانیان، موارد دیگری از ترک ماموریت دیپلماتهای جمهوری اسلامی و درخواست پناهندگی آنان نیز گزارش شده بود.
پیشتر ایراناینترنشنال گزارش داده بود علیرضا جیرانی حکمآباد، دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی در دفتر اروپایی سازمان ملل در ژنو، محل کار خود را ترک کرده و از سوئیس درخواست پناهندگی کرده است.
بر اساس اطلاعاتی که منابع دیپلماتیک در ژنو در اختیار ایراناینترنشنال گذاشتهاند، این دیپلمات ارشد که با رتبه رایزن یکم و با سمت وزیرمختار، معاونت نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در مقر اروپایی سازمان ملل و چندین نهاد بینالمللی مستقر در ژنو را بر عهده داشت، به همراه خانواده خود از مقامهای سوئیسی درخواست پناهندگی کرده است.
به گفته این منابع، او بهدلیل ترس از بازگشت به ایران و نگرانی از پیامدهای احتمالی در شرایط انقلابی و احتمال فروپاشی ساختاری حکومت، حاضر به بازگشت نشده و اقدام به ارائه درخواست پناهندگی کرده است.
غلامرضا دریکوند، کاردار سفارت جمهوری اسلامی در اتریش، نیز پس از ترک محل ماموریت خود، از سوئیس درخواست پناهندگی کرده است.
منابع آگاه سهشنبه ۱۴ بهمن به ایراناینترنشنال گفتند وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی درباره دریکوند سکوت اختیار کرده است و کارکنان این وزارتخانه نیز بهدلیل هراس از نهادهای اطلاعاتی، یا درباره این دیپلمات سخنی نمیگویند یا اظهار بیاطلاعی میکنند.
او پیشتر در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ سمت کاردار سفارت جمهوری اسلامی در جمهوری چک را بر عهده داشت.
به گفته برخی همکاران دریکوند، با توجه به سابقه کاری و مسیر حرفهای این دیپلمات، او در صورت ادامه فعالیت در وزارت خارجه این امکان را داشت که تا سطح سفیر ارتقا پیدا کند.
اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که نبیه بری، رییس پارلمان لبنان، ماهانه بالغ بر ۵۰۰ هزار دلار از جمهوری اسلامی دریافت میکند تا منافع حکومت ایران و گروه حزبالله را در لبنان مورد حمایت قرار دهد.
منابعی از داخل حکومت جمهوری اسلامی دوشنبه ۱۸ اسفند به ایراناینترنشنال گفتند مقادیر قابل توجهی منابع مالی بهطور منظم در اختیار بری قرار میگیرد.
این منابع افزودند اقدامات جمهوری اسلامی تلاشی برای «خریدن» وحدت در میان رهبری شیعیان لبنان به شمار میرود تا اطمینان حاصل شود که آنها «بر اساس منافع ایران عمل میکنند، نه منافع لبنان».
نبیه بری به تقاضای ایراناینترنشنال برای اظهارنظر پاسخی نداد. یکی از مشاورانش نیز گفت آقای بری در این برهه زمانی درباره این مساله اظهارنظری نمیکند.
با این حال، ساعاتی پیش از انتشار این گزارش، دفتر رییس مجلس لبنان در بیانیهای این مساله را «نادرست و بی اساس» دانست.
به گفته منابع آگاه، رییس پارلمان لبنان بهطور علنی با تصمیم اخیر حزبالله برای ورود به درگیریهای منطقهای در حمایت از جمهوری اسلامی مخالفت نکرده است، زیرا نمیخواهد منابع مالی خود را به خطر بیندازد.
بری که ریاست جنبش امل را بر عهده دارد، یکی از چهرههای اثرگذار در معادلات سیاسی و امنیتی لبنان است و نفوذ او نهتنها در صحنه داخلی، بلکه در روابط خارجی این کشور نیز بهروشنی دیده میشود.
جنبش امل یک سازمان شیعه در لبنان است که در دهه ۱۹۷۰ شکل گرفت و به یکی از بازیگران مهم صحنه سیاسی این کشور تبدیل شد. این جنبش روابط نزدیک و همکاری سیاسی با حزبالله دارد و هر دو در اردوگاه شیعیان لبنان قرار میگیرند.
حزبالله ۱۱ اسفند در حمایت از حکومت ایران، اسرائیل را هدف قرار داد و لبنان را به مناقشه کنونی کشاند. اسرائیل نیز در واکنش، عملیات نظامی تازهای را علیه این گروه نیابتی جمهوری اسلامی آغاز کرد.
ششم اسفند، یک مقام ارشد حزبالله در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفته بود این گروه در صورت حملات «محدود» آمریکا به ایران مداخله نظامی نخواهد کرد، اما هرگونه آسیب به علی خامنهای را «خط قرمز» میداند.
خامنهای ۹ اسفند در عملیات مشترک اسرائیل و آمریکا کشته شد.
«بری از طرح خلع سلاح حزبالله حمایت نکرده است»
منابع آگاه در ادامه به ایراناینترنشنال گفتند بری حاضر به پشتیبانی از تلاشهای دولت لبنان برای خلع سلاح حزبالله نشده، زیرا باید در ازای دریافت پولهای هنگفت از جمهوری اسلامی، «اقداماتی را در پارلمان لبنان پیش ببرد که با منافع تهران همسو باشد».
جوزف عون، رییسجمهوری و نواف سلام، نخستوزیر لبنان، در ماههای اخیر کوشیدهاند بهمنظور کاهش تنشها با اسرائیل و جامعه بینالمللی، حزبالله را برای خلع سلاح تحت فشار قرار دهند.
نیروهای ارتش در بخشهایی از جنوب لبنان سلاحهای حزبالله را ضبط کردهاند، اما مقامهای ارشد لبنانی گفتهاند اجرای کامل این طرح میتواند به تنشهای داخلی منجر شود، زیرا حزبالله از تحویل کامل زرادخانهاش خودداری کرده است.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله و مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون بارها با خلع سلاح این گروه مخالفت کردهاند.
در پی حمله حزبالله به اسرائیل و اقدام تلافیجویانه این کشور، دولت لبنان ۱۱ اسفند اعلام کرد فعالیتهای نظامی این گروه نیابتی جمهوری اسلامی در لبنان ممنوع میشود.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، ۱۶ اسفند به دولت لبنان هشدار داد اگر همچنان قادر به اجرای تعهدات مربوط به خلع سلاح حزبالله نباشد، لبنان «بهای بسیار سنگینی» خواهد پرداخت.
حکومت ایران حزبالله را یکی از ارکان اصلی «محور مقاومت» میداند.
«محور مقاومت» عنوانی است که مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی برای گروههای مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، جهاد اسلامی، حزبالله، حشد شعبی و حوثیهای یمن، استفاده میکنند.
اول دیماه، شبکه کان اسرائیل از موافقت تهران با پرداخت یک میلیارد دلار به حزبالله خبر داد.
ششم آذر، روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد حکومت ایران طی یک سال گذشته صدها میلیون دلار درآمد نفتی را از طریق صرافیها، شرکتهای خصوصی و شبکه حواله در دبی به حزبالله منتقل کرده است.
اسرائیل در حال استفاده از یک روش جدید برای پرتاب گروهی پهپاد از آسمان ایران با هدف قرار دادن یگانهای سرکوب سپاه پاسداران است. در این روش تازه، از یک سکوی پرنده به عنوان پرتابگر مادر برای پرواز پهپادهایی استفاده میشود که از هوش مصنوعی و بانک اطلاعاتی بزرگی از اهداف برخوردارند.
بنا بر اطلاعاتی که ایراناینترنشنال به آن دست یافته، اسرائیل برای استفاده از این سیستم جنگافزاری جدید بهطور گسترده و موثر از هوش مصنوعی و هدایت رایانهای بهره میبرد.
این سامانه امکان تجسس، شناسایی و حمله دقیق نقطهای را فراهم میکند و دقت آن حتی تا شناسایی بر اساس تشخیص چهره یک فرد میرسد.
اسرائیل برای فراهم آوردن زمینه استفاده فراگیرتر از این روش نوین، در همکاری با آمریکا در روزهای ابتدایی عملیات، پدافند جمهوری اسلامی را نابود کرد و توانست برتری هوایی خود را بر آسمان ایران تثبیت و در نهایت راه را برای بهکارگیری این روش جدید هموار کند.
در حال حاضر، عمده عملیات تجسس-شناسایی در ایران با پهپادهای اسرائیلی هرمس و هرون و نیز پهپادهای MQ-9 Reaper آمریکا انجام میشود.
چهار شاخصه اصلی عملیات تهاجمی پهپادی اسرائیل در چارچوب مفهوم کشتی یا پرتابگر مادر عبارتند از: توانایی تخلیه یا پرتاب انبوه پهپادهای تهاجمی به همراه ریزپهپادها، توانایی حمله شبکهمحور یا دادهمحور با قابلیت هوش مصنوعی، قابلیت عملیات بر پایه انتخاب هدف از بانک اهداف مبتنی بر هوش مصنوعی با توان تحلیل پیشبینانه تهدید و تشخیص الگوی رفتاری اهداف انسانی روی زمین، و در نهایت غافلگیری بهدلیل پرواز در ارتفاع بالا و صدای کم پرندهها.
نکته شاخص در کارزار هوایی فعلی در ایران این است که در عملیاتهای اخیر، اسرائیل به سمت «تیمسازی میان هواپیمای سرنشیندار و پرنده بدون سرنشین» (MUM-T) حرکت کرده است.
بر این اساس، پهپادهای بدون سرنشین در عملیات تهاجمی در ایران از سه پلتفرم عمده پرتاب میشوند.
نخست، هواپیماهای ترابری به عنوان «حامل پهپاد». گزارشها نشان میدهد که اسرائیل از هواپیماهای ترابری مانند C-130 برای رها کردن تعداد زیادی پهپاد تهاجمی در ارتفاع بالا استفاده میکند. این کار به پهپادها اجازه میدهد صدها کیلومتر مسافتی را طی کنند که در صورت پرتاب از زمین قادر به پیمودن آن نبودند.
دوم، پهپادهای هرون که بهعنوان یکی از بزرگترین پهپادهای جهان قادرند در ارتفاع ۴۵ هزار فوت پرواز کنند. این پرنده بهعنوان کشتی مادر یا حامل هوایی برای تخلیه میکروپهپادها یا ریزپهپادها علیه مواضع قوای سرکوب و دیگر اهداف نظامی مورد استفاده قرار میگیرد.
سوم، اسرائیل احتمالا از جنگندههای خود مانند F-15I رام یا F-16I صوفا نیز میتواند پهپادهای کوچکتر را در پادها یا روی پایلونهای بال حمل کند و آنها را در ارتفاع بالا رها کند تا بهعنوان طعمه، اخلالگر جنگ الکترونیک یا دیدهبان شناسایی عمل کنند.
آنچه مسلم به نظر میرسد این است که اسرائیل در جنگ با جمهوری اسلامی و در حمایت از مردم ایران در حال بهکارگیری پیشرفتهترین فناوریهای پهپادی است.
اسرائیل در حال ضربه زدن به نقطه ضعف جمهوری اسلامی، یعنی عقبماندگی تکنولوژیک، است.
جمهوری اسلامی سالها به توان پهپادی خود میبالید و هنوز هم به کشورهای همسایه حملههای پهپادی انجام میدهد، اما این ابابیلهای اسرائیل هستند که با پرسه زدن در آسمان ایران، نیروهای سرکوبگر را شناسایی میکنند و آنها را بهشکلی غافلگیرانه هدف قرار میدهند.