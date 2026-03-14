بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، یکی از اعضای کادر فنی تیم ملی فوتبال زنان که پیشتر به دولت استرالیا اعلام پناهندگی کرده، در تلاش است با انتقال صحبتهای مهدی تاج به بازیکنان، آنان را از پناهندگی منصرف و برای برگشت به ایران متقاعد کند.
زهرا سلطان مشکهکار، مسئول تدارکات تیم ملی فوتبال زنان ایران که با نام «فلور» شناخته میشود، همراه محدثه ذلفی، پس از پنج بازیکن دیگر به دولت استرالیا اعلام پناهندگی کرد.
همزمان کاروان تیم ملی فوتبال زنان ایران که برای حضور در رقابتهای جام قهرمانی آسیا اعزام شده بود، همچنان در مالزی مانده است.
هنوز مشخص نیست این توقف به دلیل نیافتن مسیر امن برای بازگشت به ایران است یا برای پیوستن دیگر پناهجویان به اعضای تیم، پیش از بازگشت.
پیشتر مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، با «ضعیف» خواندن بازیکنان زن گفته بود آنها تحت تاثیر شرایط حضور در گلدکوست قرار گرفتهاند و مسئولان در تلاشاند همه بازیکنان را به ایران بازگردانند.
دادستانی جمهوری اسلامی نیز با انتشار بیانیه و تهدید غیرمستقیم بازیکنان از طریق خانوادههایشان، اعلام کرده بود: «برای صلاح خانوادههای خود به ایران بازگردید.»
شاهزاده رضا پهلوی در گفتوگو با نیوزنیشن ابراز امیدواری کرد در پایان کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، «قطعا فرصت دوبارهای ایجاد خواهد شد و زمان امنتری برای مردم فراهم میشود تا خیابانها را دوباره در دست بگیرند.»
او گفت: «امیدوارم این آخرین فشار برای وادار کردن حکومت به فروپاشی نهایی و آغاز دورهای تازه برای ما باشد.»
شاهزاده پهلوی در پاسخ به پرسشی درباره چارچوب زمانی برای فراخوان تظاهرات مردم ایران گفت: «از زمان کشتار هممیهنانم که غیرمسلح بودند و در برابر حکومتی قرار داشتند که در سرکوب آنها تردید نکرد، ما مجبور شدیم از مردم بخواهیم برای حفظ امنیت خود در خانههایشان بمانند تا زمانی که شرایط برابر شود و سپس این فرصت را داشته باشند که دوباره به خیابانها بازگردند و اوضاع را در دست بگیرند.»
او افزود: «جدول زمانی برای فراخوان به طور مستقیم به میزان خنثیسازی نیروهای سرکوبگر بستگی دارد. کارزارهای هوایی که در روزهای اخیر علیه حکومت آغاز شده، نشان داده است که نهتنها پایگاههای اصلی حکومت، بلکه عناصری نیز که حکومت از آنها علیه جمعیت غیرنظامی استفاده کرده است، هدف حمله بودهاند.»
منابع امنیتی عراقی به رویترز گفتند سفارت آمریکا در بغداد در حملهای موشکی هدف قرار گرفت.
آسوشیتدپرس نیز به نقل از دو مقام امنیتی گزارش داد یک موشک به سکوی بالگرد در داخل سفارت آمریکا در بغداد اصابت کرده است.
منابع امنیتی به رویترز گفتند این حمله باعث برخاستن دود از ساختمان سفارت شد، اما جزئیاتی درباره میزان خسارت ارائه نکردند.
پیشتر العربیه به نقل از یک منبع امنیتی عراقی گزارش داده بود که یک حمله پهپادی سفارت آمریکا در بغداد را هدف قرار داده است.
دونالد ترامپ گفت تغییر حکومت در ایران ممکن است در نهایت رخ دهد، اما احتمالا بهصورت فوری اتفاق نخواهد افتاد. او سرکوب معترضان از سوی مقامهای جمهوری اسلامی را مانعی بزرگ بر سر راه شکلگیری خیزش مردمی دانست.
ترامپ در گفتوگو با رادیو فاکسنیوز اظهار داشت نیروهای امنیتی وفادار به جمهوری اسلامی بهطور معمول معترضان را در خیابانها هدف گلوله قرار میدهند و این موضوع، با وجود افزایش فشار ناشی از ادامه درگیریها، چالشی جدی برای غیرنظامیان بدون سلاح ایجاد کرده است.
او با اشاره به نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی گفت: «آنها واقعا افراد را در خیابانها با مسلسل هدف قرار میدهند اگر بخواهند اعتراض کنند. برای مردمی که سلاح ندارند، این مانع بسیار بزرگی است.»
دونالد ترامپ افزود اگرچه تغییر در داخل ایران در نهایت رخ خواهد داد، اما در چنین شرایطی بعید است بهسرعت اتفاق بیفتد.
او گفت: «اتفاق خواهد افتاد، اما احتمالا ـ شاید نه فورا.»
ارتش اسرائیل اعلام کرد حملات آن به نیروهای حکومت ایران ادامه دارد و نیروی هوایی این کشور در جریان عملیات شبانه، نیروهای بسیج را هنگام فعالیت در ایستهای بازرسی تازهتاسیس در تهران هدف قرار داده و کشته است.
در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است چندین نظامی که در این ایستهای بازرسی فعالیت میکردند، پس از شناسایی محل استقرار و تحرکاتشان هدف قرار گرفتند.
این نهاد افزود این حمله در ادامه مجموعه حملاتی است که طی هفته گذشته انجام شده است.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد به حمله به سامانهها و نیروهای جمهوری اسلامی در هر مکانی که فعالیت کنند ادامه خواهد داد.