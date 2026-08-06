بر اساس این تحلیل که پنج‌شنبه ۱۵ مرداد در خبرگزاری رویترز منتشر شد، بهای نفت برنت که اول مرداد تا حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه افزایش یافته بود، اکنون به حدود ۸۰ دلار رسیده است.

این افت قیمت پس از آن رخ داد که گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال دستیابی به توافقی برای ازسرگیری تردد شناورها در تنگه هرمز بالا گرفت.

این توافق احتمالی بر پایه تفاهمی میان تهران و مسقط برای ایجاد مسیرهای امن کشتیرانی در تنگه هرمز شکل خواهد گرفت.

با این حال، تجربه یادداشت تفاهم نافرجام خردادماه نشان می‌دهد بازار ممکن است بار دیگر بیش از اندازه به تحقق این سناریو خوش‌بین باشد.

بوسو هشدار داد در دو ماه گذشته تهدیدهای جمهوری اسلامی افزایش یافته، ظرفیت پالایش جهانی کاهش پیدا کرده، ذخایر انرژی افت کرده و تعداد گلوگاه‌های آسیب‌پذیر در زنجیره عرضه بیشتر شده است.

از این رو، حتی اگر واشینگتن و تهران به توافقی تازه دست یابند، ریسک اتکای بازار بر موفقیت آن بیشتر از گذشته خواهد بود.

طی هفته‌های گذشته، حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز به تشدید تنش‌ها در منطقه انجامیده است.

رایزنی‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز در روزهای اخیر وارد مرحله تازه‌ای شده است. دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، پیش‌تر هشدار داد جمهوری اسلامی در صورت نپذیرفتن توافق یا عدول از توافق احتمالی، با پیامدهای «بسیار سختی» مواجه خواهد شد.

تنگه هرمز، محور اصلی اختلاف

کنترل تنگه هرمز اکنون به مهم‌ترین محور اختلاف میان تهران و واشینگتن تبدیل شده است.

بوسو نوشت برخلاف تفاهم خردادماه که وضعیت آینده این آبراه را مبهم باقی گذاشت، انتظار می‌رود توافق جدید دست‌کم بخشی از کنترل تردد در آب‌های منطقه را به جمهوری اسلامی واگذار کند.

ایالات متحده و متحدان منطقه‌ای آن سال‌ها هرگونه کنترل حکومت ایران بر تنگه هرمز را رد کرده‌اند، اما پس از بیش از پنج ماه اختلال در صادرات انرژی، برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ممکن است برای احیای بخشی از درآمدهای از دست‌رفته نفت و گاز خود، به مصالحه تن دهند.

به باور بوسو، همین کشورها اکنون فشار بیشتری بر ترامپ وارد می‌آورند؛ سیاستمداری که تنها چند ماه مانده به انتخابات میان‌دوره‌ای، با انتقادهای داخلی درباره نحوه مدیریت این بحران روبه‌رو است.

این در شرایطی است که صادرات نفت از طریق تنگه هرمز در ماه ژوئیه (۱۰ تیر تا ۹ مرداد) به حدود یک‌پنجم سطح پیش از جنگ رسید.

بوسو خاطرنشان کرد پس از تفاهم خردادماه، معامله‌گران می‌توانستند امیدوار باشند آتش‌بس سرانجام به بازگشایی کامل تنگه هرمز منجر شود، اما اکنون دستیابی به عبور و مرور آزاد و بدون محدودیت از این آبراه بسیار دور از دسترس به نظر می‌رسد.

پیش از آغاز جنگ اخیر در ۹ اسفند ۱۴۰۴، به‌طور متوسط روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت از خلیج فارس از طریق تنگه هرمز صادر می‌شد؛ رقمی که حدود ۲۰ درصد عرضه جهانی نفت را تشکیل می‌داد.

۱۴ مرداد، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل را مسئول بحران تنگه هرمز معرفی کرد و با اشاره به مذاکرات جاری تهران و مسقط گفت توافق احتمالی با عمان به‌تنهایی نمی‌تواند به معنای امن شدن این آبراه برای کشتی‌های عبوری باشد.

موج عرضه دیگر تکرار نمی‌شود

به نوشته بوسو، شرایط عرضه نسبت به دو ماه گذشته به‌طور محسوسی تغییر کرده است.

در آستانه آتش‌بس خرداد، نزدیک به ۱۵۰ میلیون بشکه نفت در صدها نفتکش پشت تنگه هرمز انباشته شده بود و بازار انتظار داشت با بازگشایی مسیر، حجم بزرگی از نفت وارد بازار شود.

بر اساس داده‌های شرکت کپلر، در ماه پس از آن توافق حدود ۷۰ میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی از خلیج فارس صادر شد؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره کمبود عرضه را کاهش داد و به‌ویژه برای مصرف‌کنندگان آسیایی آرامش نسبی به همراه آورد.

اما اکنون تنها حدود ۸۰ میلیون بشکه نفت در مخازن داخل خلیج فارس باقی مانده است. از این رو، حتی اگر تنگه هرمز بازگشایی شود، حجم نفتی که می‌تواند وارد بازار شود به‌مراتب کمتر از دو ماه پیش خواهد بود.

بوسو افزود ساختار قراردادهای آتی نفت برنت نشان می‌دهد نگاه بازار از انتظار مازاد عرضه در کوتاه‌مدت به نگرانی درباره کمبود عرضه در ماه‌های پیش‌رو تغییر کرده است؛ روندی که موجب شده معاملات بیش از گذشته بر قراردادهای تحویل نزدیک متمرکز شوند.

۱۴ مرداد، روزنامه تلگراف گزارش داد جمهوری اسلامی در حال بررسی پیشنهادی برای بازگشایی تنگه هرمز است که بر اساس آن، کشورهای حاشیه خلیج فارس و شماری از کشورهای اروپایی بخشی از هزینه نگهداری و خدمات این گذرگاه راهبردی را می‌پردازند.

ادامه فشار بر ذخایر انرژی و بازار گازوئیل

بوسو در ادامه هشدار داد ذخایر نفت و فرآورده‌های نفتی نیز اکنون در موقعیتی آسیب‌پذیرتر قرار دارند.

اختلال طولانی‌مدت در تنگه هرمز مصرف‌کنندگان را در اوج فصل تقاضای تابستانی در نیم‌کره شمالی ناچار کرده از ذخایر سوخت خود استفاده کنند و در نتیجه، حاشیه اطمینان بازار بیش از پیش کاهش یافته است.

این وضعیت به‌ویژه در بازار گازوئیل مشهود است. اختلال صادرات از خاورمیانه و تصمیم روسیه برای ممنوع کردن صادرات گازوئیل در ماه ژوئیه به‌دنبال آسیب‌های گسترده حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های این کشور، توازن عرضه و تقاضا را بیش از پیش بر هم زده است.

در نتیجه، حاشیه سود پالایش گازوئیل در ۹ مرداد به رکورد تاریخی ۷۵ دلار در هر بشکه رسید. هرچند این رقم بعدا به حدود ۶۳ دلار کاهش یافت، اما همچنان حدود ۵۰ درصد بالاتر از سطح اواخر خرداد باقی مانده است.

بوسو نتیجه گرفت حتی اگر صادرات نفت خام از خلیج فارس تا حدی از سر گرفته شود، فشار بر پالایشگاه‌ها ادامه خواهد داشت و کمبود سوخت‌هایی مانند گازوئیل که برای حمل‌ونقل، صنعت و کشاورزی حیاتی هستند، به‌سرعت برطرف نخواهد شد.

دریای سرخ بحران را پیچیده‌تر کرده است

نگرانی بازار دیگر تنها به تنگه هرمز محدود نیست و در حالی که در خردادماه همه نگاه‌ها به تنگه هرمز دوخته شده بود، اکنون دریای سرخ هم به یکی از گلوگاه‌های اصلی بازار انرژی تبدیل شده است.

حوثی‌های یمن ۲۹ تیر از تصمیم خود برای اعمال محاصره دریایی علیه عربستان سعودی در دریای سرخ خبر دادند؛ اقدامی که مسیر جایگزین صادرات نفت این کشور را با اختلال روبه‌رو کرده است.

ریاض در ماه‌های گذشته توانسته بود حتی با بسته بودن تقریبی تنگه هرمز، روزانه بیش از چهار میلیون بشکه نفت، معادل حدود ۶۰ درصد صادرات پیش از جنگ خود، را از مسیر دریای سرخ صادر کند.

با این حال، محاصره اعلام‌شده از سوی حوثی‌ها و حملات اخیر به زیرساخت‌های عربستان سعودی، این مسیر را به‌شدت مختل کرده است.

بوسو در پایان نوشت کشورهای حوزه خلیج فارس و بخش بزرگی از جهان خواهان توافقی هستند که خطرهای فوری پیش روی بازار انرژی را کاهش دهد.

این تحلیلگر در عین حال هشدار داد هر توافق موقتی عوامل اصلی آغاز جنگ را حل‌نشده باقی خواهد گذاشت و در عین حال می‌تواند تهران را به‌عنوان بازیگری غیرقابل پیش‌بینی و تهاجمی، جسورتر از گذشته کند.