در خانه لاکجری‌اش، مسیر حرکت دوربین تا اتاق‌خواب را پول‌پاشی می‌کند و با خودروهای گران‌قیمت و جت خصوصی، به انبوه دنبال‌کنندگانش در اینستاگرام، رویای ثروتمندشدن می‌فروشد.

او محمدجواد سبحانی ، مشهور به ساشا، فرزند سفیر پیشین جمهوری اسلامی در ونزوئلاست.

ساشا هم در جوار کعبه عکس دارد، هم در کنار محمدجواد ظریف و محمود احمدی‌نژاد و هم با انبوهی از دختران جوان. اما شهرت اصلی‌ او نه از این‌ها، که از تبلیغ سایت‌های فارسی قمار آمده است.

پویان مختاری، خواننده و اینفلوئنسر، ضلع دیگر این ویترین پرزرق‌وبرق است. مردی که منشا پول‌های هنگفت و زندگی اشرافی خود را «فضل خداوند» می‌داند.

اما پشت این ویترین رنگارنگ، شبکه‌ای پنهان از سایت‌های قمار، صرافی‌های رمزارز و شرکت‌های صوری قرار دارد. شبکه‌ای که رد پول‌های آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی و کیف پول‌های سپاه پاسداران می‌رسد.

این گزارش با اتکا به تحقیق ویژه رویترز و اطلاعاتی که ایران‌اینترنشنال به آن افزوده، تهیه شده است.

مرکز یکی از مهم‌ترین بخش‌های این شبکه، نه برجی مجلل، بلکه دفتری در محله دیره دبی است؛ بالای یک هتل ارزان‌قیمت و پشت تابلوی یک شرکت ساعت‌فروشی.

داخل دفتر، چند ساعت فرسوده، یک دستگاه پول‌شمار و یک میز دیده می‌شود.

کارکنانش می‌گویند حتی نام مدیر شرکت را نشنیده‌اند، اما از همین نشانی، صرافی بدون مجوز «شلبیت» به مدیریت سیاوش کیوان‌پور، از اردیبهشت ۱۴۰۳ دست‌کم چهار میلیارد دلار رمزارز جابه‌جا کرده است.

شلبیت همچنین با صرافی تحریم‌شده نوبیتکس و کیف پول‌هایی که اسرائیل آن‌ها را به سپاه پاسداران نسبت داده، تعامل مستقیم داشته است.

یکی از مشتریان اصلی شلبیت، شبکه‌ای شامل بیش از دو هزار وب‌سایت فارسی قمار است. بیش از ۶۰ اینفلوئنسر، کاربران را به این سایت‌ها می‌کشانند؛ سایت‌هایی با نام‌ها و ظاهرهای متفاوت که بررسی‌های فنی نشان می‌دهند اجزای یک شبکه واحدند.

جمهوری اسلامی قمار را جرم می‌داند، اما همین سایت‌ها به سامانه پرداخت الکترونیکی داخل ایران دسترسی دارند.

پول از شبکه بانکی داخلی وارد چرخه قمار می‌شود و سپس از مسیر رمزارز، صرافی‌های دیجیتال و حساب‌های خارجی، از مرزها عبور می‌کند.

بر پایه روایت منابع آگاه، سپاه پاسداران حدود یک دهه پیش، هم‌زمان با رونق قمار آنلاین، وارد این بازار شد، رقبای اصلی را کنار زد و اینفلوئنسرها را به ویترین جذب مشتری تبدیل کرد.

این شبکه به سپاه پاسداران امکان می‌دهد پول‌های عظیم را خارج از نظام بانکی جهانی جابه‌جا کند و تحریم‌ها را دور بزند.

ردیابی تراکنش‌ها، انتقال دست‌کم ۱۲۵ میلیون دلار مرتبط با بانک مرکزی و صدها میلیون دلار به صرافی بایننس را نشان می‌دهد.

بخش عمده این پول، حتی پس از جریمه‌شدن شلبیت از سوی نهاد ناظر دبی، به بایننس منتقل شده است.

بایننس می‌گوید شلبیت حساب مستقیمی در این صرافی نداشته و حساب‌های مرتبط، پس از بررسی مسدود و به مقام‌های قضایی گزارش شده‌اند.

نهاد ناظر دبی نیز دوم مرداد، شلبیت را به نقض مقررات مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم متهم و دستور توقف فوری فعالیت‌هایش را صادر کرد.

سبحانی، مختاری و کیوان‌پور پیش‌تر در یک پرونده واحد مربوط به سایت‌های قمار محکوم شده بودند؛ سبحانی و مختاری به دو سال و کیوان‌پور به سه ماه حبس.

مختاری فروردین امسال به ظن تامین مالی گروه‌های ایرانی متهم به اقدام علیه امارات، در دبی بازداشت شد. او را پس از ۳۵ روز اخراج کردند و دارایی‌هایش، از جمله خانه پنج‌ میلیون‌ دلاری‌اش، ضبط شد.

مختاری بعدتر فاش کرد با هویت جعلی و گذرنامه وانواتو در امارات زندگی می‌کرده است؛ سپس در تیرماه به ایران بازگشت و پس از انتشار تصویری از مسیر بازگشت، دیگر خبری از او منتشر نشد.

سبحانی می‌گوید فقط تبلیغات پولی انجام داده و هرگونه نقش در پول‌شویی یا همکاری با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را رد می‌کند.

مختاری هم وابستگی به سپاه پاسداران را انکار کرده و هر دو می‌گویند شلبیت و مدیر آن را نمی‌شناسند.

در یک سوی این زنجیره، کاربری نشسته که پولش را روی یک صفحه قمار می‌گذارد. در سوی دیگر، رمزارزی از مرزها عبور می‌کند و تحریم‌ها دور زده می‌شود.

میان این دو، اینفلوئنسرهایی ایستاده‌اند که با نمایش پول، جت خصوصی و خودروهای لوکس، برای یک شبکه چند میلیارد دلاری سپاه پاسداران مشتری جمع می‌کنند. اینفلوئنسرهایی با پول‌هایی که به خون آغشته‌اند و بوی خون می‌دهند.