یک پژوهش تازه، تب مصرف پروتئین بیشتر را به چالش کشید
پژوهشی تازه نشان میدهد مصرف روزانه بیش از حدود ۰.۸ گرم پروتئین بهازای هر کیلوگرم وزن بدن در افراد کمتحرک نهتنها سودمند نیست، بلکه ممکن است فرآیند پیر شدن سلولها را سرعت بخشد.
پژوهشی تازه نشان میدهد مصرف روزانه بیش از حدود ۰.۸ گرم پروتئین بهازای هر کیلوگرم وزن بدن در افراد کمتحرک نهتنها سودمند نیست، بلکه ممکن است فرآیند پیر شدن سلولها را سرعت بخشد.
بیلی ناپف و دادلی لمینگ، پژوهشگران دانشگاه ویسکانسینـمدیسن، با مرور بیش از ۳۵۰ پژوهش درباره مصرف پروتئین نتیجه گرفتهاند که گرایش روبهرشد به مصرف پروتئین بیشتر، که بهویژه در محافل ورزشی رواج یافته است، الزاما برای همه با بهبود سلامت همراه نیست و در افراد کمتحرک حتی ممکن است روند پیری را سرعت ببخشد. نتیجه این پژوهش جمعه ۹ مرداد در نشریه تازهتاسیس «سِل پرِس بلو» منتشر شد.
در پژوهشهایی که تاثیر کاهش مصرف پروتئین بر سلامت و روند پیری را بررسی میکنند، رژیم حاوی حدود ۰.۸ گرم پروتئین بهازای هر کیلوگرم وزن بدن، رژیم کمپروتئین محسوب میشود. دستورالعملهای جدید در سالهای اخیر و توصیههای عمومی این میزان را به ۱.۲ تا ۱.۶ گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن افزایش دادهاند.
کریستال هیل، زیستشناس مولکولی پیری در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی که در این پژوهش مشارکت نداشت، به ساینس نیوز گفت بدن هنگام ورزش از اسیدهای آمینه، یعنی اجزای سازنده پروتئین، برای عضلهسازی استفاده میکند، اما در افراد کمتحرک، اسیدهای آمینه اضافی ممکن است چرخه نوسازی سلولها را سرعت دهند و باعث انباشته شدن آسیبهای مولکولی و سلولی مرتبط با پیری شوند.
مطالعات پیشین روی موشها نشان دادهاند رژیم کمپروتئین میتواند تولید فاکتور ۲۱ رشد فیبروبلاست یا FGF21، نوعی پروتئین پیامرسان با عملکرد هورمونی، را افزایش دهد. این هورمون سلولهای چربی سفید ذخیرهکننده انرژی را به سلولهای چربی بژ تبدیل میکند که انرژی اضافی را میسوزانند. موشهای دارای رژیم کمپروتئین با وجود خوردن غذای بیشتر، معمولا لاغرتر بودند، قند خون ناشتای بهتری داشتند و بیشتر عمر کردند.
در یک مطالعه انسانی روی ۲۲ مرد جوان و سالم با شاخص توده بدنی متوسط ۲۳ تا ۲۵ ، پژوهشگران مصرف روزانه پروتئین را برای ۵ هفته از دستکم ۱.۵ گرم به حدود ۰.۸ گرم بهازای هر کیلوگرم وزن بدن کاهش دادند. نتایج منتشرشده در مارس ۲۰۲۵ نشان داد سطح FGF21 در بدن شرکتکنندگان افزایش یافت و آنان برای ثابت نگه داشتن وزن خود به غذای بیشتری نیاز داشتند؛ یافتهای که از افزایش مصرف انرژی بدن حکایت داشت.
میزان مناسب مصرف پروتئین هنوز مشخص نیست
این یافتهها با دستورالعملهای تغذیهای جدید آمریکا که مصرف روزانه ۱.۲ تا ۱.۶ گرم پروتئین بهازای هر کیلوگرم وزن بدن را توصیه میکنند، در تضاد است.
طرفداران رژیمهای پرپروتئین میگویند شواهد انسانی فراوانی وجود دارد که نشان میدهد مصرف پروتئین بیشتر، بهویژه همراه با ورزش، عملکرد جسمانی را تقویت میکند و به کاهش چاقی یا پیشگیری از آن کمک میکند. در مقابل، بخش بزرگی از شواهد درباره فواید محدود کردن پروتئین از مطالعات حیوانی به دست آمده است.
پژوهشگران رژیم کمپروتئین را برای زنان باردار، کودکان، سالمندان و برخی گروههای دیگر توصیه نمیکنند. متخصصان هر دو دیدگاه نیز اتفاق نظر دارند که مقدار مناسب پروتئین باید بر اساس سن، جنسیت، ویژگیهای ژنتیکی و میزان فعالیت بدنی هر فرد تعیین شود.
جوزف متیوز، متخصص تغذیه در دانشگاه علوم پزشکی آرکانزاس، به ساینس نیوز گفت این بررسی شواهد کافی برای آزمایش رژیمهای کمپروتئین در مطالعات انسانی فراهم کرده است. کریس مکدونالد، دانشمند علوم رفتاری دانشگاه کمبریج، نیز تاکید کرد توصیههای تغذیهای باید از میزان فعالیت بدنی افراد آغاز شوند، نه از تعیین یک مقدار ثابت پروتئین برای همه.
تابستان ۲۰۲۶ است. نیروی دریایی رومانی کار کمسابقهای میکند: با ۱۸۰ کیلوگرم مواد منفجره، یک برآمدگی سنگی را در یکی از شاخههای دانوب میشکافد. هدف، هموار کردن راه ساخت سدی است تا آب بیشتری به تنها راکتور فعال نیروگاه هستهای «چرناوودا» برای خنکشدن به آن وابسته است.
در مجارستان، نیروگاه هستهای «پاکس» که حدود نیمی از برق این کشور را تامین میکند، پس از افت بیسابقه سطح آب دانوب، تا مرز خاموشی کامل پیش رفته است.
اینها صحنههای یک فیلم علمی-تخیلی نیست؛ تصویر واقعی زمینی است که در آن زندگی میکنیم و در این ماجرا، یک بازیگر تازهوارد و بسیار تشنه هم اضافه شده: هوش مصنوعی و دیتاسنترهایش.
«ابر» توهم، و واقعیت، یک ساختمان داغ و تشنه است
وقتی از چتجیپیتی یا ابزارهای دیگر هوش مصنوعی استفاده میکنیم، ممکن است تصور کنیم دادهها در فضایی معلق و بیوزن به اسم «کلاود» یا «ابر» شناورند، اما ابر در واقع استعارهای است برای اشاره به شبکهای از زیرساختهای فیزیکی، از جمله دیتاسنترها، کابلها و تجهیزات ارتباطی.
درون این دیتاسنترها، هزاران کامپیوتر قدرتمند شبانهروز روشناند، کار میکنند و گرمای زیادی تولید میکنند. اگر این گرما مهار نشود، تجهیزات ابتدا سرعت فعالیت خود را کاهش میدهند یا برای جلوگیری از آسیب خاموش میشوند. رایجترین روش خنک کردن این دیتاسنترها استفاده از آب است.
میزان مصرف آب هر دیتاسنتر به اندازه، محل، شرایط آبوهوایی و فناوری خنکسازی آن بستگی دارد. بر اساس گزارشی تهیهشده برای دولت بریتانیا، یک دیتاسنتر ۱۰۰ مگاواتی معمولی ممکن است روزانه حدود ۲ میلیون لیتر آب مصرف کند. مصرف یک دیتاسنتر بسیار بزرگ میتواند در یک سال به حدود ۲.۵ میلیارد لیتر برسد؛ رقمی معادل نیاز سالانه حدود ۸۰ هزار نفر. در سامانههای خنککننده تبخیری، بخشی از آب به بخار تبدیل میشود و از دسترس فوری منابع محلی خارج میماند.
ماجرای بورلی و جف موریس، زوج ساکن ایالت جورجیا، تصویر ملموستری از نگرانی جوامع محلی ارائه میکند. خانه این زوج حدود ۳۰۰ متر با دیتاسنتر متا در نیوتن کانتی فاصله دارد. خانواده موریس به نیویورک تایمز گفتهاند مدت کوتاهی پس از آغاز ساخت این مرکز، آب چاه خانهشان پر از رسوب شد و به شماری از لوازم خانگی آسیب زد. بورلی موریس میگوید اکنون از نوشیدن آب شیر خانه میترسد.
هرچند رابطه علتومعلولی میان ساخت دیتاسنتر و مشکلات چاه این خانواده اثبات نشده است، با این حال مقامهای محلی میگویند ریشه اصلی مشکل هنوز روشن نیست.
یک چرخه باطل که هر روز تنگتر میشود
بحرانی که در آن گیر افتادهایم، شبیه یک مار است که دم خودش را میبلعد: زمین گرمتر میشود، در نتیجه مردم بیشتر کولر روشن میکنند و مصرف برق بالا میرود؛ دیتاسنترها و سرورهای هوش مصنوعی هر روز بیشتر میشوند و خودشان هم برق و آب فراوان میخواهند؛ تولید همین برق اضافه هم به آب نیاز دارد. نیروگاههای فسیلی و هستهای، برای خنک کردن توربینهای بخارشان، به میلیاردها لیتر آب محتاجاند؛ همین گرما و خشکسالی، سبب کاهش آب رودخانهها میشود، آنوقت نیروگاههای برقآبی و هستهای (مثل نمونههای مجارستان و رومانی) مجبور میشوند تولید برق را کم کنند یا حتی خاموش شوند.
نتیجه؟ افزایش فشار بر شبکه برق و منابع آب است و اغلب، نخستین راهی که سیاستگذاران در بسیاری از کشورها سراغ آن میروند، روی آوردن به استفاده بیشتر از سوخت فسیلی است یا محدود کردن مصرف برق شهروندان. البته این تنها راهحل نیست. توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، استفاده از آب بازیافتی، خنکسازی با مدار بسته یا هوا و مدیریت مصرف برق میتواند بخشی از این فشار را کاهش دهد. با این حال، ادامه گرمایش زمین و گسترش زیرساختهای پرمصرف، بدون برنامهربیزی و نظارت، این چرخه را دشوارتر میکند.
یک ایمیل ساده، چقدر آب میخورد؟
اگر از شرکتهای فناوری بپرسید بابت نوشتن یک ایمیل چقدر آب مصرف میشود، میگویند تقریبا هیچ، فقط چند قطره اما راستش را بخواهید، دروغ هم نمیگویند. سم آلتمن، مدیرعامل اوپنایآی، در ژوئن ۲۰۲۵ نوشت هر درخواست از چتجیپیتی بهطور متوسط حدود ۰.۳۲ میلیلیتر آب مصرف میکند؛ یعنی چند قطره. با این حال، اوپنایآی روش محاسبه و دادههای مورد استفاده برای رسیدن به این رقم را منتشر نکرده است و مشخص نیست این برآورد چه بخشهایی از زنجیره تامین برق و تجهیزات را در بر میگیرد.
برآوردهای مستقل، دامنه گستردهتری از مصرف آب را محاسبه میکنند. دیتاسنترها افزون بر آب مورد نیاز برای خنکسازی، از برق نیروگاههایی استفاده میکنند که خود به آب وابستهاند. بر اساس دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، نیروگاههای زغالسنگی این کشور در سال ۲۰۲۱ بهطور متوسط برای تولید هر مگاواتساعت برق حدود ۷۲ هزار و ۶۰۰ لیتر آب برداشت کردند، اما بخش بزرگی از این آب پس از خنکسازی به منبع اولیه بازگردانده شد. بنابراین نمیتوان گفت همه این مقدار تبخیر شده است. میزان آب واقعا مصرفشده در نیروگاههای زغالسنگی، بسته به فناوری خنکسازی، معمولا حدود هزار و ۶۰۰ تا ۲ هزار و ۱۰۰ لیتر در هر مگاواتساعت برآورد میشود.
ساخت تراشههای پیشرفته هوش مصنوعی نیز به آب فوقخالص نیاز دارد. برآوردهای صنعتی نشان میدهد یک کارخانه بزرگ تراشهسازی ممکن است روزانه تا حدود ۳۸ میلیون لیتر آب فوقخالص به کار گیرد. با این حال، میزان مصرف نهایی به فناوری کارخانه و مقدار آبی بستگی دارد که تصفیه و دوباره استفاده میشود.
رقم ثابتی برای مصرف آب هر درخواست هوش مصنوعی وجود ندارد. واشینگتنپست با همکاری پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا در ریورساید برآورد کرد تولید یک ایمیل ۱۰۰ کلمهای با GPT-4، تحت شرایط مشخص شبکه برق و دیتاسنترهای مورد بررسی، میتواند حدود ۵۱۹ میلیلیتر آب مصرف کند، چیزی معادل یک بطری نیملیتری آب معدنی. این عدد برآورد یک سناریوی مشخص است و نمیتوان آن را به هر ایمیل یا هر استفاده از هوش مصنوعی تعمیم داد.
پژوهش دیگری از دانشگاه کالیفرنیا در ریورساید برآورد کرده است که بسته به زمان و محل فعالیت سرورها، تولید حدود ۱۰ تا ۵۰ پاسخ متوسط با GPT-3 میتواند در مجموع نزدیک به نیملیتر آب مصرف کند. بنابراین، برآورد مربوط به ایمیل ۱۰۰ کلمهای و برآورد مربوط به یک گفتوگوی چندسوالی، دو محاسبه جداگانهاند و نباید معادل یکدیگر معرفی شوند.
آب برای نوشیدن، یا برق برای چت کردن؟
بر اساس گزارش مشترک سازمان جهانی بهداشت و یونیسف، از هر چهار نفر در جهان، یک نفر به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارد. ونیسف نیز پیشبینی کرده است تا سال ۲۰۴۰، نزدیک به یکچهارم کودکان جهان در مناطقی با تنش آبی بسیار شدید زندگی خواهند کرد.
در همین حال، پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا در ریورساید برآورد کردهاند برداشت آب مرتبط با فعالیت جهانی هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۷ ممکن است به ۴.۲ تا ۶.۶ میلیارد مترمکعب برسد؛ رقمی معادل حدود نیمی از کل برداشت سالانه آب در بریتانیا. با این حال، میزان آبی که واقعا مصرف یا تبخیر میشود، کمتر و حدود ۰.۳۸ تا ۰.۶۰ میلیارد مترمکعب برآورد شده است. این ارقام پیشبینیاند و با تغییر فناوری، شبکههای برق و شیوههای خنکسازی ممکن است تغییر کنند.
گسترش هوش مصنوعی لزوما جوامع را در برابر انتخابی ناگزیر میان آب آشامیدنی و خنکسازی سرورها قرار نمیدهد، اما مصرف گسترده و بدون نظارت آب در مناطق کمآب میتواند رقابت بر سر این منبع محدود را تشدید کند. انتشار شفاف اطلاعات مصرف، انتخاب محل مناسب برای ساخت دیتاسنترها، استفاده از آب بازیافتی و توسعه سامانههای خنککننده کممصرف میتواند این خطر را کاهش دهد. مساله اصلی کنار گذاشتن فناوری نیست؛ مساله این است که هزینه واقعی توسعه آن پنهان نماند.
شبکه کان اسرائیل به نقل از یک مقام امنیتی این کشور گزارش داد تصمیمهای اخیر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای لغو کارزار نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی در آخرین لحظه، به آمادگی عملیاتی اسرائیل آسیب میزند و توان نیروهای نظامی و امنیتی این کشور را فرسوده میکند.
این مقام امنیتی گفت: «برای دومین بار در کمتر از یک هفته، آمریکا اسرائیل را از حملهای برنامهریزیشده که میتوانست کل خاورمیانه را تحت تاثیر قرار دهد، مطلع کرد، اما این عملیات در آخرین لحظه و بدون ارائه هیچ توضیحی، لغو شد.»
بر اساس این گزارش، طی هفتههای گذشته هزاران نفر از نیروهای ارتش و نهادهای امنیتی اسرائیل برای سناریوی تشدید تنشها و احتمال آغاز یک درگیری منطقهای در آمادهباش قرار داشتند.
یک مقام اسرائیلی دیگر نیز در گفتوگو با کان هشدار داد تغییرات مکرر در تصمیمها و مواضع رییسجمهوری آمریکا، برنامهریزی راهبردی و بلندمدت را برای اسرائیل به جد دشواری کرده است.
۱۱ مرداد، ترامپ با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروثسوشال اعلام کرد به درخواست تهران و کشورهای منطقه و مشروط به دستیابی سریع به توافقی که به بازگشایی فوری تنگه هرمز و رفع تهدید هستهای جمهوری اسلامی منجر شود، از انجام حملهای گسترده علیه حکومت ایران صرفنظر کرده است.
ساعاتی پیش از این اظهارات، پایگاه خبری اکسیوس گزارش داده بود محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در گفتوگو با ترامپ نسبت به ازسرگیری حملات گسترده علیه جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است.
اسرائیل و «راه رفتن در تاریکی»
کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد مقامهای ارشد سیاسی این کشور وضعیت ناشی از لغو حمله گسترده آمریکا به جمهوری اسلامی را به «راه رفتن در تاریکی» تشبیه کردهاند.
بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل از تصمیم ترامپ برای لغو حمله گسترده به جمهوری اسلامی اطلاعی نداشت و حتی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر و یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، تنها پس از انتشار پیام ترامپ در تروثسوشال از این تصمیم آگاه شدند.
کانال ۱۲ افزود مقامهای اسرائیلی پس از اعلام تصمیم ترامپ تلاش کردند دریابند که آیا این اقدام بخشی از یک عملیات فریب است یا اینکه رییسجمهوری آمریکا واقعا بهطور موقت از اجرای حمله عقبنشینی کرده است.
حدود یک ساعت پس از آغاز این بررسیها، محافل سیاسی و نظامی اسرائیل به این جمعبندی رسیدند که میتوان سطح آمادهباش و هشدار را کاهش داد.
این ارزیابی حاکی از آن بود که مقامهای اسرائیلی در نهایت لغو حمله را قطعی دانستند.
روزنامه اماراتی گلفنیوز ۱۱ مرداد نوشت تصمیم آمریکا برای توقف حملات برنامهریزیشده علیه حکومت ایران، خطر گسترش فوری جنگ را کاهش داده است، اما هنوز نمیتوان آن را نشانه پایان درگیریها یا برقراری آتشبسی پایدار دانست.
نگرانی از تقویت موقعیت تهران
منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه، ۱۲ مرداد در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت لغو حمله آمریکا به حکومت ایران و بیاطلاعی مقامهای اسرائیلی از این تصمیم، نارضایتی افکار عمومی اسرائیل را برانگیخته است.
او افزود در اسرائیل این نگرانی وجود دارد که ادامه مذاکرات و تعویق اقدام نظامی، در حالی که تهدیدهای جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست، فرصت بیشتری در اختیار تهران قرار دهد.
به گفته این تحلیلگر، در شرایط کنونی زمینه برای اقدام یکجانبه اسرائیل علیه حکومت ایران فراهم نیست.
امیر هشدار داد ترامپ اکنون بیش از هر زمان دیگری بر تصمیمگیریهای سیاسی و نظامی اسرائیل تاثیر میگذارد و تغییرات ناگهانی در رویکرد او، محاسبات راهبردی اسرائیل را با پیچیدگی بیشتری مواجه کرده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس ۱۲ مرداد با مرور مواضع رییسجمهوری آمریکا در قبال تهران، لغو حمله اخیر را بخشی از یک «الگوی تکراری» در جنگ ایران خواند و نوشت در موارد پیشین، حملات علیه جمهوری اسلامی چند ساعت یا چند روز بعد از سر گرفته شدند.
گزارش تحقیقی خبرگزاری رویترز نقش گردانندگان سایتهای شرطبندی فارسیزبان را در شبکه پولشویی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بررسی کرده است. شبکهای که چهرههای مشهور اینستاگرامی، ویترین آن هستند.
در خانه لاکجریاش، مسیر حرکت دوربین تا اتاقخواب را پولپاشی میکند و با خودروهای گرانقیمت و جت خصوصی، به انبوه دنبالکنندگانش در اینستاگرام، رویای ثروتمندشدن میفروشد.
او محمدجواد سبحانی، مشهور به ساشا، فرزند سفیر پیشین جمهوری اسلامی در ونزوئلاست.
ساشا هم در جوار کعبه عکس دارد، هم در کنار محمدجواد ظریف و محمود احمدینژاد و هم با انبوهی از دختران جوان. اما شهرت اصلی او نه از اینها، که از تبلیغ سایتهای فارسی قمار آمده است.
پویان مختاری، خواننده و اینفلوئنسر، ضلع دیگر این ویترین پرزرقوبرق است. مردی که منشا پولهای هنگفت و زندگی اشرافی خود را «فضل خداوند» میداند.
اما پشت این ویترین رنگارنگ، شبکهای پنهان از سایتهای قمار، صرافیهای رمزارز و شرکتهای صوری قرار دارد. شبکهای که رد پولهای آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی و کیف پولهای سپاه پاسداران میرسد.
این گزارش با اتکا به تحقیق ویژه رویترز و اطلاعاتی که ایراناینترنشنال به آن افزوده، تهیه شده است.
مرکز یکی از مهمترین بخشهای این شبکه، نه برجی مجلل، بلکه دفتری در محله دیره دبی است؛ بالای یک هتل ارزانقیمت و پشت تابلوی یک شرکت ساعتفروشی.
داخل دفتر، چند ساعت فرسوده، یک دستگاه پولشمار و یک میز دیده میشود.
کارکنانش میگویند حتی نام مدیر شرکت را نشنیدهاند، اما از همین نشانی، صرافی بدون مجوز «شلبیت» به مدیریت سیاوش کیوانپور، از اردیبهشت ۱۴۰۳ دستکم چهار میلیارد دلار رمزارز جابهجا کرده است.
شلبیت همچنین با صرافی تحریمشده نوبیتکس و کیف پولهایی که اسرائیل آنها را به سپاه پاسداران نسبت داده، تعامل مستقیم داشته است.
یکی از مشتریان اصلی شلبیت، شبکهای شامل بیش از دو هزار وبسایت فارسی قمار است. بیش از ۶۰ اینفلوئنسر، کاربران را به این سایتها میکشانند؛ سایتهایی با نامها و ظاهرهای متفاوت که بررسیهای فنی نشان میدهند اجزای یک شبکه واحدند.
جمهوری اسلامی قمار را جرم میداند، اما همین سایتها به سامانه پرداخت الکترونیکی داخل ایران دسترسی دارند.
پول از شبکه بانکی داخلی وارد چرخه قمار میشود و سپس از مسیر رمزارز، صرافیهای دیجیتال و حسابهای خارجی، از مرزها عبور میکند.
بر پایه روایت منابع آگاه، سپاه پاسداران حدود یک دهه پیش، همزمان با رونق قمار آنلاین، وارد این بازار شد، رقبای اصلی را کنار زد و اینفلوئنسرها را به ویترین جذب مشتری تبدیل کرد.
این شبکه به سپاه پاسداران امکان میدهد پولهای عظیم را خارج از نظام بانکی جهانی جابهجا کند و تحریمها را دور بزند.
ردیابی تراکنشها، انتقال دستکم ۱۲۵ میلیون دلار مرتبط با بانک مرکزی و صدها میلیون دلار به صرافی بایننس را نشان میدهد.
بخش عمده این پول، حتی پس از جریمهشدن شلبیت از سوی نهاد ناظر دبی، به بایننس منتقل شده است.
بایننس میگوید شلبیت حساب مستقیمی در این صرافی نداشته و حسابهای مرتبط، پس از بررسی مسدود و به مقامهای قضایی گزارش شدهاند.
نهاد ناظر دبی نیز دوم مرداد، شلبیت را به نقض مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم متهم و دستور توقف فوری فعالیتهایش را صادر کرد.
سبحانی، مختاری و کیوانپور پیشتر در یک پرونده واحد مربوط به سایتهای قمار محکوم شده بودند؛ سبحانی و مختاری به دو سال و کیوانپور به سه ماه حبس.
مختاری فروردین امسال به ظن تامین مالی گروههای ایرانی متهم به اقدام علیه امارات، در دبی بازداشت شد. او را پس از ۳۵ روز اخراج کردند و داراییهایش، از جمله خانه پنج میلیون دلاریاش، ضبط شد.
مختاری بعدتر فاش کرد با هویت جعلی و گذرنامه وانواتو در امارات زندگی میکرده است؛ سپس در تیرماه به ایران بازگشت و پس از انتشار تصویری از مسیر بازگشت، دیگر خبری از او منتشر نشد.
سبحانی میگوید فقط تبلیغات پولی انجام داده و هرگونه نقش در پولشویی یا همکاری با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را رد میکند.
مختاری هم وابستگی به سپاه پاسداران را انکار کرده و هر دو میگویند شلبیت و مدیر آن را نمیشناسند.
در یک سوی این زنجیره، کاربری نشسته که پولش را روی یک صفحه قمار میگذارد. در سوی دیگر، رمزارزی از مرزها عبور میکند و تحریمها دور زده میشود.
میان این دو، اینفلوئنسرهایی ایستادهاند که با نمایش پول، جت خصوصی و خودروهای لوکس، برای یک شبکه چند میلیارد دلاری سپاه پاسداران مشتری جمع میکنند. اینفلوئنسرهایی با پولهایی که به خون آغشتهاند و بوی خون میدهند.
رویترز گزارش داد در پی برخورد دو بالگرد آتشنشان که برای مهار حریق گسترده جنگلی بر فراز آتن اعزام شده بودند، دو شهروند یونانی و دانمارکی کشته شدند. آتشسوزیهای ناشی از موج گرمای بیسابقه در آتن، بیش از ۱۰۰ خانه را ویران و صدها نفر را وادار به ترک خانههایشان کرده است.
سازمان آتشنشانی یونان اعلام کرد در جریان این سانحه که یکشنبه ۱۱ مرداد رخ داد، دو خدمه دیگر بالگرد که یونانی و بریتانیایی هستند، از حادثه جان سالم به در بردند. به گفته این سازمان، تحقیق درباره علت برخورد دو بالگرد آغاز شده است.
اروپا تابستان امسال، پس از دورهای از موجهای گرمای بیسابقه و بارندگی اندک، با آتشسوزیهای گسترده روبهرو شده است. گروهی از دانشمندان محیط زیست بر این باورند که تغییرات اقلیمی این آتشسوزیها را تشدید کرده است.
در روزهای جمعه و شنبه، نهم و دهم مرداد، آتشسوزیهای ویرانگر در فرانسه و اسپانیا رو به کاهش نهاد و تا حد زیادی کنترل شد، اما پس از یک دوره آرامش نسبی در یونان، چندین آتشسوزی جنگلی در این کشور آغاز شد.
تحقیقات نشان میدهد آتشسوزی کنونی که در استان بویوتیای یونان آغاز شد و سپس به منطقه آتیک در شهر آتن گسترش یافت، احتمالا بر اثر جرقههای ناشی از کابلهای یک شبکه خصوصی انتقال برق ایجاد شده است. این شبکه، برق تولیدشده با توربینهای بادی را به شبکه اصلی برق انتقال میدهد.
به نوشته رویترز دو شهروند یونانی به ظن سهلانگاری بازداشت شدند و یک مظنون دیگر همچنان متواری است.
ویدیوهایی که از صحنه برخورد دو بالگرد در آتن منتشر شده است نشان میدهد دو بالگرد در ارتفاع پایین در حال نزدیک شدن به مسیر یکدیگرند که ناگهان ملخ اصلی بالگرد پایینی به بخش زیرین بالگرد دیگر برخورد میکند و بالگرد پایینی پس از آتش گرفتن، سقوط میکند. بر اساس این تصاویر، بالگرد دوم پس از تخلیه محموله آب خود از محل دور شد. رویترز نوشت نتوانسته است اصالت این ویدیوها را تایید کند.
در حال حاضر برای چند منطقه مسکونی در غرب منطقه آتیک و همینطور یک شهرک صنعتی در نزدیکی شهر ساحلی و تاریخی مِگارا که در ۴۰ کیلومتری غرب آتن قرار دارد، هشدار تخلیه صادر شده است. نیروهای امدادی یونان تلاش میکنند مانع پیشروی آتش از غرب آتن بهسوی مگارا شوند. این شهر حدود ۳۰ هزار نفر جمعیت دارد.
تغییر مسیر آتشسوزی در فرانسه، مهار آتش در اسپانیا
شبکه تلویزیونی بافام گزارش داد آتشسوزی در منطقه وار در جنوبغرب فرانسه، پس از تغییر جهت باد مسیر خود را عوض کرد و به منطقهای جنگلی و صعبالعبور گسترش یافت.
این شبکه خبری سراسری در فرانسه افزود آتشسوزی تازهای نیز در حاشیه بزرگراهی نزدیک شهر تاریخی کارکاسون در جنوب فرانسه آغاز شد که ظاهرا عامل آن یک خودروی در حال سوختن بود.
ویدیوی پخششده از این شبکه ستونهای عظیم دود خاکستری و شعلههای آتش را در نزدیکی جاده نشان داد. مقامها اعلام کردند بزرگراه را بسته و یک پارک حیوانات در نزدیکی محل را تخلیه کردهاند.
در مرکز اسپانیا، آتشسوزیهایی که طی هفته گذشته دهها هزار هکتار را سوزاندند، عمدتا مهار شدند، هرچند آتشنشانان در برخی مناطق با شعلهور شدن دوباره آتش مقابله میکردند.
در استان کاسِرِس در غرب اسپانیا، حریقی که شنبه ۱۰ مرداد آغاز شد، مقامها را وادار کرد حدود ۸۰۰ نفر را تخلیه کنند. این افراد یکشنبه اجازه یافتند به خانههای خود بازگردند، اما از آنجا که آتش همچنان فعال بود، از آنان خواسته شد در خانه بمانند.
تعطیلی اجبار نیروگاه هستهای مجارستان به دلیل خشکسالی
دیگر کشورهای اروپایی نیز با خشکسالی و کاهش سطح آب رودخانههای بزرگ، از جمله راین و دانوب، دستوپنجه نرم میکنند. سطح آب دانوب در مجارستان، صربستان و رومانی به پایینترین میزان ثبتشده رسید.
پیتر ماگیار، نخستوزیر مجارستان، یکشنبه گفت این کشور با پنج روز بحرانی روبهرو است. خشک شدن دانوب، در آستانه آغاز یک موج گرمای جدید، تنها نیروگاه هستهای مجارستان را برای نخستین بار در بیش از چهار دهه گذشته به تعطیلی کشاند.
کاهش سطح آب در پی کمبود بارندگی، کشتیرانی و گردشگری در مجارستان را نیز مختل کرده و به اعمال محدودیت در مصرف آب در بیش از ۱۰۰ شهر و روستا منجر شده است.
وزیر انرژی صربستان یکشنبه گفت سطح آب دانوب در این کشور به پایینترین میزان از سال ۱۹۸۵ رسید و تولید روزانه بزرگترین نیروگاه برقآبی صربستان را به تنها ۲۰ درصد ظرفیت آن کاهش داد.
یک منبع وابسته به گروههای شبهنظامی مورد حمایت اسرائیل در غزه به روزنامه اورشلیمپست گفته است توافق خلع سلاح حماس اجرا نخواهد شد، زیرا کنار گذاشتن سلاح میتواند موجودیت و بقای سیاسی این گروه را به خطر بیندازد.
در مقابل، یکی از ساکنان غزه میگوید حماس ممکن است دستکم در مرحله نخست، سلاحهایش را به نهاد انتقالی اداره غزه بسپارد.
براساس گزارش اورشلیمپست، طرحی که «شورای صلح» اعلام کرده و حماس نیز پذیرفته است، جمعآوری و نگهداری سلاحهای این گروه را بر عهده «کمیته ملی اداره غزه» میگذارد؛ نهادی تکنوکرات که قرار است در دوره پس از جنگ، اداره غزه را بر عهده بگیرد.
غازی حمد، عضو دفتر سیاسی و هیات مذاکرهکننده حماس، گفته است این گروه پذیرفته سلاحها را به کمیته فلسطینی بسپارد. او تاکید کرده است اجرای تعهدات حماس به پایبندی اسرائیل به تعهدات خود، از جمله عقبنشینی از غزه، بستگی دارد.
حمد گفت جمعآوری سلاحها «موضوعی فلسطینی» است و اسرائیل در آن نقشی نخواهد داشت. به گفته او، هدف از این توافق نجات مردم غزه از «ویرانی، جنگ و آوارگی بیشتر» است.
مطابق طرح، سلاحهای سنگین، مراکز تولید تسلیحات، تونلها و انبارها باید زیر نظر کمیته ملی اداره غزه جمعآوری و نگهداری شوند. حمل سلاحهای انفرادی نیز قرار است براساس «قوانین فلسطینی» ساماندهی شود.
با این حال، منبع مرتبط با شبهنظامیان مورد حمایت اسرائیل، موافقت حماس را «حرفی توخالی» خواند و تاکید کرد این گروه تنها در پی خریدن زمان و حفظ بقای خود است. او گفت: «اگر سلاحی وجود نداشته باشد، حماسی هم وجود نخواهد داشت.»
این منبع گفت شماری از خانوادهها، طایفهها و ساکنانی که از حماس آسیب دیدهاند، منتظر فرصتی برای تسویهحساب هستند. به گفته او، حماس برای محافظت از اعضای خود و جلوگیری از انتقامگیری مخالفان، نمیتواند سلاحهایش را کنار بگذارد.
یکی از ساکنان شهر غزه دیدگاه متفاوتی ارائه کرده و گفته است حماس دریافته که دیگر نمیتواند در قدرت باقی بماند. او احتمال داد این گروه در مرحله نخست درباره سپردن سلاحها جدی باشد، اما هشدار داد ممکن است بعدها برای بازپسگیری قدرت تلاش کند.
بخش دیگری از توافق به انحلال گروههای مسلح مورد حمایت اسرائیل اختصاص دارد که برای مقابله با حماس در غزه تشکیل شدهاند. براساس ماده ۱۰ طرح، سلاحهای این گروهها باید طبق جدول زمانی مشخص جمعآوری شود و اعضای آنها نیز اجازه پیوستن به نیروهای امنیتی یا پلیس را نخواهند داشت.
منبع شبهنظامی گفت نیروهایش تا زمانی که حماس، حتی با سلاحهای سبک، در غزه حضور داشته باشد به مبارزه ادامه خواهند داد. او در عین حال احتمال داد در صورت خلع سلاح واقعی حماس و کناررفتن آن از قدرت، این گروهها بتوانند بخشی از ترتیبات جدید باشند.
یکی از ساکنان غزه به اورشلیمپست گفت انحلال شبهنظامیان میتواند همکاری آینده فلسطینیان با نهادهای امنیتی اسرائیل را دشوار کند، زیرا همکاران محلی ممکن است از اقدام تلافیجویانه حماس و رهاشدن از سوی اسرائیل بترسند.
منبع شبهنظامی این نگرانی را رد کرد و گفت اسرائیل همچنان از نیروهای همسو با خود حمایت خواهد کرد. او با اشاره به سابقه حمایت اسرائیل از اعضای ارتش جنوب لبنان گفت: «معتقدیم اسرائیل از ما محافظت خواهد کرد.»