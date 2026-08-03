میزان، رسانه وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اعدام دو شهروند با نامهای امید بهزاد و پوریا صفوت، دوشنبه ۱۲ مرداد و در ارتباط با جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه خبر داد.
اتهامات این دو شهروند، «ارسال مختصات مکانهای حساس نظامی و امنیتی برای افسران موساد» اعلام شده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس با مرور مواضع رییسجمهوری آمریکا در قبال جمهوری اسلامی، لغو حمله برنامهریزیشده اخیر پس از تهدید به حملات گسترده را بخشی از یک «الگوی تکراری» در جنگ با ایران خواند. این رسانه نوشت در موارد پیشین حملات چند ساعت یا چند روز بعد از سر گرفته شدند.
این گزارش تحلیلی که بامداد دوشنبه ۱۲ مرداد به وقت ایران منتشر شد، با اشاره به پست دونالد ترامپ در اواخر شنبه ۱۰ مرداد، مبنی بر توقف حملات گسترده، تصمیم اخیر او را در چارچوب این الگو بررسی کرد. ترامپ در آن پست اعلام کرده بود عملیات برنامهریزیشده علیه ایران را برای فرصت دادن به مذاکرات درباره پایان جنگ و ازسرگیری تردد کشتیهای باری از تنگه هرمز لغو کرده است.
به نوشته آسوشیتدپرس، هرچند این تغییر موضع ناگهانی به یکی از ویژگیهای اصلی این جنگ پنج ماهه بدل شده ، اما در موارد پیشین حملات تازه با وجود اظهارات ترامپ، چند روز یا حتی چند ساعت پس از اعلام او از سر گرفته شدهاند.
این خبرگزاری برای نشان دادن الگوی مورد نظر، تصمیمها و اظهارات ترامپ در ۱۸ فروردین، یکم و ۲۸ اردیبهشت، ۲۱ و ۲۷ خرداد، ۱۶ تیر، پنجم مرداد و ۱۰ مرداد را مرور کرد.
آتشبسی که دوام نیاورد
آمریکا و جمهوری اسلامی ۱۹ فروردین بر سر یک آتشبس دو هفتهای توافق کردند تا به درگیریهای شدیدی پایان دهند که ۹ اسفند ۱۴۰۴ با حملات اسرائیل و آمریکا به ایران آغاز شده بود.
ترامپ که تهدید کرده بود پلها، نیروگاهها و زیرساختهای حیاتی را بهطور گسترده بمباران خواهد کرد، کمتر از دو ساعت پیش از پایان مهلتی که برای تسلیم شدن تهران تعیین کرده بود، توافق با جمهوری اسلامی را اعلام کرد. ترامپ درباره پیامد چنین حملاتی گفت: «یک تمدن کامل از میان خواهد رفت.»
رییسجمهوری آمریکا اول اردیبهشت، یک روز پیش از پایان آتشبس، اعلام کرد توقف حملات برای مدتی نامحدود تمدید خواهد شد. او افزود میانجیگران از آمریکا خواستهاند برای ارائه پیشنهادهای بیشتر به مقامهای جمهوری اسلامی فرصت بدهد.
این آتشبس شکننده تا ۱۸ اردیبهشت دوام آورد؛ زمانی که آمریکا نفتکشهای متعلق یا مرتبط به جمهوری اسلامی را هدف قرار داد.
ترامپ ۲۸ اردیبهشت نیز پس از چند روز تهدید شدید علیه جمهوری اسلامی، اعلام کرد حمله نظامی گستردهای را که برای آن برنامهریزی شده بود، بهدلیل آغاز «مذاکرات جدی» متوقف میکند.
او آن زمان گفت: «به نظر میرسد احتمال بسیار خوبی وجود دارد که به توافق برسند. اگر بتوانیم بدون اینکه جهنم را با بمباران بر سرشان خراب کنیم به نتیجه برسیم، بسیار خوشحال خواهم شد.»
پس از شکست مذاکرات، آمریکا ششم خرداد حملات خود را از سر گرفت.
از تهدید به حمله شبانه تا توافق اولیه
ترامپ ۲۰ خرداد، پس از دو روز حملات متقابل، جمهوری اسلامی را به تشدید درگیریها تهدید کرد. او گفت آمریکا «امشب ایران را بسیار سخت هدف قرار خواهد داد» و «کنترل کامل» صنایع نفت و گاز این کشور را در دست خواهد گرفت.
چند ساعت بعد، او در شبکههای اجتماعی از پیشرفت در مذاکرات خبر داد و حملات را لغو کرد.
آمریکا و جمهوری اسلامی ۲۷ خرداد یک یادداشت تفاهم امضا کردند که پایان دائمی درگیریها و بازگشایی تنگه هرمز را پیشبینی میکرد. با امضای این توافق، یک مهلت ۶۰ روزه برای دستیابی به توافق نهایی درباره آینده برنامه هستهای جمهوری اسلامی آغاز شد.
ترامپ احتمال کنار گذاشتن این توافق را منتفی ندانست و گفت: «این یک یادداشت تفاهم است و اگر از آن خوشم نیاید، شلیک و بمباران را از سر میگیریم.»
این توافق نیز پایدار نماند. آمریکا ۱۷ تیر، پس از حملات جمهوری اسلامی به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، دور تازهای از حملات علیه مواضع جمهوری اسلامی را آغاز کرد.
ترامپ در آن زمان برای شرکت در اجلاس رهبران ناتو در آنکارا، پایتخت ترکیه، به سر میبرد. او پس از آنکه گفت معتقد است آتشبس پایان یافته، بار دیگر تهران تهدید کرد «کار را یکسره خواهیم کرد».
توقف دوباره پس از ۱۳ روز حمله
ترامپ دوم مرداد، پس از نزدیک به دو هفته حملات شدید و روزانه آمریکا به ایران، از توقف عملیات برای دادن فرصتی دیگر به مذاکرات خبر داد.
ارتش آمریکا طی ۱۳ روز، تاسیسات مهم نظامی و تجاری ایران را هدف قرار داده بود؛ در حالی که درگیریها بر سر مسیرهای کشتیرانی شدت میگرفت. جمهوری اسلامی نیز در پاسخ، به سوی کشورهای خاورمیانه که میزبان نیروهای آمریکاییاند، موشک و پهپاد پرتاب کرده بود.
ترامپ ۱۰ مرداد، پس از آنکه به خبرنگاران گفت آمریکا ایران را «بسیار سخت» هدف قرار خواهد داد، در شبکههای اجتماعی از لغو حملات برنامهریزیشده خبر داد. او گفت متحدان آمریکا در خاورمیانه بر سر چارچوب کلی توافقی برای پایان دادن به جنگ، از جمله بازگشایی تنگه هرمز، به تفاهم رسیدهاند.
ترامپ نوشت: «بر اساس این درخواست، برای منفعت آینده جهان و نیز بقای ایرانی موفق و مرفه پذیرفتهام حمله را لغو کنم؛ مشروط بر اینکه بتوانیم بهسرعت به یک توافق برسیم.»
وزیر دفاع جمهوری اسلامی پس از اعلام ترامپ گفت ایران «نه غافلگیر شده و نه منفعل است» و در برابر تهدیدها در حالت آمادهباش باقی خواهد ماند.
رویترز گزارش داد در پی برخورد دو بالگرد آتشنشان که برای مهار حریق گسترده جنگلی بر فراز آتن اعزام شده بودند، دو شهروند یونانی و دانمارکی کشته شدند. آتشسوزیهای ناشی از موج گرمای بیسابقه در آتن، بیش از ۱۰۰ خانه را ویران و صدها نفر را وادار به ترک خانههایشان کرده است.
سازمان آتشنشانی یونان اعلام کرد در جریان این سانحه که یکشنبه ۱۱ مرداد رخ داد، دو خدمه دیگر بالگرد که یونانی و بریتانیایی هستند، از حادثه جان سالم به در بردند. به گفته این سازمان، تحقیق درباره علت برخورد دو بالگرد آغاز شده است.
اروپا تابستان امسال، پس از دورهای از موجهای گرمای بیسابقه و بارندگی اندک، با آتشسوزیهای گسترده روبهرو شده است. گروهی از دانشمندان محیط زیست بر این باورند که تغییرات اقلیمی این آتشسوزیها را تشدید کرده است.
در روزهای جمعه و شنبه، نهم و دهم مرداد، آتشسوزیهای ویرانگر در فرانسه و اسپانیا رو به کاهش نهاد و تا حد زیادی کنترل شد، اما پس از یک دوره آرامش نسبی در یونان، چندین آتشسوزی جنگلی در این کشور آغاز شد.
تحقیقات نشان میدهد آتشسوزی کنونی که در استان بویوتیای یونان آغاز شد و سپس به منطقه آتیک در شهر آتن گسترش یافت، احتمالا بر اثر جرقههای ناشی از کابلهای یک شبکه خصوصی انتقال برق ایجاد شده است. این شبکه، برق تولیدشده با توربینهای بادی را به شبکه اصلی برق انتقال میدهد.
به نوشته رویترز دو شهروند یونانی به ظن سهلانگاری بازداشت شدند و یک مظنون دیگر همچنان متواری است.
ویدیوهایی که از صحنه برخورد دو بالگرد در آتن منتشر شده است نشان میدهد دو بالگرد در ارتفاع پایین در حال نزدیک شدن به مسیر یکدیگرند که ناگهان ملخ اصلی بالگرد پایینی به بخش زیرین بالگرد دیگر برخورد میکند و بالگرد پایینی پس از آتش گرفتن، سقوط میکند. بر اساس این تصاویر، بالگرد دوم پس از تخلیه محموله آب خود از محل دور شد. رویترز نوشت نتوانسته است اصالت این ویدیوها را تایید کند.
در حال حاضر برای چند منطقه مسکونی در غرب منطقه آتیک و همینطور یک شهرک صنعتی در نزدیکی شهر ساحلی و تاریخی مِگارا که در ۴۰ کیلومتری غرب آتن قرار دارد، هشدار تخلیه صادر شده است. نیروهای امدادی یونان تلاش میکنند مانع پیشروی آتش از غرب آتن بهسوی مگارا شوند. این شهر حدود ۳۰ هزار نفر جمعیت دارد.
تغییر مسیر آتشسوزی در فرانسه، مهار آتش در اسپانیا
شبکه تلویزیونی بافام گزارش داد آتشسوزی در منطقه وار در جنوبغرب فرانسه، پس از تغییر جهت باد مسیر خود را عوض کرد و به منطقهای جنگلی و صعبالعبور گسترش یافت.
این شبکه خبری سراسری در فرانسه افزود آتشسوزی تازهای نیز در حاشیه بزرگراهی نزدیک شهر تاریخی کارکاسون در جنوب فرانسه آغاز شد که ظاهرا عامل آن یک خودروی در حال سوختن بود.
ویدیوی پخششده از این شبکه ستونهای عظیم دود خاکستری و شعلههای آتش را در نزدیکی جاده نشان داد. مقامها اعلام کردند بزرگراه را بسته و یک پارک حیوانات در نزدیکی محل را تخلیه کردهاند.
در مرکز اسپانیا، آتشسوزیهایی که طی هفته گذشته دهها هزار هکتار را سوزاندند، عمدتا مهار شدند، هرچند آتشنشانان در برخی مناطق با شعلهور شدن دوباره آتش مقابله میکردند.
در استان کاسِرِس در غرب اسپانیا، حریقی که شنبه ۱۰ مرداد آغاز شد، مقامها را وادار کرد حدود ۸۰۰ نفر را تخلیه کنند. این افراد یکشنبه اجازه یافتند به خانههای خود بازگردند، اما از آنجا که آتش همچنان فعال بود، از آنان خواسته شد در خانه بمانند.
تعطیلی اجبار نیروگاه هستهای مجارستان به دلیل خشکسالی
دیگر کشورهای اروپایی نیز با خشکسالی و کاهش سطح آب رودخانههای بزرگ، از جمله راین و دانوب، دستوپنجه نرم میکنند. سطح آب دانوب در مجارستان، صربستان و رومانی به پایینترین میزان ثبتشده رسید.
پیتر ماگیار، نخستوزیر مجارستان، یکشنبه گفت این کشور با پنج روز بحرانی روبهرو است. خشک شدن دانوب، در آستانه آغاز یک موج گرمای جدید، تنها نیروگاه هستهای مجارستان را برای نخستین بار در بیش از چهار دهه گذشته به تعطیلی کشاند.
کاهش سطح آب در پی کمبود بارندگی، کشتیرانی و گردشگری در مجارستان را نیز مختل کرده و به اعمال محدودیت در مصرف آب در بیش از ۱۰۰ شهر و روستا منجر شده است.
وزیر انرژی صربستان یکشنبه گفت سطح آب دانوب در این کشور به پایینترین میزان از سال ۱۹۸۵ رسید و تولید روزانه بزرگترین نیروگاه برقآبی صربستان را به تنها ۲۰ درصد ظرفیت آن کاهش داد.
رییسجمهوری آمریکا، گفت مذاکرات تهران و واشینگتن بعدازظهر دوشنبه با هدف دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز و سپس پرونده هستهای ایران آغاز میشود. او افزود برای فراهم شدن فرصت توافق، حملهای را لغو کرد که به گفته او «با اختلاف بسیار، بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم» بود.
ترامپ عصر یکشنبه ۱۱ مرداد، هنگام بازگشت به واشینگتن دیسی در هواپیمای ویژه ریاستجمهوری، به خبرنگاران گفت: «اکنون در قالب مذاکره با طرف ایرانی گفتوگو میکنیم. مذاکرات فردا بعدازظهر آغاز میشود. به آن فرصت خواهیم داد.»
او درباره محل مذاکرات، ترکیب هیاتهای مذاکرهکننده و مستقیم یا غیرمستقیم بودن گفتوگوها توضیحی نداد، اما ابراز امیدواری کرد این روند به توافق برسد و مانع کشته شدن شمار زیادی از مردم و اجرای یک حمله گسترده شود.
این سخنان یک روز پس از آن بیان شد که ترامپ شامگاه شنبه ۱۰ مرداد در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت جمهوری اسلامی و شماری از کشورهای خاورمیانه خواستار فرصت شدهاند تا توافقی را نهایی کنند که به بازگشایی «فوری، کامل و همهجانبه» تنگه هرمز و «پایان تهدید هستهای ایران» منجر شود.
این پست پس از گفتوگوی تلفنی ترامپ با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، منتشر شد. او در پستی که در تروثسوشال نوشت، نام کشورهای درخواستکننده را نبرد: «بر اساس این درخواست، برای منافع آینده جهان و همچنین بقای ایرانی موفق و شکوفا، موافقت کردم حمله را لغو کنم؛ مشروط بر اینکه بتوانیم بهسرعت به توافق برسیم.» ترامپ افزود اسرائیل نیز به این تعهد پیوسته است.
رییسجمهوری آمریکا یکشنبه در پاسخ به پرسشهای خبرنگاران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و جمهوری اسلامی را کشورهایی معرفی کرد که خواستار لغو حمله شده بودند. به گفته او، نیروهای آمریکایی کاملا آماده اجرای عملیاتی بودند که قرار بود تقریبا در همان ساعت گفتوگوی او با خبرنگاران آغاز شود.
ترامپ ابعاد حمله برنامهریزیشده را «عظیم» توصیف کرد و گفت: «این حمله با اختلاف بسیار، بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم میشد و برای ایران فاجعهبار بود.»
او در پاسخ به پرسشی درباره ضربالاجل مذاکرات، زمان مشخصی تعیین نکرد و گفت آمریکا هر زمان بخواهد برای اقدام نظامی آماده است، اما توافق را ترجیح میدهد. ترامپ افزود از ولیعهد عربستان سعودی پرسیده است ریاض حمله را ترجیح میدهد یا توافق را و مقامهای سعودی پاسخ دادهاند که دستیابی به توافق را بسیار بیشتر ترجیح میدهند.
او هشدار داد گسترش درگیری میتواند پیامدهای پیشبینیناپذیری، از جمله موج جابهجایی جمعیت و وقوع «فاجعه»، برای کشورهای منطقه داشته باشد.
اختلاف بر سر مدیریت تنگه هرمز
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، یکشنبه به نقل از عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، گزارش داد مذاکرات تهران و عمان درباره تنگه هرمز به مراحل نهایی رسیده است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت این مذاکرات بر دستیابی به توافق درباره مسیری جدید برای عبور از تنگه هرمز متمرکز است. او افزود: «این مذاکرات ارتباطی با باز یا بسته بودن تنگه هرمز ندارد. این بحث جداگانهای است.»
جمهوری اسلامی ششم مرداد تازهترین پیشنهاد عمان درباره تقسیم مدیریت مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را رد کرده بود. عمان با حمایت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس طرحی ارایه کرده بود که بر اساس آن، مسیرهای تردد دریایی میان جمهوری اسلامی و عمان تقسیم میشد و شرکتهای کشتیرانی میتوانستند مبالغی را داوطلبانه به تهران بپردازند.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، سهشنبه ششم مرداد گفت در طرح عمان، ۵۰ درصد مسیرهای تردد دریایی در اختیار جمهوری اسلامی و ۵۰ درصد دیگر در اختیار عمان قرار میگرفت. به گفته او، این طرح به وضعیتی پایان میداد که در آن همه مسیرهای عبور از آبهای سرزمینی عمان میگذشت.
غریبآبادی تاکید کرد پیشنهاد عمان نگرانیهای امنیت ملی جمهوری اسلامی را برطرف نمیکند و تهران حتی در صورت برقراری صلح نیز حاضر نیست ساز و کار پیش از جنگ، شامل تفکیک ترافیک دریایی و کریدور میانی، را دوباره بپذیرد.
ترامپ در صحبت یکشنبه خود با خبرنگاران گفت پس از دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز، گفتوگوها بر پرونده هستهای یا آنچه او «هستهایزدایی ایران» خواند متمرکز خواهد شد. هنوز روشن نیست مذاکراتی که به گفته او دوشنبه آغاز میشود چه ارتباطی با گفتوگوهای تهران و عمان دارد و چه طرفهایی در آن حضور خواهند داشت.
علیرغم وعده دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره پیشرفت در مسیر اجرای توافق صلح غزه، حملات اسرائیل برای دومین روز متوالی در نوار غزه ادامه یافت و به گفته منابع فلسطینی، دستکم ۱۵ نفر کشته شدند.
مقامهای بهداشتی فلسطینی اعلام کردند از بامداد یکشنبه ۱۱ مرداد، جنگندههای اسرائیلی شهر غزه در شمال، دیرالبلح در مرکز و خانیونس در جنوب نوار غزه را هدف حملات هوایی قرار دادند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد این حملات، بیشترین شمار کشتههای روزانه در هفتههای اخیر را بر جای گذاشته است.
این حملات در حالی رخ میدهد که ترامپ هشتم مرداد از «گامی عظیم به سوی صلح و امنیت پایدار» خبر داده و گفته بود حماس و دیگر گروههای مسلح فلسطینی با خلع سلاح موافقت کردهاند.
در مقابل، الی کوهن، وزیر انرژی و عضو کابینه امنیتی اسرائیل، ۱۱ مرداد در مصاحبه با رادیو ارتش اسرائیل گفت دولت این کشور به حماس فرصت خواهد داد سلاحهای خود را زمین بگذارد، اما افزود نسبت به تحقق این موضوع «بسیار بدبین» است.
کوهن تاکید کرد هیچ توافقی برای توقف حملات به غزه وجود ندارد و اگر حماس خلع سلاح نشود، اسرائیل باید کنترل کامل این باریکه را در دست بگیرد؛ منطقهای که به گفته او، اکنون حدود ۷۰ درصد آن در کنترل نیروهای اسرائیلی است.
وزیر انرژی اسرائیل ادامه داد: «در توافقی که با ایالات متحده امضا کردهایم، موضع ما این است که حماس باید برچیده شود. این نخستین چیزی است که باید اتفاق بیفتد.»
۹ مرداد، غازی حمد، از مقامهای ارشد حماس، اعلام کرد اجرای توافق مورد نظر ترامپ برای برقراری صلح در غزه مشروط به آن است که اسرائیل ابتدا به تعهدات خود در چارچوب توافق آتشبس سال گذشته عمل کند.
حماس و اسرائیل مهرماه ۱۴۰۴ با پذیرش طرح صلح ترامپ، برای اجرای مرحله نخست آتشبس در نوار غزه به توافق رسیدند.
با این حال، مخالفت حماس با خلع سلاح، تداوم حضور نظامی اسرائیل در غزه و برخی حملات هدفمند به فرماندهان این گروه، اجرای مرحله دوم آتشبس را با ابهام روبهرو کرده است.
تداوم حملات در نقاط مختلف غزه
رویترز گزارش داد حمله به دیرالبلح دستکم چهار کشته بر جای گذاشت. در حملهای جداگانه به منطقه المواصی در نزدیکی خانیونس پنج نفر زخمی شدند و شماری از چادرهای آوارگان آتش گرفت.
مقامهای فلسطینی اعلام کردند یک زوج به همراه پسر ۹ سالهشان در حمله به یک خانه در منطقه المواصی جان باختند.
در حملهای دیگر در شهر غزه نیز یک زوج و فرزندشان کشته شدند. همچنین حمله به چادری در نزدیکی دفتر نمایندگی مصر در این شهر دو کشته بر جای گذاشت و ساعاتی بعد نیز دو نفر دیگر در بمباران محله زیتون در شرق شهر غزه جان خود را از دست دادند.
به گفته مقامهای فلسطینی، یک نفر دیگر نیز در نزدیکی جبالیا در شمال نوار غزه کشته شد.
در سوی دیگر، ارتش اسرائیل اعلام کرد حمله به یک واحد مسکونی در دیرالبلح بهمنظور هدف قرار دادن دو فرمانده نیروهای «نخبه» حماس انجام شده است.
ارتش همچنین گفت حملات به شهر غزه و جبالیا نیز «عوامل نظامی» را هدف قرار داده و بررسی نتایج این عملیات همچنان ادامه دارد.
بر اساس آمار مقامهای بهداشتی غزه، از زمان برقراری آتشبس در مهرماه ۱۴۰۴، دستکم ۱۲۳۰ فلسطینی در حملات اسرائیل کشته شدهاند. از آنجا که حماس تاکنون شمار نیروهای کشتهشده خود را اعلام نکرده، امکان تفکیک تلفات نظامیان و غیرنظامیان وجود ندارد.
به گفته مقامهای اسرائیلی، در همین بازه زمانی چهار سرباز این کشور کشته شدهاند.
حماس: اسرائیل در پی تحمیل واقعیتهای جدید میدانی است
باسم نعیم، از مقامهای ارشد حماس، ۱۱ مرداد در بیانیهای اعلام کرد این گروه در مذاکرات «انعطافپذیری قابل توجهی» از خود نشان داده است.
او اسرائیل را متهم کرد که با تشدید حملات، درصدد ناکام گذاشتن تلاشهای سیاسی برای پایان دادن به جنگ و تحمیل «واقعیتهای جدید در میدان از طریق زور» است.
همزمان، محمد دحلان، از مقامهای پیشین جنبش فتح که در امارات متحده عربی اقامت دارد، در پیامی در فیسبوک نوشت جرد کوشنر، داماد ترامپ و از اعضای هیات مذاکرهکننده آمریکا، به او گفته که با مقامهای اسرائیلی برای توقف حملات به غزه در حال رایزنی است.
پیشتر پایگاه خبری اکسیوس گزارش داد هیاتی از حماس در جریان سفر اخیر خود به ایران برای شرکت در مراسم دفن جنازه علی خامنهای، با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران دیدار کرد.
بر اساس این گزارش، مقامهای سپاه پاسداران در این دیدار از حماس خواستند برای امضای توافق خلع سلاح شتاب نکند و با طولانی کردن روند مذاکرات، زمان بخرد.
یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت حماس در نهایت تصمیم گرفت به توصیه حکومت ایران در این زمینه توجه نکند.
روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد کشورهای حاشیه خلیج فارس در قبال رویارویی با جمهوری اسلامی موضعی یکسان ندارند و در حالی که امارات متحده عربی از واشینگتن خواسته است رویکردی سختگیرانهتر در پیش بگیرد، عربستان سعودی همچنان بر کاهش تنشها تاکید دارد.
این روزنامه یکشنبه ۱۱ مرداد به نقل از مقامهای ارشد منطقهای نوشت امارات در روزهای اخیر با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره اتخاذ موضعی قاطعتر در برابر حکومت ایران رایزنی کرده است.
این مقامها معتقدند تا زمانی که آمریکا فشار بر تهران را افزایش ندهد، کنترل تنگه هرمز را در دست نگیرد و حتی گزینه عملیات زمینی را مدنظر قرار ندهد، سپاه پاسداران حاضر به مصالحه نخواهد شد.
در سوی دیگر، عربستان سعودی همواره از کاهش تنش با جمهوری اسلامی حمایت کرده است. ریاض پیشتر با طرح آمریکا برای بازگشایی نظامی تنگه هرمز مخالفت کرده بود؛ اقدامی که به نوشته والاستریت ژورنال، به شکاف دیپلماتیک میان دو کشور دامن زد.
بر اساس این گزارش، عربستان سعودی در نهایت از موضع خود عقبنشینی کرد، اما مقامهای آمریکایی معتقدند پیامدهای آن اختلاف همچنان بر روابط واشینگتن و ریاض سایه انداخته است.
ترامپ بامداد ۱۱ مرداد اعلام کرد به درخواست تهران و کشورهای منطقه و مشروط به دستیابی سریع به توافقی که به بازگشایی فوری تنگه هرمز و رفع تهدید هستهای جمهوری اسلامی منجر شود، از اجرای حملهای گسترده علیه حکومت ایران صرفنظر کرده است.
ساعاتی پیش از این اظهارات، پایگاه خبری اکسیوس گزارش داده بود محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در گفتوگو با ترامپ نسبت به ازسرگیری حملات گسترده علیه جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است.
ترامپ همچنان توافق را ترجیح میدهد؟
والاستریت ژورنال در ادامه نوشت با وجود آنکه گزینه تشدید درگیری از سوی آمریکا همچنان روی میز است، مقامهای اسرائیلی معتقدند ترامپ ترجیح میدهد بهجای ورود به یک رویارویی تمامعیار، با تهران به توافق برسد؛ جنگی که هزینههای سنگینی برای کشورهای خاورمیانه به همراه خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، نتایج نظرسنجیها نشان میدهد جنگ ایران در میان افکار عمومی آمریکا «بهشدت نامحبوب» است و میتواند به شانس جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای نوامبر آسیب بزند.
این روزنامه همچنین به نقل از یک دیپلمات جمهوری اسلامی نوشت مقامهای تهران از «آسیبپذیری سیاسی» ترامپ آگاهاند و در صورت لزوم تلاش خواهند کرد از آن بهرهبرداری کنند.
او افزود در صورت شکست دیپلماسی، سپاه پاسداران در حال بررسی انجام حملات پیشدستانه است، حتی اگر آمریکا آغازگر درگیری نباشد.
همزمان، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۱ مرداد در گفتوگو با صداوسیما تهدید کرد هرگونه حمله احتمالی آمریکا به حکومت ایران، همه کشورهای منطقه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
او گفت: «همه بدانند که هرگونه جنایت و تجاوز نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، بهویژه علیه زیرساختها، حتما تبعاتی خواهد داشت که دامنگیر همگان میشود.»
بقایی به همکاری نظامی برخی کشورهای منطقه و آمریکا اشاره کرد و افزود: «ما حتما تهدید میکنیم. حتما به پشتوانه توانمندی نظامیمان هر جا که لازم باشد، تهدید میکنیم... کشوری که در تجاوز مشارکت کند، در ردیف طرف متجاوز قرار میگیرد.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که کانال ۱۲ اسرائیل پیشتر گزارش داد عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با پیشنهاد قطر و آمریکا درباره سازوکار بازگشایی تنگه هرمز موافقت کرده است.
با این حال، بقایی در مصاحبه خود بار دیگر تاکید کرد وضعیت تنگه هرمز به شرایط پیش از جنگ بازنخواهد گشت.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکرد.