این گزارش تحلیلی که بامداد دوشنبه ۱۲ مرداد به وقت ایران منتشر شد، با اشاره به پست دونالد ترامپ در اواخر شنبه ۱۰ مرداد، مبنی بر توقف حملات گسترده، تصمیم اخیر او را در چارچوب این الگو بررسی کرد. ترامپ در آن پست اعلام کرده بود عملیات برنامه‌ریزی‌شده علیه ایران را برای فرصت دادن به مذاکرات درباره پایان جنگ و ازسرگیری تردد کشتی‌های باری از تنگه هرمز لغو کرده است.

به نوشته آسوشیتدپرس، هرچند این تغییر موضع ناگهانی به یکی از ویژگی‌های اصلی این جنگ پنج ماهه بدل شده ، اما در موارد پیشین حملات تازه با وجود اظهارات ترامپ، چند روز یا حتی چند ساعت پس از اعلام او از سر گرفته شده‌اند.

این خبرگزاری برای نشان دادن الگوی مورد نظر، تصمیم‌ها و اظهارات ترامپ در ۱۸ فروردین، یکم و ۲۸ اردیبهشت، ۲۱ و ۲۷ خرداد، ۱۶ تیر، پنجم مرداد و ۱۰ مرداد را مرور کرد.

آتش‌بسی که دوام نیاورد

آمریکا و جمهوری اسلامی ۱۹ فروردین بر سر یک آتش‌بس دو هفته‌ای توافق کردند تا به درگیری‌های شدیدی پایان دهند که ۹ اسفند ۱۴۰۴ با حملات اسرائیل و آمریکا به ایران آغاز شده بود.

ترامپ که تهدید کرده بود پل‌ها، نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی را به‌طور گسترده بمباران خواهد کرد، کمتر از دو ساعت پیش از پایان مهلتی که برای تسلیم شدن تهران تعیین کرده بود، توافق با جمهوری اسلامی را اعلام کرد. ترامپ درباره پیامد چنین حملاتی گفت: «یک تمدن کامل از میان خواهد رفت.»

رییس‌جمهوری آمریکا اول اردیبهشت، یک روز پیش از پایان آتش‌بس، اعلام کرد توقف حملات برای مدتی نامحدود تمدید خواهد شد. او افزود میانجیگران از آمریکا خواسته‌اند برای ارائه پیشنهادهای بیشتر به مقام‌های جمهوری اسلامی فرصت بدهد.

این آتش‌بس شکننده تا ۱۸ اردیبهشت دوام آورد؛ زمانی که آمریکا نفتکش‌های متعلق یا مرتبط به جمهوری اسلامی را هدف قرار داد.

ترامپ ۲۸ اردیبهشت نیز پس از چند روز تهدید شدید علیه جمهوری اسلامی، اعلام کرد حمله نظامی گسترده‌ای را که برای آن برنامه‌ریزی شده بود، به‌دلیل آغاز «مذاکرات جدی» متوقف می‌کند.

او آن زمان گفت: «به نظر می‌رسد احتمال بسیار خوبی وجود دارد که به توافق برسند. اگر بتوانیم بدون اینکه جهنم را با بمباران بر سرشان خراب کنیم به نتیجه برسیم، بسیار خوشحال خواهم شد.»

پس از شکست مذاکرات، آمریکا ششم خرداد حملات خود را از سر گرفت.

از تهدید به حمله شبانه تا توافق اولیه

ترامپ ۲۰ خرداد، پس از دو روز حملات متقابل، جمهوری اسلامی را به تشدید درگیری‌ها تهدید کرد . او گفت آمریکا «امشب ایران را بسیار سخت هدف قرار خواهد داد» و «کنترل کامل» صنایع نفت و گاز این کشور را در دست خواهد گرفت.

چند ساعت بعد، او در شبکه‌های اجتماعی از پیشرفت در مذاکرات خبر داد و حملات را لغو کرد.

آمریکا و جمهوری اسلامی ۲۷ خرداد یک یادداشت تفاهم امضا کردند که پایان دائمی درگیری‌ها و بازگشایی تنگه هرمز را پیش‌بینی می‌کرد. با امضای این توافق، یک مهلت ۶۰ روزه برای دستیابی به توافق نهایی درباره آینده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی آغاز شد.

ترامپ احتمال کنار گذاشتن این توافق را منتفی ندانست و گفت: «این یک یادداشت تفاهم است و اگر از آن خوشم نیاید، شلیک و بمباران را از سر می‌گیریم.»

این توافق نیز پایدار نماند. آمریکا ۱۷ تیر، پس از حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، دور تازه‌ای از حملات علیه مواضع جمهوری اسلامی را آغاز کرد.

ترامپ در آن زمان برای شرکت در اجلاس رهبران ناتو در آنکارا، پایتخت ترکیه، به سر می‌برد. او پس از آنکه گفت معتقد است آتش‌بس پایان یافته، بار دیگر تهران تهدید کرد «کار را یکسره خواهیم کرد».

توقف دوباره پس از ۱۳ روز حمله

ترامپ دوم مرداد، پس از نزدیک به دو هفته حملات شدید و روزانه آمریکا به ایران، از توقف عملیات برای دادن فرصتی دیگر به مذاکرات خبر داد.

ارتش آمریکا طی ۱۳ روز، تاسیسات مهم نظامی و تجاری ایران را هدف قرار داده بود؛ در حالی که درگیری‌ها بر سر مسیرهای کشتیرانی شدت می‌گرفت. جمهوری اسلامی نیز در پاسخ، به سوی کشورهای خاورمیانه که میزبان نیروهای آمریکایی‌اند، موشک و پهپاد پرتاب کرده بود.

ترامپ ۱۰ مرداد، پس از آنکه به خبرنگاران گفت آمریکا ایران را «بسیار سخت» هدف قرار خواهد داد، در شبکه‌های اجتماعی از لغو حملات برنامه‌ریزی‌شده خبر داد. او گفت متحدان آمریکا در خاورمیانه بر سر چارچوب کلی توافقی برای پایان دادن به جنگ، از جمله بازگشایی تنگه هرمز، به تفاهم رسیده‌اند.

ترامپ نوشت: «بر اساس این درخواست، برای منفعت آینده جهان و نیز بقای ایرانی موفق و مرفه پذیرفته‌ام حمله را لغو کنم؛ مشروط بر اینکه بتوانیم به‌سرعت به یک توافق برسیم.»

وزیر دفاع جمهوری اسلامی پس از اعلام ترامپ گفت ایران «نه غافلگیر شده و نه منفعل است» و در برابر تهدیدها در حالت آماده‌باش باقی خواهد ماند.