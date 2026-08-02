این روزنامه یک‌شنبه ۱۱ مرداد به نقل از مقام‌های ارشد منطقه‌ای نوشت امارات در روزهای اخیر با دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، درباره اتخاذ موضعی قاطع‌تر در برابر حکومت ایران رایزنی کرده است.

این مقام‌ها معتقدند تا زمانی که آمریکا فشار بر تهران را افزایش ندهد، کنترل تنگه هرمز را در دست نگیرد و حتی گزینه عملیات زمینی را مدنظر قرار ندهد، سپاه پاسداران حاضر به مصالحه نخواهد شد.

در سوی دیگر، عربستان سعودی همواره از کاهش تنش با جمهوری اسلامی حمایت کرده است. ریاض پیش‌تر با طرح آمریکا برای بازگشایی نظامی تنگه هرمز مخالفت کرده بود ؛ اقدامی که به نوشته وال‌استریت ژورنال، به شکاف دیپلماتیک میان دو کشور دامن زد.

بر اساس این گزارش، عربستان سعودی در نهایت از موضع خود عقب‌نشینی کرد، اما مقام‌های آمریکایی معتقدند پیامدهای آن اختلاف همچنان بر روابط واشینگتن و ریاض سایه انداخته است.

ترامپ بامداد ۱۱ مرداد اعلام کرد به درخواست تهران و کشورهای منطقه و مشروط به دستیابی سریع به توافقی که به بازگشایی فوری تنگه هرمز و رفع تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی منجر شود، از اجرای حمله‌ای گسترده علیه حکومت ایران صرف‌نظر کرده است .

ساعاتی پیش از این اظهارات، پایگاه خبری اکسیوس گزارش داده بود محمد بن سلمان ، ولیعهد عربستان سعودی، در گفت‌وگو با ترامپ نسبت به ازسرگیری حملات گسترده علیه جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است.

ترامپ همچنان توافق را ترجیح می‌دهد؟

وال‌استریت ژورنال در ادامه نوشت با وجود آنکه گزینه تشدید درگیری از سوی آمریکا همچنان روی میز است، مقام‌های اسرائیلی معتقدند ترامپ ترجیح می‌دهد به‌جای ورود به یک رویارویی تمام‌عیار، با تهران به توافق برسد؛ جنگی که هزینه‌های سنگینی برای کشورهای خاورمیانه به همراه خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد جنگ ایران در میان افکار عمومی آمریکا «به‌شدت نامحبوب» است و می‌تواند به شانس جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر آسیب بزند.

این روزنامه همچنین به نقل از یک دیپلمات جمهوری اسلامی نوشت مقام‌های تهران از «آسیب‌پذیری سیاسی» ترامپ آگاه‌اند و در صورت لزوم تلاش خواهند کرد از آن بهره‌برداری کنند.

او افزود در صورت شکست دیپلماسی، سپاه پاسداران در حال بررسی انجام حملات پیش‌دستانه است، حتی اگر آمریکا آغازگر درگیری نباشد.

هم‌زمان، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۱ مرداد در گفت‌وگو با صداوسیما تهدید کرد هرگونه حمله احتمالی آمریکا به حکومت ایران، همه کشورهای منطقه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

او گفت: «همه بدانند که هرگونه جنایت و تجاوز نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، به‌ویژه علیه زیرساخت‌ها، حتما تبعاتی خواهد داشت که دامنگیر همگان می‌شود.»

بقایی به همکاری نظامی برخی کشورهای منطقه و آمریکا اشاره کرد و افزود: «ما حتما تهدید می‌کنیم. حتما به پشتوانه توانمندی نظامی‌مان هر جا که لازم باشد، تهدید می‌کنیم... کشوری که در تجاوز مشارکت کند، در ردیف طرف متجاوز قرار می‌گیرد.»

این اظهارات در حالی مطرح شد که کانال ۱۲ اسرائیل پیش‌تر گزارش داد عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با پیشنهاد قطر و آمریکا درباره سازوکار بازگشایی تنگه هرمز موافقت کرده است.

با این حال، بقایی در مصاحبه خود بار دیگر تاکید کرد وضعیت تنگه هرمز به شرایط پیش از جنگ بازنخواهد گشت.

تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یک‌پنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کرد.