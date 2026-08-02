مقام‌های بهداشتی فلسطینی اعلام کردند از بامداد یک‌شنبه ۱۱ مرداد، جنگنده‌های اسرائیلی شهر غزه در شمال، دیرالبلح در مرکز و خان‌یونس در جنوب نوار غزه را هدف حملات هوایی قرار دادند.

خبرگزاری رویترز گزارش داد این حملات، بیشترین شمار کشته‌های روزانه در هفته‌های اخیر را بر جای گذاشته است.

این حملات در حالی رخ می‌دهد که ترامپ هشتم مرداد از «گامی عظیم به سوی صلح و امنیت پایدار» خبر داده و گفته بود حماس و دیگر گروه‌های مسلح فلسطینی با خلع سلاح موافقت کرده‌اند.

در مقابل، الی کوهن، وزیر انرژی و عضو کابینه امنیتی اسرائیل، ۱۱ مرداد در مصاحبه با رادیو ارتش اسرائیل گفت دولت این کشور به حماس فرصت خواهد داد سلاح‌های خود را زمین بگذارد، اما افزود نسبت به تحقق این موضوع «بسیار بدبین» است.

کوهن تاکید کرد هیچ توافقی برای توقف حملات به غزه وجود ندارد و اگر حماس خلع سلاح نشود، اسرائیل باید کنترل کامل این باریکه را در دست بگیرد؛ منطقه‌ای که به گفته او، اکنون حدود ۷۰ درصد آن در کنترل نیروهای اسرائیلی است.

وزیر انرژی اسرائیل ادامه داد: «در توافقی که با ایالات متحده امضا کرده‌ایم، موضع ما این است که حماس باید برچیده شود. این نخستین چیزی است که باید اتفاق بیفتد.»

۹ مرداد، غازی حمد، از مقام‌های ارشد حماس، اعلام کرد اجرای توافق مورد نظر ترامپ برای برقراری صلح در غزه مشروط به آن است که اسرائیل ابتدا به تعهدات خود در چارچوب توافق آتش‌بس سال گذشته عمل کند.

حماس و اسرائیل مهرماه ۱۴۰۴ با پذیرش طرح صلح ترامپ ، برای اجرای مرحله نخست آتش‌بس در نوار غزه به توافق رسیدند.

با این حال، مخالفت حماس با خلع سلاح، تداوم حضور نظامی اسرائیل در غزه و برخی حملات هدفمند به فرماندهان این گروه، اجرای مرحله دوم آتش‌بس را با ابهام روبه‌رو کرده است.

تداوم حملات در نقاط مختلف غزه

رویترز گزارش داد حمله به دیرالبلح دست‌کم چهار کشته بر جای گذاشت. در حمله‌ای جداگانه به منطقه المواصی در نزدیکی خان‌یونس پنج نفر زخمی شدند و شماری از چادرهای آوارگان آتش گرفت.

مقام‌های فلسطینی اعلام کردند یک زوج به همراه پسر ۹ ساله‌شان در حمله به یک خانه در منطقه المواصی جان باختند.

در حمله‌ای دیگر در شهر غزه نیز یک زوج و فرزندشان کشته شدند. همچنین حمله به چادری در نزدیکی دفتر نمایندگی مصر در این شهر دو کشته بر جای گذاشت و ساعاتی بعد نیز دو نفر دیگر در بمباران محله زیتون در شرق شهر غزه جان خود را از دست دادند.

به گفته مقام‌های فلسطینی، یک نفر دیگر نیز در نزدیکی جبالیا در شمال نوار غزه کشته شد.

در سوی دیگر، ارتش اسرائیل اعلام کرد حمله به یک واحد مسکونی در دیرالبلح به‌منظور هدف قرار دادن دو فرمانده نیروهای «نخبه» حماس انجام شده است.

ارتش همچنین گفت حملات به شهر غزه و جبالیا نیز «عوامل نظامی» را هدف قرار داده و بررسی نتایج این عملیات همچنان ادامه دارد.

بر اساس آمار مقام‌های بهداشتی غزه، از زمان برقراری آتش‌بس در مهرماه ۱۴۰۴، دست‌کم ۱۲۳۰ فلسطینی در حملات اسرائیل کشته شده‌اند. از آنجا که حماس تاکنون شمار نیروهای کشته‌شده خود را اعلام نکرده، امکان تفکیک تلفات نظامیان و غیرنظامیان وجود ندارد.

به گفته مقام‌های اسرائیلی، در همین بازه زمانی چهار سرباز این کشور کشته شده‌اند.

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حماس: اسرائیل در پی تحمیل واقعیت‌های جدید میدانی است

باسم نعیم، از مقام‌های ارشد حماس، ۱۱ مرداد در بیانیه‌ای اعلام کرد این گروه در مذاکرات «انعطاف‌پذیری قابل توجهی» از خود نشان داده است.

او اسرائیل را متهم کرد که با تشدید حملات، درصدد ناکام گذاشتن تلاش‌های سیاسی برای پایان دادن به جنگ و تحمیل «واقعیت‌های جدید در میدان از طریق زور» است.

هم‌زمان، محمد دحلان، از مقام‌های پیشین جنبش فتح که در امارات متحده عربی اقامت دارد، در پیامی در فیس‌بوک نوشت جرد کوشنر، داماد ترامپ و از اعضای هیات مذاکره‌کننده آمریکا، به او گفته که با مقام‌های اسرائیلی برای توقف حملات به غزه در حال رایزنی است.

پیش‌تر پایگاه خبری اکسیوس گزارش داد هیاتی از حماس در جریان سفر اخیر خود به ایران برای شرکت در مراسم دفن جنازه علی خامنه‌ای ، با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، مقام‌های سپاه پاسداران در این دیدار از حماس خواستند برای امضای توافق خلع سلاح شتاب نکند و با طولانی کردن روند مذاکرات، زمان بخرد.

یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت حماس در نهایت تصمیم گرفت به توصیه حکومت ایران در این زمینه توجه نکند.