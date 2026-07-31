طبق اعلام دولت ترکیه، بر اساس آمار گردشگری ماه‌های آوریل تا ژوئن ۲۰۲۶، درآمد این بخش به ۱۵ میلیارد و ۸۶۵ میلیون و ۳۳۹ هزار دلار رسید؛ در حالی که این رقم در دوره مشابه سال گذشته، ۲.۶ درصد بیشتر بود.

از مجموع درآمد ثبت‌شده، ۱۵ میلیارد و ۶۵۵ میلیون و ۸۶۸ هزار دلار از گردشگران و ۲۰۹ میلیون و ۴۷۱ هزار دلار از مسافران ترانزیتی به دست آمد.

شهروندان ترکیه‌ای مقیم خارج از کشور که در این دوره به ترکیه سفر کردند، ۱۵.۶ درصد از درآمد حاصل از گردشگری را تامین کردند.

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شمار گردشگران ۵.۱ درصد کاهش یافت

شمار افرادی که پس از سفر به ترکیه در سه‌ماهه دوم سال از این کشور خارج شدند، با کاهش سالانه ۵.۱ درصدی به ۱۵ میلیون و ۵۸۱ هزار و ۱۴ نفر رسید.

از این تعداد، دو میلیون و ۵۲۷ هزار و ۶۸۷ نفر شهروندان ترکیه‌ای مقیم خارج از کشور بودند که ۱۶.۲ درصد از کل گردشگران را تشکیل دادند.

میانگین هزینه هر شب اقامت گردشگران در ترکیه ۱۱۳ دلار گزارش شد.

این رقم برای شهروندان ترکیه‌ای مقیم خارج از کشور ۷۹ دلار بود.

گردشگران بیشتر برای تفریح به ترکیه رفتند

تفریح، گردش و شرکت در فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی، با سهم ۷۱.۳ درصدی، مهم‌ترین هدف سفر به ترکیه بوده است.

دیدار با بستگان و دوستان با ۱۶.۶ درصد در جایگاه دوم قرار گرفته و شش درصد از گردشگران نیز خرید را هدف اصلی سفر خود اعلام کردند.

در میان شهروندان ترکیه‌ای مقیم خارج، دیدار با بستگان و دوستان با سهم ۶۰.۳ درصدی، مهم‌ترین انگیزه سفر بوده است.

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هزینه اقامت و خوردوخوراک افزایش یافت

بخش عمده درآمد گردشگری ترکیه از مخارج شخصی مسافران تامین می‌شود.

گردشگران در این سه‌ماهه ۱۰ میلیارد و ۹۳۳ میلیون و ۸۶۸ هزار دلار مخارج شخصی داشتند و چهار میلیارد و ۷۲۲ میلیون دلار نیز برای تورهای مسافرتی هزینه کردند.

تورهای مسافرتی، پس از محاسبه سهم باقی‌مانده برای ترکیه، ۳۰.۲ درصد از درآمد گردشگری را تشکیل دادند. سهم خوردوخوراک ۲۱ درصد، حمل‌ونقل بین‌المللی ۱۲.۴ درصد و اقامت ۱۱.۳ درصد بوده است.

در مقایسه با سه‌ماهه دوم سال گذشته میلادی، درآمد حاصل از تورهای مسافرتی ۵.۵ درصد و مخارج حمل‌ونقل بین‌المللی ۶.۱ درصد کاهش یافت.

در مقابل، هزینه اقامت ۱۱.۷ درصد و مخارج خوردوخوراک ۵.۲ درصد افزایش پیدا کرد.

این تغییر نشان می‌دهد با وجود کاهش شمار گردشگران و درآمد کلی، هزینه برخی خدمات اصلی سفر بالا رفته است.

سفر شهروندان ترکیه به خارج بیشتر شد

هم‌زمان با کاهش گردشگران ورودی، شمار شهروندان مقیم ترکیه که به خارج از کشور سفر کردند با افزایش ۱۶.۵ درصدی به سه میلیون و ۴۳۴ هزار و ۱۷۲ نفر رسید.

هزینه سفرهای خارجی این گروه نیز ۷.۴ درصد افزایش یافت و به دو میلیارد و ۹۶۲ میلیون و ۸۹۸ هزار دلار رسید.

از این مبلغ، دو میلیارد و ۸۸ میلیون و ۸۶۲ هزار دلار مربوط به هزینه‌های شخصی و ۸۷۴ میلیون و ۳۶ هزار دلار مربوط به تورهای مسافرتی بود.

هر مسافر ترکیه‌ای در سفرهای خارجی به‌طور میانگین ۸۶۳ دلار هزینه کرد.

اکونومیست به‌تازگی گزارش داد که ترکیه برنامه گسترده‌ای برای استفاده اقتصادی از شرایط پیش آمده در پی جنگ ایران دارد. ظرفیت بنادر استانبول تکمیل شده است و گردشگران به جای دبی، به بازارهای استانبول رفته‌اند، اما چالش‌هایی نیز در بین است .