روزبه چشمی قراردادش را با استقلال تمدید کرد
با اعلام باشگاه استقلال، روزبه چشمی کاپیتان ملیپوش آبیهای تهرانی، با حضور در این باشگاه قرارداد خود را تمدید کرد.
با اعلام باشگاه استقلال، روزبه چشمی کاپیتان ملیپوش آبیهای تهرانی، با حضور در این باشگاه قرارداد خود را تمدید کرد.
چشمی که از مهرههای تاثیرگذار سالهای اخیر استقلال به شمار میرود، در فصل پیشرو یازدهمین سال حضور خود در جمع آبیپوشان پایتخت را تجربه خواهد کرد.
کاپیتان ۳۲ ساله استقلال با این تیم یک قهرمانی لیگ برتر، ۲ جام حذفی و یک سوپرجام را تجربه کرده است.
دیوان عالی کشور حکم اعدام بنیامین نقدی، ورزشکار ۲۶ ساله کیکبوکسینگ و مویتای و یکی از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را تایید کرد. او پیشتر از سوی دادگاه انقلاب شیراز به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شده بود.
مصطفی نیلی، وکیل نقدی، پنجشنبه هشتم مرداد به سایت امتداد گفت شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور با رد درخواست فرجامخواهی، حکم اعدام موکلش را تایید کرده است.
به گفته نیلی، این حکم هفتم مرداد به وکلای پرونده ابلاغ شد و آنها بهزودی درخواست اعاده دادرسی خواهند داد.
او افزود با توجه به اینکه در جریان اتفاقی که به بازداشت نقدی منجر شد، آسیبی به کسی وارد نشده است، وکلا امیدوارند با پذیرش اعاده دادرسی، پرونده در شعبهای همعرض دوباره بررسی شود.
سازمان عفو بینالملل دوم مرداد از مقامهای جمهوری اسلامی خواست هرگونه برنامه برای اجرای حکم اعدام نقدی را که پس از محاکمهای بهشدت ناعادلانه صادر شده است، فورا متوقف کنند.
سازمان حقوق بشر برای ورزش نیز بهمن ۱۴۰۴ گزارش داده بود این ورزشکار اهل شیراز زیر شکنجه و فشار، وادار به اعتراف اجباری شده است.
نقدی شامگاه ۱۳ دی ۱۴۰۴ در شیراز، پس از «شعلهور کردن محتویات یک کپسول آتشنشانی» و حرکت به سمت ماموران جمهوری اسلامی، بازداشت شد.
اندکی پس از بازداشت او، رسانههای حکومتی در ایران ویدیویی منتشر کردند که آن را «اعترافات» نقدی خواندند.
نیلی گفت در ابتدا اتهام «شروع به قتل» به نقدی تفهیم شد، اما این اتهام بعدا به «محاربه» تغییر کرد.
این وکیل دادگستری افزود پس از پایان تحقیقات مقدماتی، برای نقدی به اتهامهای «محاربه»، «عضویت در گروههای برهمزننده امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» کیفرخواست صادر شد.
در عین حال، درباره اتهامهای «ایراد صدمه جسمانی به ماموران» و «حمل سلاح سرد» برای او قرار منع تعقیب صادر شد.
به گفته نیلی، قضات شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مجموعه اتهامهای مطرحشده علیه نقدی را مصداق «افساد فیالارض» تشخیص دادند و بر همین اساس، او را به اعدام محکوم کردند.
در یک سال گذشته و بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه، روند صدور، تایید و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران شتاب گرفته است.
در یکی از آخرین موارد، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پنجم مرداد ماه از اجرای در ملا عام حکم اعدام ابوالفضل سپاهیبادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی، دو نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه سال گذشته در اصفهان، خبر داد.
اقدام جمهوری اسلامی در اجرای حکم اعدام این دو معترض در خیابانهای اصفهان، با واکنشهای گسترده شهروندان و کاربران شبکههای اجتماعی روبهرو شد.
بسیاری این اقدام حکومت را «وحشیانه» و «جنایتی علیه بشریت» خواندند و از آن ابراز انزجار کردند.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای دهها تن دیگر نیز با اتهامات سیاسی، حکم اعدام صادر کرده است.
نشریه پولتیکو در گزارشی اختصاصی نوشت خشم و نارضایتی رهبران فوتبال اروپا از طرح جنجالی جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، برای واگذاری بخشی از حقوق تجاری جام جهانی به سرمایهگذاران خصوصی، آنها را به سمت حمایت از یک رقیب قدرتمند در انتخابات ریاست فیفا سوق داده است.
این رقیب، ناصر الخلیفی، رییس باشگاه پاری سنژرمن و مدیر گروه رسانهای بیاین، معرفی شده است.
به گزارش پولتیکو، مسئولان فوتبال اروپا در حال بررسی حمایت از الخلیفی در انتخابات سال آینده فیفا هستند. این تصمیم پس از آن مطرح شد که پیشنهاد اینفانتینو برای واگذاری بخشی از اختیارات تجاری جام جهانی به خارج از ساختار فیفا، موجی از انتقادها را به دنبال داشت.
در این میان، یک شرکت سرمایهگذاری مرتبط با خانواده دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در موقعیت مناسبی برای بهرهبرداری از این طرح قرار دارد؛ موضوعی که اعتراض سیاستمداران و مدیران ورزشی اروپا را برانگیخته است. یوفا نیز قرار است نشست اضطراری ۵۵ فدراسیون عضو خود را برای بررسی موضعی واحد، از جمله احتمال تحریم جام جهانی، برگزار کند.
بر اساس اظهارات سه مقام ارشد فوتبال بینالملل، گفتوگوها درباره حمایت از الخلیفی از ماه گذشته میلادی آغاز شده است. الخلیفی علاوه بر ریاست پاری سنژرمن، ریاست اتحادیه باشگاههای اروپا را نیز بر عهده دارد و مدیر گروه رسانهای بیاین است. او طی یک دهه گذشته، به لطف سرمایهگذاریهای قطر و نفوذ در مناسبات بینالمللی، به یکی از تاثیرگذارترین مدیران فوتبال جهان تبدیل شده است. پولتیکو همچنین یادآوری کرده است که الخلیفی در سال ۲۰۲۱ با مخالفت با پروژه سوپرلیگ، نقش مهمی در حفظ ساختار فوتبال اروپا ایفا کرد.
با این حال، نماینده الخلیفی در واکنش به این گزارشها اعلام کرد او هیچ تمایل یا برنامهای برای تصدی ریاست فیفا ندارد و به حمایت خود از نهادهای فوتبالی ادامه خواهد داد. با وجود این تکذیب، برخی مقامهای اتحادیه اروپا شانس او را برای رسیدن به ریاست فیفا جدی ارزیابی میکنند.
طرح پیشنهادی اینفانتینو شامل تاسیس شرکتی جدید با نام «فیفا فوروارد انترپرایز» (FFE) است که مدیریت حقوق تجاری، پخش تلویزیونی و قراردادهای اسپانسری رقابتهای فیفا را بر عهده خواهد داشت. بر اساس این طرح، ۲۰ درصد از سهام این شرکت، با ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد دلار، به سرمایهگذاران خصوصی واگذار میشود.
در این میان، یک شرکت سرمایهگذاری به رهبری جاشوا کوشنر، برادر جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، به عنوان سرمایهگذار اصلی مطرح شده است. اینفانتینو میگوید این طرح منابع مالی جدیدی در اختیار فدراسیونهای عضو قرار میدهد و وعده پرداخت ۴۰ میلیون دلار به هر فدراسیون را داده است؛ طرحی که منتقدان آن را چوب حراج زدن به اعتبار جام جهانی و قربانی کردن بیطرفی سیاسی فیفا میدانند.
نشریه اتلتیک در گزارشی به بررسی نارضایتیها و شکافهای عمیق میان فدراسیون بینالمللی فوتبال، فیفا و نهادهای فوتبالی و غیرفوتبالی اروپا پرداخته است.
اروپاییها مدعیاند تا پیش از انتشار اخبار در رسانهها، هیچ اطلاعی از پروژههای جدید جیانی اینفانتینو نداشتهاند.
با توجه به حضور نمایندگان تمام این سازمانها در شورای فیفا، این اتفاق خشم زیادی برانگیخته است. با این حال، هنوز هیچیک حاضر به اقدامی جدی مانند تحریم جام جهانی یا خروج از فیفا نشدهاند.
پنجاهوپنج فدراسیون عضو یوفا پنجشنبه جلسهای آنلاین برگزار میکنند. برخی با اصل طرح و نحوه اجرای آن مخالفاند و برخی فقط به روند کار اعتراض دارند.
البته اتحاد اروپاییها از همین حالا دستخوش شکنندگی است؛ چرا که رئیس جدید فدراسیون فوتبال جمهوری چک علناً اعلام کرده از طرحهای اینفانتینو خوشش میآید.
حتی اگر اکثریت یوفا متحد شوند، اینفانتینو میداند که آرای لازم را در اختیار دارد؛ زیرا آفریقا، بخش عمده آسیا، کشورهای کوچک اقیانوسیه و آمریکای جنوبی که تشنه جبران فاصله مالی با اروپا و میزبانی از بازیهای بیشتر در جام جهانی ۲۰۳۰ هستند، از او حمایت میکنند.
تنها راه متوقف کردن این روند، ائتلاف کشورهایی مانند بریتانیا، فرانسه و آلمان با باشگاهها، لیگها و اتحادیههای اروپایی است.
آنها باید به فیفا یادآوری کنند که ۶ تیم از ۸ تیم مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی اخیر، اروپایی بودند؛ ستارههایی که در اروپا رشد کردهاند و در همین قاره بازی میکنند.
حتی بیشتر بازیکنان مراکش و آرژانتین (دو تیم غیراروپایی دیگر این مرحله) نیز پرورشیافته آکادمیها و باشگاههای اروپایی هستند.
علاوه بر این، اروپا ۵ سهمیه از ۸ سهمیه مرحله نهایی جام جهانی زنان و جام جهانی باشگاهها را نیز به خود اختصاص داده است.
کارت بازی دیگر اروپا، ورود دولتهای ملی و کمیسیون اروپا است. سیاستمدارانی چون اندی برنهام، نخستوزیر بریتانیا، و مارینا فراری، وزیر ورزش فرانسه، علیه پیشنهادهای فیفا موضع گرفتهاند.
همچنین لیگهای اروپایی شکایتی را در کمیسیون اروپا با موضوع «سوءاستفاده فیفا از موقعیت مسلط در بازار» ثبت کردهاند و بروکسل در حال بررسی آغاز تحقیقات رسمی است.
اگرچه اروپا وزنه سنگینی است، اما برای موفقیت باید با معترضان در آمریکای شمالی، آسیا و اقیانوسیه علیه سبک مدیریتی اینفانتینو متحد شود.
اینفانتینو با ایجاد این حس که حاضر است جام جهانی را فدای جاهطلبیهای شخصی خود کند، خشم گستردهای را برانگیخته است.
روبرتو مانچینی، سرمربی تیم ملی ایتالیا در یک نشست خبری پس از بازگشت به نیمکت آتزوری گفت که بابت جدایی از ایتالیا متاسف است: «اشتباه کردم و متاسفم. عاشق تیم ملی هستم. این مثل وقتی است که به خاطر یک اشتباه، عشق زندگیات را از دست میدهی. اینجا هستم تا یک جام مهم، بلکه دو جام ببرم.»
به گزارش گازتا دلو اسپورت، مانچینی که پس از سه سال و بعد از جدایی جنجالیاش برای هدایت تیم ملی عربستان سعودی بار دیگر به آتزوری بازگشته است، گفت: «سرنوشت و همچنین جووانی مالاگو (رییس فدراسیون فوتبال ایتالیا) این فرصت را به من دادهاند که جبران کنم. میخواهم تا جایی که ممکن است مدت زیادی بمانم.»
سرمربی تیم ملی ایتالیا در این نشست خبری که همراه با جووانی مالاگو، رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا و کلودیو رانیری، مدیر فنی فدراسیون برگزار شد، گفت که هدفش پیروزی در همه بازیهاست: «میخواهیم همه مسابقهها را ببریم. تلاش میکنم تیم ملی آنقدر خوب بازی کند که هواداران مرا بابت اتفاقی که سه سال پیش رخ داد، ببخشند.»
او درباره جدایی از تیم ملی ایتالیا گفت: با گابریله گراوینا (رییس پیشین فدراسیون فوتبال ایتالیا) اختلافها را برطرف کردهام. مسئولیت جدایی بر عهده خودم بود. اگر آن زمان با هم صحبت کرده بودیم، هیچکدام از این اتفاقها رخ نمیداد.»
مانچینی درباره بحران بازیکن بزرگ در فوتبال ایتالیا هم گفت: «بازیکن داریم. آنها بااستعداد و جوان هستند و باید به آنها اعتماد کرد. خواهید دید که روی آنها کار میکنیم. نیکولو زانیولو را به یاد بیاورید؛ وقتی نخستین بار به تیم ملی آمد، حتی یک بازی هم در سری آ انجام نداده بود. در اولین اردویش مشکل داشت، اما در اردوی دوم بازیکن دیگری شده بود.»
او همچنین خواستار هماهنگی بیشتر میان تیمهای پایه و تیم ملی بزرگسالان شد و گفت: «تیمهای زیر ۲۱ سال، زیر ۲۰ سال و زیر ۱۹ سال باید با همان سیستم بازی تیم ملی بزرگسالان بازی کنند تا بازیکنان راحتتر با تیم اصلی هماهنگ شوند.»
ایتالیا با سیستم ۴-۳-۳ بازی میکند
مانچینی درباره قراردادش گفت: «دفعه قبل پنج سال در این سمت بودم و این مدت زیادی است، بهویژه چون این شغل، جایگاه مورد علاقه من است. امیدوارم بتوانم یک یا دو جام ببرم و اگر امکانش باشد، پس از آن هم بمانم.»
او تاکید کرد ایتالیا با آرایش ۴-۳-۳ بازی خواهد کرد: «پایه کار همین سیستم خواهد بود، چون به ما روحیه تهاجمی میدهد. بونوچی و کیهلینیهای جدید را پیدا خواهیم کرد تا به رشد بازیکنان جوان کمک کنند.»
سرمربی تیم ملی ایتالیا گفت: «در سال ۲۰۱۸، زمانی که هدایت تیم ملی را بر عهده گرفتیم، ۹۰ درصد خبرنگاران معتقد بودند ایتالیا هفتمین یا هشتمین تیم اروپا است. من هرگز با این نظر موافق نبودم. اگر طی چهار سال ۳۷ بازی بدون شکست داشتیم و اسپانیا رکورد ما را شکست، یعنی کار خوبی انجام داده بودیم.»
او در ادامه گفت: «وقتی ایتالیا به جام جهانی یا جام ملتهای اروپا میرود، به تیمی خطرناک تبدیل میشود. هدف ما این است که هرچه زودتر یک تیم قدرتمند بسازیم و در لیگ ملتهای اروپا، جام ملتهای اروپا و جام جهانی به نتایج خوب برسیم.»
مانچینی درباره تعداد زیاد بازیکنان خارجی در سری آ گفت: «درصد آنها تقریبا همانند سه سال پیش است، متاسفانه. امیدواریم باشگاهها از بازیکنان ایتالیایی بیشتری استفاده کنند. البته اگر آنها به خارج از ایتالیا بروند و بازی کنند هم خوب است.»
او درباره مهاجمان نیز گفت: «فکر نمیکنم در خط حمله وضعیت بدی داشته باشیم. پیو، کین، رتهگی... و هیچکدام از آنها دیگر بازیکن جوان محسوب نمیشوند. امیدوارم بازیکنان جدید همان تعداد گلهایی را بزنند که چیرو ایموبیله در سری آ به ثمر رساند.»
پس از یک هفته پر از آشوب و تحولات ناگهانی در فوتبال ایتالیا، روز سهشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ فدراسیون فوتبال این کشور سرانجام تکلیف نیمکت تیم ملی را روشن کرد و روبرتو مانچینی، که پیش از این بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ هدایت آتزوری را بر عهده داشت، بار دیگر به عنوان سرمربی تیم ملی ایتالیا انتخاب شد.
رانیری: باشگاهها باید به بازیکنان ایتالیایی فرصت بدهند
در بخشی از این نشست خبری، کلودیو رانیری، مدیر فنی فدراسیون فوتبال ایتالیا، درباره حضور گسترده بازیکنان خارجی گفت: «تیمها پر از بازیکنانی هستند که از خارج آمدهاند و این درست نیست. از همه، حتی اگر لازم باشد از سیاستمداران، کمک خواهم خواست. نمیتوانیم این روند را ادامه دهیم.»
او گفت: «این موضوع به هویت ایتالیایی ما مربوط است. باید به روبرتو فرصت بدهیم تا بتواند انتخاب کند. امیدوارم همه باشگاهها، چه در سری آ و چه در سری ب، به بازیکنان ایتالیایی فرصت بازی بدهند.»
همچنین جووانی مالاگو، رییس فدراسیون فوتبال ایتالیا، گفت: «دیروز جانلوییجی دوناروما برایم پیام فرستاد و نوشت: "رییس، مانچینی همان کسی بود که ما میخواستیم." این نکته جالبی بود.»
او گفت: «وقتی کلودیو به من گفت "قبول میکنم، میآیم"، از اشتیاق بسیار خوشحال شدم. اما امروز صبح با من تماس گرفت و پرسید ریاست کلوب ایتالیا و سمت مدیر فنی دقیقا چه مسئولیتهایی دارد. مدارک را برایش فرستادم و گفتم: "خب، موفق باشی."»
فیفا علیه فدراسیون فوتبال آرژانتین، سه بازیکن و یکی از مربیان این تیم به دلیل درگیریهای رخداده در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ و نمایش بنری جنجالی درباره جزایر فالکلند در بازی نیمهنهایی در برابر انگلیس، پرونده انضباطی تشکیل داده است.
به نوشته بیبیسی اسپرت، هفته گذشته، نهاد حاکم بر فوتبال جهان یک دادستان انضباطی و اخلاق را برای بررسی اتفاقهای پس از سوت پایان فینال در ورزشگاه نیویورک نیوجرسی منصوب کرد؛ جایی که چندین بازیکن و عضو کادر فنی آرژانتین پس از شکست یک بر صفر مقابل اسپانیا در ماه ژوییه، با بازیکنان این تیم درگیر شدند.
بر اساس توصیه این دادستان، فیفا ناهوئل مولینا (دو مورد)، لئاندرو پاردس (سه مورد) و روبرتو آیالا، مربی تیم ملی آرژانتین (یک مورد)، را به اتهام حمله و بر اساس ماده ۱۴ آییننامه انضباطی فیفا تحت تحقیق قرار خواهد داد.
مولینا همچنین ممکن است به دلیل یک مورد رفتار غیرورزشی، بر اساس ماده ۱۴ همین آییننامه، با اقدام انضباطی روبهرو شود.
تیاگو آلمادا، همتیمی او، و گاوی، هافبک تیم ملی اسپانیا، نیز به نقض همین ماده متهم شدهاند.
به نوشته اتلتیک، علاوه بر اتهامهای فردی، کمیته انضباطی فیفا علیه فدراسیون فوتبال آرژانتین نیز به دلیل «استفاده از یک رویداد ورزشی برای نمایشهایی با ماهیت غیرورزشی»، تخلفات تیمی، «تبعیض و توهینهای نژادپرستانه» و همچنین «نظم و امنیت مسابقات» پرونده تشکیل داده است.
به گفته فیفا، این اتهامها به نمایش «پیامهای نامناسب» از سوی بازیکنان و هواداران آرژانتین و همچنین «پرتاب اشیا از سوی تماشاگران» در چند مسابقه این تیم مربوط میشود.
آرژانتین ۲۸ تیر ۱۴۰۵ در فینال جام جهانی با گل فران تورس در وقت اضافه برابر اسپانیا شکست خورد. انزو فرناندس نیز در این دیدار از زمین اخراج شد.
پس از سوت پایان مسابقه، بازیکنان اسپانیا برای جشن قهرمانی وارد زمین شدند و در ادامه، میان بازیکنان دو تیم درگیریهایی رخ داد.
بر اساس این گزارش، ناهوئل مولینا ظاهرا با ضربهای به شکم رودری، هافبک اسپانیا، حمله کرد. سپس در جریان درگیری گستردهتر، لئاندرو پاردس ظاهرا گلوی اریک گارسیا، مدافع اسپانیا، را گرفت و پس از آن گاوی را به زمین انداخت.
فیفا پس از مسابقه اعلام کرده بود که این درگیریها از سوی دادستانهای انضباطی و اخلاق این نهاد بررسی خواهد شد.
این درگیری تنها یکی از چندین حاشیهای بود که در مسیر تلاش آرژانتین برای دفاع از عنوان قهرمانی جهان رخ داد.
پس از پیروزی برابر انگلیس مسابقه نیمه نهایی در آتلانتا، بازیکنان آرژانتین هنگام جشن در زمین، بنری را باز کردند که روی آن نوشته شده بود: «لاس مالویناس متعلق به آرژانتین است.»
جیووانی لو سلسو و نیکولاس اوتامندی این بنر را در دست داشتند. به نظر میرسید این بنر ابتدا از سوی گروهی از هواداران در ورزشگاه نمایش داده شده بود. بنر برای مدتی کوتاه جمع شد، اما سپس دوباره روی زمین ورزشگاه مرسدس بنز پهن شد.
«لاس مالویناس» نامی است که در آرژانتین برای جزایر فالکلند، قلمرو تحت حاکمیت بریتانیا در حدود ۴۸۰ کیلومتری سواحل شرقی آرژانتین، به کار میرود.
اختلاف بر سر این جزایر به حملههای بریتانیا به آرژانتین در دوران جنگهای ناپلئونی در اوایل قرن نوزدهم بازمیگردد.
هیئت بینالمللی فوتبال (IFAB)، قانونگذار فوتبال، و همچنین آییننامه رفتاری ورزشگاههای فیفا، نمایش پرچمها، شعارها و نمادهای سیاسی را ممنوع کردهاند.
با این حال و به نوشته نیویورکتایمز، کاخ سفید از حق تیم ملی آرژانتین برای ابراز نظر درباره این بنر دفاع کرد.
اندرو جولیانی، مدیر کارگروه جام جهانی در کاخ سفید، گفت بازیکنان «حق» انجام چنین کاری را داشتند و به متمم اول قانون اساسی آمریکا درباره آزادی بیان اشاره کرد.